Napoli Centrale, Maxi Cartellone per la Vita e No all’Aborto.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, Gianluca Martone, impegnato nella lotta per la vita e contro l’aborto, ci ha scritto questo messaggio che offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

Caro Marco, ti auguro ancora un Santo 2024. Puoi pubblicare queste foto? Ho fatto affiggere questo bel Maxi Cartellone a Napoli Centrale Hotel Ramada a pochi metri dalla chiesa di Sant’Anna delle Paludi, dove vi è un’immagine miracolosa di Sant’Anna (non lo sapevo). Questa è la storia del Miracolo delle tre figliole di Sant’Anna. Grazie.

Un altro racconto molto diffuso accosta l’immagine a tantissimi luoghi dell’antico Regno di Napoli, infatti si ritrova la stessa leggenda, che nella fattispecie diventa popolarmente “miracolo”, nei paesi più disparati, dal basso Lazio alla punta più estrema della Calabria, passando per il Molise e l’Abruzzo oltre che in tutta la Campania: è il “Miracolo delle tre figliole”. Tre giovani fanciulle, rimaste orfane e sole, sono alle strette con un crudele padrone di casa che vanta avere diverse pigioni arretrate; le figliole, afflitte dall’essere pubblicamente umiliate, non avendo alcuno al mondo che potesse difenderle ed aiutarle, si prostrano ai piedi di Sant’Anna professando la loro figliolanza verso la Gran Madre. L’indomani il padrone di casa riceve una visita, una vecchia donna, riccamente vestita, gli dà una borsa con i soldi che le povere fanciulle dovevano. Quando l’uomo chiede se lei fosse una parente, la vecchia risponde di essere Sant’Anna, che dal cielo fa da madre ed avvocata alle tre fanciulle e subito dopo scompare. L’uomo impazzisce di gioia per aver avuto la grazia della presenza di Sant’Anna in casa sua, si converte, va grato dalle fanciulle e gli dice che non dovranno mai più pagar nulla ed infine va a Napoli presso la Chiesa ed offre una grande festa in onore della miracolosa Immagine. Di qui le sorti del padrone di casa si diversificano a seconda del luogo di provenienza del racconto, muore per in grazia di conversione o adotta le fanciulle. La leggenda è raccontata il più delle volte tramite canto che varia in base anche al dialetto e cadenza locale tuttavia è sempre riconosciuto, nei vari paesi in cui vi sia devozione a questo racconto, come luogo di provenienza l’antico santuario della Madonna delle Grazie (spesso chiamato “Santa Maria del mare” per la vicinanza al litorale, oppure identificato proprio tra le paludi napoletane), in cui è custodita la statua di Sant’Anna alle Paludi. La sede della leggenda è ulteriormente confermata anche da un dipinto ottocentesco, di produzione popolare, esposto nella chiesa, rappresentante tre fanciulle che pregano dinnanzi all’immagine di Sant’Anna alle Paludi che versa dalla sua mano delle monete d’oro ad una delle tre figliole.

§§§

