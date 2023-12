Altro che Corsi contro il Patriarcato…Valorizzate la Famiglia. Marasciulo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, il Direttore de Il borgo di Monopoli, Vitantonio Marasciulo, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su eventi recenti che ancora fanno sentire il loro impatto mediatico sulla nostra vita.

§§§

FAMIGLIA DA VALORIZZARE

Altro che corsi contro il patriarcato

La sinistra e il M5S hanno una visione materiale dell’uomo in combutta con la massoneria

Ci risiamo. Con l’ideologia “contro la violenza”, la piazza ha fatto flop con l’incendio e l’assalto alla sede di “Pro vita & famiglia”. Doveva essere il risultato in cui si sarebbe dovuta issare la bandiera della pacificazione e non della divisione. E invece la morte della povera e innocente 22.enne, Giulia Cecchettin uccisa per mano dell’ex fidanzato, Filippo Turetta, è stata strumentalizzata dalla sinistra e dal M5S in quel 25 novembre scorso. Non può passare il teorema che l’uomo italiano sia patriarcale, che può far il bello e il cattivo tempo fra le mura domestiche, schiavizzando la donna. L’uomo italiano è figlio invece di una civiltà disumana, creata proprio dalle forze di sinistra nel mondo con la supervisione della massoneria. Spieghiamo meglio il perché nelle righe a seguire.

Pensate davvero – cari lettori – che la realtà in Italia sia proprio a specchio con quanto dicono i “Mosè” della sinistra?

Pensate, invece, che il problema della società violenta sia dovuto alla mancanza di una sana educazione ai valori da parte della famiglia, che oggi purtroppo è in de profundis e va valorizzata?

Pensate, invece, che il problema sia il modello della nostra civiltà, distruttivo per l’umanità, dove la grande quantità di scarti (anziani, deboli, bambini, disabili) o la grande quantità di antibiotici utilizzati su bovini e ovini sia la vera civiltà? La grande quantità di farmaci per disinfettare terreni e arbusti sia la vera civiltà? Che la massiccia dose, tanto per stare all’attualità, di vaccini anticovid19 a prevenzione della salute umana, che presumibilmente continuerà indiscriminatamente negli anni, sia la vera civiltà?

Cari lettori, permettetemi, siamo di fronte ad un piano, chiamarlo omicida e a dir poco, che va avanti da molto tempo, partorito nelle segrete stanze di sette massoniche, esponenti infiltrati in posti chiave, che infettano il potere istituzionale sia mondiale che degli Stati, presi singolarmente. L’elenco dei nemici dell’umanità è lungo, citiamo solo alcuni influenti massoni: Soros, Schwab, Gates, Obama, Clinton, Biden, i grandi della finanza mondiale e i colossi industriali. Costoro non perdono occasione per strumentalizzare gli aspetti più sensibili dell’etica e della morale, quali i migranti che sbarcano in Italia da foraggiare in Europa e soprattutto, appunto in Italia, per destabilizzarla e uccidere la sua identità; il femminicidio nella nostra civiltà disumana; lo stesso aborto e sesso fluido; la stessa salute da tutelare con vaccini sperimentali (Covid19) fatti passare per ufficiali con la complicità dell’organizzazione mondiale della sanità (OMS) e delle istituzioni e commissioni e agenzie italiane e dei virologi vip, assoldati da Big-pharma, entità a sua volta foraggiata dalla regia massonica mondialista; vaccini dicevamo, che hanno fatto morire milioni di vittime innocenti, molti dei quali si sarebbero potuti salvare, non con la sola tachipirina e vigile attesa, non col vaccino, ma con antibiotici e cortisone.

Se ciò – cari lettori – è una realtà condivisibile, non dovrebbe esserlo i porta-comando della sinistra italiana e del M5S, complici di questa tragedia umana e complici della regia massonica che ha in mano il controllo e la manipolazione della verità, a vantaggio della distruzione dell’umanità, attraverso un progetto perverso di dimagrimento… essendo la popolazione mondiale oltremodo sovrabbondante, pena il disquilibrio del pianeta (sic!) e delle risorse della terra, già di suo in affanno per come è arata e saccheggiata proprio da loro che predicano bene e razzolano male. E dunque, sistema distopico da foraggiare e mantenere in salute, ovvero, la loro economia, la loro finanza, il loro modello di vita da imporre a pensiero unico per controllare e manipolare l’umanità.

La saggezza popolare recita che “la verità fa male”. Sapete cosa fanno per sbugiardare questa eterna saggezza i potentati, i vertici, i massoni, lo stesso Vaticano (leggesi caso Casarini e soldi del Vaticano) e i vertici della Chiesa in periferia? Hanno un’arma a prova di fuoco, di delegittimare l’avversario, facendolo passare per un buono a nulla e dunque un cospiratore. Scatta il bavaglio sentenziato dai più forti. Come chiamare questo modo di fare, se non patriarcato che loro vogliono distruggere.

Cari lettori, penso che sapete che la casta massonica e i suoi affiliati sono rappresentanti sulla terra delle due corna: Satana. Sapere anche che lo onorano come un “Dio assoluto” in antitesi al nostro Dio, Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio nella trinità. Sapete anche che i massoni e i loro iniziati, coloro cioè che conoscono e seguono le verità esoteriche superiori, onorano con riti e celebrazioni il principe di questo mondo. (vedi articolo sui massoni a pagina…).

Il ministro della Famiglia Eugenia Maria Roccella del governo Meloni è – purtroppo – caduta nell’inganno con l’approvazione del DDL sul femminicidio. Prevede pene più severe e tempi stretti per i giudici, ma anche di porre in essere dei corsi nelle scuole contro il patriarcato, ovvero contro l’uomo italiano, reo d’essere dittatore nelle famiglie e dunque contro la stessa famiglia.

Sapete dov’è l’inganno di questi corsi? E’ ancora l’altro lavaggio di cervello ai ragazzi e ai giovani che la famiglia non può più esistere, perché è anche patriarcale. Che il mondo è un treno ad alta velocità, che ha un’unica stazione di fermata, nelle braccia dei massoni, di coloro che detengono il 3% della ricchezza nel mondo e dunque controllori e manipolatori dell’umanità sul pianeta, da renderla disumana. Più che dei corsi contro il patriarcato, sarebbe auspicabile attivare dei corsi sulla famiglia, tanto cara al partito della Meloni, ricordate il motto: patria, famiglia e religione. Corsi da attivare anche e soprattutto con il concorso delle testimonianze di padri e madri, di quanto sia vitale in questi tempi di barbarismo, il valore della famiglia e della fedeltà, da sostenere con accurate politiche familiari da parte della politica.

Per favore non delegate il vostro pensiero ad altri: l’ideologia che cura e sana l’umanità. Siate voi stessi.

Vitantonio Marasciulo

§§§

