Gaza, il Gen*cidio . Elenco delle Accuse contro Isr*ele alla Corte dell’Aja. The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo publicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Oggi, 11 gennaio 2024, la Corte internazionale di giustizia (CIG) si è riunita per deliberare sulla crisi in corso a Gaza. La delegazione sudafricana ha presentato il proprio caso alla Corte Internazionale di Giustizia, nel primo di due giorni di udienze d’emergenza, con l’obiettivo immediato di ottenere una sentenza entro la fine del mese, o addirittura la prossima settimana, che ordini a Israele di cessare e desistere dall’assalto a Gaza. Il Ministro della Giustizia sudafricano ha sottolineato che nessuna pretesa provocazione può giustificare i gravi eventi che si stanno verificando a Gaza e ha evidenziato la gravità della situazione. Il team legale sudafricano ha affermato la propria convinzione che Israele sia impegnato in una deliberata campagna di genocidio a Gaza e oggi ha avuto l’opportunità di esporre il proprio caso; le dichiarazioni di apertura del team hanno incluso una presentazione dell’elenco di atti che violano la Convenzione sul genocidio.

La trascrizione

Quella che segue è una trascrizione in cui un rappresentante legale della nazione post-apartheid, il Sudafrica, elenca gli atti israeliani che si sostiene violino la Convenzione sul genocidio.

Il primo atto genocida – Le uccisioni di massa

Il primo atto genocida commesso da Israele è l’uccisione di massa dei palestinesi a Gaza, in violazione dell’articolo 2A della Convenzione sul genocidio. Come ha spiegato il Segretario generale delle Nazioni Unite cinque settimane fa, il livello di uccisioni israeliane è così ampio che nessun luogo è sicuro a Gaza. Si ritiene che almeno il 70% di essi siano donne e bambini. Circa 7.000 palestinesi sono ancora dispersi, presumibilmente morti sotto le macerie.I palestinesi di Gaza sono sottoposti a bombardamenti incessanti ovunque vadano, vengono uccisi nelle loro case, nei luoghi in cui cercano riparo, negli ospedali, nelle scuole, nelle moschee, nelle chiese e mentre cercano di trovare cibo e acqua per le loro famiglie.Sono stati uccisi se non sono riusciti a evacuare nei luoghi in cui sono fuggiti e anche mentre cercavano di fuggire lungo le “vie sicure” israeliane.

Il livello di uccisioni è talmente elevato che i corpi ritrovati vengono sepolti in fosse comuni, spesso non identificate. Solo nelle prime tre settimane successive al 7 ottobre, Israele ha dispiegato 6000 bombe a settimana. Almeno 200 volte ha dispiegato bombe da 2000 libbre nelle aree meridionali della Palestina, designate come “sicure”. Queste bombe hanno decimato anche il nord, compresi i campi profughi. Le bombe da 2000 libbre sono tra le più grandi e distruttive disponibili. Vengono sganciate da letali jet da combattimento utilizzati per colpire obiettivi a terra da uno degli eserciti più dotati di risorse al mondo.

L’uccisione di un numero di civili senza precedenti e senza precedenti

Israele ha ucciso un numero di civili senza paragoni e senza precedenti, con la piena consapevolezza del numero di vite civili che ogni bomba porterà via. Più di 1800 famiglie palestinesi a Gaza hanno perso più membri della famiglia e centinaia di famiglie multigenerazionali sono state spazzate via senza alcun superstite. Madri, padri, figli, fratelli, nonni, zie, cugini, spesso uccisi tutti insieme. Questo assassinio non è altro che la distruzione della vita palestinese, inflitta deliberatamente, nessuno viene risparmiato, nemmeno i neonati.

L’entità degli omicidi di bambini palestinesi a Gaza è tale che i capi delle Nazioni Unite l’hanno descritta come un cimitero di bambini. La devastazione, a nostro avviso, è voluta e ha devastato Gaza al di là di qualsiasi giustificazione accettabile, legale e tanto meno umana.

Il secondo atto genocida – Inflizione di gravi danni fisici o mentali

Il secondo atto genocida identificato nella richiesta del Sudafrica è l’inflizione da parte di Israele di gravi danni fisici o mentali ai palestinesi di Gaza, in violazione dell’articolo 2B della Convenzione sul genocidio.

