L’Apparecchio alla Morte di San Giorgio Maria De Bergoglio. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta torna a graffiare…buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: L’APPARECCHIO ALLA MORTE DI SAN GIORGIO MARIA DE BERGOGLIO

Bergoglio sarà sepolto in Santa Maria Maggiore, la Chiesa dove se non vado errato voleva recarsi la mattina dopo l’elezione vestito da semplice prete. Glielo impedirono quasi a forza, ma il sommo voleva solo mettere in chiaro al popolino quanto avesse in antipatia il papato cattolico.

Lo avessero lasciato fare, ci saremmo forse risparmiati qualche vendetta. “Si vesta pure da prete, si travesta da chi vuole lei, ma lasci in pace la dottrina”.

Adesso che ha messo a fuoco che sta per travestirsi da salma, il nostro pensa alle cose importanti: dove marcire. Santa Maria Maggiore gli sembra un bel posto. Dispettoso sino alla fine, come un tombarolo qualsiasi pare abbia sottratto la tomba a un cardinale che l’aveva prenotata. Il poveretto, di cui non conosciamo l’identità, dovrà caricarsi il proprio cadavere a spalla e vagare ramingo in cerca di un luogo adatto al suo eterno riposo.

Materia, come si vede, per un altro racconto esplosivo: Bergoglio è una miniera letteraria di surrealismo comico alla Jerome Klapka Jerome. Due preti e una tomba.

Nel contesto dei suoi pensieri mortali ha trovato modo di assolvere il presidente argentino Milei, al quale elettoralmente aveva provato a scavare la fossa, che lo aveva amabilmente bollato “imbécil comunista pedazo de mierda”. “Sono cose che si dicono per scherzo in campagna elettorale” ha borbottato Bergoglio. Scherzoso come il suo probabile epitaffio: qui giace Pontifex_It, vicario per gioco di Gesù Cristo.

Colui che non era Dio, lo è diventato dopo la morte, come riferì a Scalfari (secondo Scalfari). Quello che forse spera accada a lui medesimo. Ecco che quel “sono cose che si dicono” appare come un’assoluzione anche a se stesso: tutto quello che Bergoglio ha detto potrebbe essere uno scherzo, voci dal sen fuggite. O voci nella sua testa, chi lo sa. Fosse questo, sarebbe pienamente giustificato.

Mentre l’ineffabile Zuppi, sempre attento alle mode del momento suggerite dal principale, si affanna per cercare un appiglio teologico – e un luogo escatologico – atto alla conservazione delle ceneri dei fedeli cremati, il suo travestito trapassato datore di lavoro si incista letteralmente in una chiesa. Fatto tradizionalissimo, peraltro. Non male per uno che che si è battuto come leone ruggente contro le tradizioni.

Che poi: Zuppi oggi si affanna per giustificare i crematori, domani per andare incontro ai fedeli che si vorranno trasformare in terriccio per i fiori o perché no mummie, dopodomani reperti anatomici plastinati per decorare il salotto dei nipoti, o applicheranno le tecniche per produrre le Tsantsa, le teste tagliate dei nemici e rese tascabili in Sudamerica. O che pretenderanno di farsi seppellire come papi qualsiasi dentro chiese ormai vuote e travestite da discoteche o piste da skateboard. Zuppi alacremente provvederà a giustificare che sì, tutto fa brodo. Che lavoraccio.

Questo succede a inseguire – e giustificare come “progresso dello spirito” propiziato dalle “sorprese dello Spirito” – qualsiasi baggianata della modernità. A entrambi – padrone della Chiesa e salariato – suggerisco qualche pagina a caso del vero Apparecchio alla morte, quello di Sant’Alfonso Maria de Liguori. Il quale, da buon napoletano disincantato e ironico, le canta chiare chiare.

“Non saranno passate ancora 24 ore ch’è morto quel giovine, e la puzza si fa sentire. Bisogna aprir le finestre e bruciar molto incenso, anzi procurare che presto si mandi alla chiesa, e si metta sotto terra, acciocché non ammorbi tutta la casa. E l’essere stato quel corpo d’un nobile, o d’un ricco non servirà che per mandare un fetore più intollerabile. “Gravius foetent divitum corpora”, dice un autore.

Ecco dove è arrivato quel superbo, quel disonesto! Prima accolto e desiderato nelle conversazioni, ora diventato l’orrore e l’abbominio di chi lo vede. Ond’è che s’affrettano i parenti a farlo cacciar di casa, e si pagano i facchini, acciocché chiuso in una cassa lo portino a buttarlo in una sepoltura. Prima volava la fama del suo spirito, della sua garbatezza, delle sue belle maniere e delle sue lepidezze; ma tra poco ch’è morto, se ne perde la memoria”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, mastro titta, morte



Categoria: Generale