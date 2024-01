Dal Fossile non si Esce. La Fisica non la Possiamo Cambiare. Pro Memoria.

… sole e vento … dopo 50 anni di sforzi contano per il 2% del totale

… con le politiche solo verdi, stiamo pagando l’energia troppo rispetto al resto del mondo

… questo aiuta la deindustrializzazione

… difficile stabilire il confine con l’impoverimento

… non possiamo vietare il motore tradizionale, è una questione di libertà

… nemmeno nel lungo termine riusciremo a farne a meno

… Sono proprio i poveri che hanno bisogno di energia a basso costo

… facilmente trasportabile, stoccabile

… Sono i fossili che soddisfano queste esigenze

… eticamente indegno che si vieti agli africani … di costruire centrali a carbone

… quando non hanno l’elettricità per l’acqua potabile o per il frigo

… Senza nucleare non si può ridurre la dipendenza da fossili

… Dobbiamo fare ricerca, pensare alla fusione

… 56 che sono in funzione in Francia

… occorre fare il deposito per le scorie, che stiamo aspettando da oltre 30 anni

… Di petrolio e di gas ce n’è ancora abbastanza?

… Tantissimo, caso mai il problema è fare investimenti per tirarli fuori da sottoterra

… su pressione dell’ambientalismo, non li fa e così rafforza il potere delle autocrazie dei fossili

… L’Italia … importa il 90% del petrolio e del gas che consuma, pur avendone tantissimo sottoterra

§§§