Gli attacchi di Israele hanno lasciato quasi 60.000 palestinesi feriti e mutilati, la maggior parte dei quali donne e bambini. Un gran numero di civili palestinesi, compresi i bambini, sono stati arrestati, bendati, costretti a spogliarsi, caricati su camion e portati in luoghi sconosciuti. La sofferenza del popolo palestinese, fisica e mentale, è innegabile. Terzo atto genocida: le condizioni imposte che non possono sostenere la vita. Israele ha deliberatamente imposto a Gaza condizioni che non possono sostenere la vita e che sono calcolate per portare alla sua distruzione fisica. Israele raggiunge questo obiettivo in almeno quattro modi.

In primo luogo, con lo sfollamento. Israele ha costretto a sfollare circa l’85% dei palestinesi di Gaza. Non c’è nessun luogo sicuro in cui fuggire. Coloro che non possono andarsene o rifiutano di essere sfollati sono stati uccisi o rischiano di essere uccisi nelle loro case. Molti palestinesi sono stati sfollati più volte, poiché le famiglie sono costrette a spostarsi ripetutamente in cerca di sicurezza. Il primo ordine di evacuazione israeliano del 13 ottobre ha richiesto l’evacuazione di oltre un milione di persone, tra cui bambini, anziani, feriti e infermi. Interi ospedali dovevano essere evacuati, anche i neonati in terapia intensiva. L’ordine imponeva di evacuare il nord verso il sud entro 24 ore. L’ordine stesso era un genocidio. Richiedeva uno spostamento immediato, prendendo solo ciò che poteva essere trasportato, mentre non era consentita alcuna assistenza umanitaria e il carburante, l’acqua, il cibo e altre necessità di vita erano stati deliberatamente tagliati. Per molti palestinesi, l’evacuazione forzata dalle loro case è inevitabilmente permanente. Si stima che Israele abbia danneggiato o distrutto circa 355.000 case palestinesi, lasciando almeno mezzo milione di palestinesi senza una casa dove tornare.

Il relatore speciale sui diritti umani degli sfollati interni spiega che le case e le infrastrutture “sono state rase al suolo vanificando qualsiasi prospettiva realistica di ritorno a casa per i gazesi sfollati”. Non c’è alcuna indicazione che Israele si assuma la responsabilità di ricostruire ciò che ha distrutto. Al contrario, la distruzione viene celebrata dall’esercito israeliano. I soldati si filmano mentre fanno esplodere con gioia interi condomini e piazze, erigono la bandiera israeliana sui rottami, cercano di ricostruire gli insediamenti israeliani sulle macerie delle case palestinesi, estinguendo così le basi stesse della vita palestinese a Gaza.

In secondo luogo, insieme allo sfollamento forzato, la condotta di Israele è stata deliberatamente calcolata per causare fame, disidratazione e inedia diffuse. La campagna israeliana ha spinto i gazesi sull’orlo della carestia: il 93% della popolazione di Gaza sta affrontando livelli di fame da crisi. Di tutte le persone al mondo che attualmente soffrono una fame catastrofica, oltre l’80% si trova a Gaza. La situazione è tale che gli esperti prevedono che i palestinesi di Gaza possano morire più di fame e di malattie che di attacchi aerei, eppure Israele continua a impedire l’effettiva fornitura di assistenza umanitaria ai palestinesi, non solo rifiutando di far entrare aiuti sufficienti, ma togliendo loro la possibilità di distribuirli attraverso continui bombardamenti e ostruzioni. Questo ha segnato il quinto rifiuto di una missione al centro dal 26 dicembre, lasciando cinque ospedali nel nord di Gaza senza accesso a forniture e attrezzature mediche salvavita.

I camion degli aiuti che vengono fatti entrare vengono presi d’assalto dagli affamati e ciò che viene fornito non è semplicemente sufficiente. (10.48).

Ai membri della corte sono state mostrate le immagini di un camion di aiuti che arriva a Gaza.

Terzo

Israele ha deliberatamente inflitto condizioni in cui ai palestinesi di Gaza sono negati un riparo adeguato, vestiti o servizi igienici. Per settimane ci sono state gravi carenze di vestiti, coperte e prodotti critici non alimentari, mentre l’acqua pulita è quasi del tutto assente, lasciando una quantità di gran lunga inferiore a quella necessaria per bere, pulire e cucinare in sicurezza. Di conseguenza, il WHI ha dichiarato che Gaza sta registrando un’impennata dei tassi di insorgenza di malattie infettive. I casi di diarrea nei bambini sotto i cinque anni sono aumentati del 2000% dall’inizio delle ostilità.

