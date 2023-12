Mons. Viganò, Fiducia Supplicans. Bergoglio e i Suoi sono Servi di Satana.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione questo video dell’arcivescovo Carlo maria Viganò a commento della Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede “Fiducia Supplicans” di recente emanata da “Tucho” Fernandez.

È un documento molto severo, e molto interessante, in cui Bergoglio viene definito “Servo di satana”, desideroso di rendere la Chiesa “Concubina del Nuovo Ordine Mondiale”, e in cui si chiede che osa impedirà in futuro di benedire poliamoti, pedofilia, o amore animale. Mons. Viganò si chiede se non vi sia un interesse diretto degli estensori del documento in questione. Buona visione e diffusione.

§§§

