Buon Natale da Papa Balocco. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, il nostro Mastro Titta oggi si occupa della più recente sciagura in cui il regime del pontefice regnante ha trovato manifestazione, cioè la dichiarazione di Tucho Fernandez. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: BUON NATALE, CON PAPA BALOCCO

Francamente, mia cara, me ne infischio. Questo il primo pensiero leggendo Fiducia Supplì, il primo documento canonico armato di piede di porco redatto da Tucho Besame Mucho e approvato dallo Shogun che presiede l’assemblea.

Come le palle di riso fritto ripiene di ragù che addenti a Roma: addenti il riso e dentro ci trovi la sorpresa. Che sorpresa non è: sai benissimo che il ripieno c’è, ed è avversario, eretico. O forse solo come le palle dell’albero e dei chierici: ornamentali.

Confesso di capire poco lo stupore, e ancor meno le polemiche sull’argomento benedizioni omoerotiche. Meno ancora, se possibile, le analisi. Tutta Italia conciona della truffa di Cara Ferragni – un pandoro 9 euro, mi domando perché non 10: perché porsi limiti? – ripieno di beneficenza farlocca. Nessuno o quasi, in ambito cattolico, mette in discussione alla radice papa Balocco che truffa i cattolici e smantella la Chiesa. Si discutono gli argomenti, non l’autore.

Il risultato plastico è sotto gli occhi di tutti. Hanno un bel dissociarsi le Conferenze Episcopali africane, kazake, polacche: vanno esattamente nella direzione propiziata da Bergoglio. Tante chiese pulviscolari, insignificanti nella loro territorialità. È la Chiesa sinodale, protestante, nella migliore delle ipotesi autocefala, o microcefala se preferite.

Si stabilisce il precedente: le chiese locali danno il “follow” a Roma o lo tolgono. La Chiesa non è social, è synodal.

Bergoglio ha vinto: il rispetto filiale del papa e il disprezzo della dottrina sotto una nuvola di dotte discettazioni – e la sorpresa pelosa per gli atti sgangherati di questo signore – hanno distrutto la Chiesa. Fate i buoni: buon Natale da papa Balocco.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mastro titta, papa balocco



Categoria: Generale