Il quarto atto genocida – l’assalto al sistema sanitario di Gaza rende la vita insostenibile

Il quarto atto genocida previsto dall’articolo 2B è l’assalto israeliano al sistema sanitario di Gaza che rende la vita insostenibile. Già il 7 dicembre il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla salute aveva notato che l’assistenza sanitaria delle infrastrutture della Striscia di Gaza era stata completamente cancellata. I feriti da Israele a Gaza vengono privati di cure mediche salvavita, il sistema sanitario di Gaza, già paralizzato da anni di blocco e da precedenti attacchi da parte di Israele, non è in grado di far fronte all’entità delle ferite.

Infine, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze ha evidenziato gli atti commessi da Israele che rientrerebbero nella quarta categoria di atti di genocidio dell’articolo 2D della Convenzione. Il 22 novembre ha espressamente avvertito che “la violenza riproduttiva inflitta da Israele alle donne, ai neonati, ai lattanti e ai bambini palestinesi potrebbe essere qualificata come atto di genocidio ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione sul genocidio, compresa l’imposizione di misure volte a impedire le nascite all’interno di un gruppo”. Israele sta bloccando la consegna di aiuti salvavita, compresi i kit medici essenziali per far nascere i bambini, in circostanze in cui si stima che 180 donne partoriscano a Gaza ogni giorno. Di queste 180 donne, l’OMS avverte che il 15% potrebbe andare incontro a complicazioni legate alla gravidanza o al parto e necessitare di ulteriori cure mediche, che semplicemente non sono disponibili.

Riassumendo – Intento genocida

In sintesi, signora Presidente, tutti questi atti, individualmente e collettivamente, formano un modello calcolato di condotta da parte di Israele che indica un intento genocida.

Questo intento è evidente dalla condotta di Israele che ha preso di mira in modo specifico i palestinesi che vivono a Gaza, utilizzando armi che causano distruzioni omicide su larga scala, così come cecchini mirati di civili, designando zone sicure per i palestinesi che cercano rifugio e poi bombardandole, privando i palestinesi di Gaza dei bisogni primari, cibo, acqua, assistenza sanitaria, carburante, servizi igienici e comunicazioni, distruggendo infrastrutture sociali, fabbriche, scuole, chiese moschee, ospedali. I genocidi non vengono mai dichiarati in anticipo, ma questa corte ha il vantaggio delle ultime 13 settimane di prove che dimostrano in modo incontrovertibile un modello di condotta e la relativa intenzione che giustifica una plausibile rivendicazione di atti di genocidio.

Nel caso del Myanmar (Royhinga) questa Corte non ha esitato a imporre misure provvisorie in relazione alle accuse che il Myanmar stesse commettendo atti di genocidio contro i Rohingya all’interno dello Stato di Rakhine; i fatti oggi all’esame della Corte sono purtroppo ancora più crudi e, come nel caso del Myanmar gambiano, meritano e richiedono l’intervento di questa Corte.

Ogni giorno aumentano le perdite irreparabili di vite, proprietà e umanità per il popolo palestinese. I nostri notiziari mostrano immagini grafiche di una sofferenza che è diventata insopportabile da guardare.

Nelle parole del sottosegretario generale delle Nazioni Unite del 5 gennaio 2024, cito: “Pensate che far entrare gli aiuti a Gaza sia facile, ripensateci. Tre livelli di ispezioni prima che i camion possano entrare. Confusione e lunghe code, una lista crescente di articoli rifiutati. Un punto di passaggio destinato ai pedoni, non ai camion. Un altro punto di passaggio dove i camion sono stati bloccati da comunità affamate e disperate, da un settore commerciale distrutto, da bombardamenti costanti, da comunicazioni insufficienti, da strade danneggiate, da convogli colpiti da proiettili, da ritardi ai posti di blocco, da una popolazione traumatizzata e stremata stipata in una porzione di terra sempre più piccola. Rifugi che hanno superato da tempo la loro piena capacità. Gli stessi operatori umanitari, sfollati e uccisi. È una situazione impossibile per la popolazione di Gaza e per chi cerca di aiutarla. I combattimenti devono cessare”.

§§§

