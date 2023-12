Deporre il Papa Eretico? Impossibile, ma per Molti è già Deposto. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo scritto per il nostro sito da Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore per l’onore. Buona lettura e condivisione.

§§§

Ciò che oggi ci sembra impossibile era la norma nella storia della Chiesa, come dimostra un famoso esempio tra i tanti: l’imperatore Enrico III depose tre papi rivali al Sinodo di Sutri (1046) ed elevò al soglio pontificio un tedesco, Clemente II.

– Tra l’altro, un testimone oculare degli eventi fu un certo Hildebrand, che era un seguace di uno dei papi deposti e lo seguì in esilio. Con il nome di Gregorio VII, salì infine lui stesso alla Sede Apostolica. Gregorio, d’altra parte, era un papa che voleva creare ordine. Voleva riformare la Chiesa e liberare il papato dal potere degli imperatori. Nel “Dictatus papae” (1075) affermò quindi che il papa non poteva essere deposto né giudicato da nessuno.

L’obiettivo era principalmente quello di colpire l’imperatore, sul quale Gregorio ebbe effettivamente la meglio: A Canossa (1077) ebbe la meglio su Enrico IV. Da quel momento in poi, la posizione del papa sembrò incontrastata, almeno fino a quando Enrico V prese Roma, depose Gregorio e lo espulse dalla Città Eterna. I principi del “Dictatus papae” si erano rivelati una chimera.

Il papa che pensava di non poter mai essere deposto è morto da ex-papa a Salerno, eppure il sogno dei papi di essere “meno di Dio ma più dell’uomo” (Innocenzo III) è rimasto il peccato originale di questa alta carica da Gregorio in poi e continua a causarle danni incommensurabili ancora oggi. Arriviamo così a Francesco, che Marcantonio Colonna ha definito in questo senso il “Papa dittatore”.

È una novità assoluta nella storia dei papi: può un papa essere peggio di un dittatore? O per dirla in altro modo: può un dittatore rimanere papa? Come sempre, le opinioni sono diverse. Mentre alcuni, nella tradizione di Gregorio VII, sottolineano che un papa non può mai essere deposto, c’è anche chi la pensa diversamente: San Roberto Bellarmino (morto nel 1621) sosteneva che un papa che proclamava eresie aveva deposto se stesso. Questo era impensabile all’epoca di Bellarmino, e i papi rinascimentali non erano di solito santi, ma non erano eretici. La tesi di Bellarmino rimase quindi un gioco puramente mentale. Oggi, invece, abbiamo un papa che relativizza apertamente l’indissolubilità del matrimonio (“Amoris laetitia”) e difende il culto degli idoli pagani in Vaticano, come è accaduto durante il Sinodo dell’Amazzonia (2019).

Come se non bastasse, Francesco ha fatto di meglio: poco prima di Natale ha autorizzato la “benedizione” delle coppie omosessuali.

Il cardinale Müller ha descritto queste “benedizioni” come “blasfemia” e non c’è dubbio che lo siano. Dopo tutto, nessuno può invocare la benedizione di Dio su una relazione peccaminosa. I numerosi stratagemmi del prefetto della fede Fernandez, che vuole mascherare il mostruoso con giri di parole, non aiutano.

– Se la “benedizione” autorizzata dal Papa è una bestemmia, allora questo approccio è una tattica del diavolo! Un Papa che proclama cose così mostruose può essere deposto? O Francesco ha deposto se stesso nel senso di Ballarmino? Ma anche se fosse così: chi dovrebbe stabilire questo per il cristianesimo? E chi potrebbe farlo rispettare? Non ci sono più imperatori che possano invocare l’autorità divina sulla Chiesa, come fece Enrico III. In questo senso, il “papa dittatore” è un trionfo tardivo di Gregorio VII: Francesco non può essere deposto. Eppure: è il Papa più controverso dei tempi moderni e il più osteggiato: Per i modernisti, non si spinge abbastanza in là; per gli ortodossi, ha superato da tempo i limiti del suo ufficio.

Sono tutti uniti dal desiderio che questo pontificato finisca presto. Cresce anche la resistenza: sempre più conferenze episcopali si oppongono al “progetto di benedizione” del Papa.

Il “Papa dittatore” ha quindi fallito clamorosamente. E anche se nessuno è in grado di deporre Francesco e di eleggere un antipapa, nel cuore di molti è già stato deposto da tempo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: deposto, ditttatore, heimerlkann, papa



Categoria: Generale