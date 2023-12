Il Siero e le Risposte Immunitarie non Desiderate. Studio Esplosivo. The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, e dal contenuto esplosivo. Sarebbe una bella cosa se di questi studi si accorgessero anche i cosiddetti scienziati, i politici e i responsabili della Sanità nazionale. Ma è troppo sperare, temiamo….segui il denaro, diceva Agatha Christie, che di crimini e criminali se ne intendeva. Buona lettura e diffusione.

§§§

Mercoledì scorso, il Telegraph ha pubblicato un articolo su uno studio che ha dimostrato che una persona su quattro che si è sottoposta ai vaccini Moderna o Pfizer Covid ha sperimentato una risposta immunitaria indesiderata. Questa “risposta immunitaria involontaria”, ha riferito il Telegraph, è stata generata da un “errore” nel modo in cui il vaccino è stato letto dall’organismo. Il Telegraph prosegue affermando che “i vaccini a base di mRNA sono stati colpiti dall’anomalia, ma non si sono verificati effetti negativi, secondo i ricercatori di Cambridge”. “Se la scoperta del virus SV40 di Kevin McKernan ha lanciato una bomba a mano nel bunker della Pfizer, questo studio, scritto con cura, ha lanciato una testata nucleare sulla flotta del Pacifico della Pfizer, ancorata alle Hawaii”, ha scritto Jeff Childers. Jeff Childers è un avvocato americano e autore del blog “Coffee & Covid”. Di seguito riportiamo la sua analisi dello studio e il resoconto del The Telegraph.

Un’altra bomba lanciata sui jab e potrebbe essere il colpo fatale

Di Jeff Childers, Coffee & Covid News 7 dicembre 2023

Pfizer deve sentirsi come se in questi giorni ci fosse stata una cosa maledetta dopo l’altra. In un anno pieno di notizie terribili per i farmaci inibitori – per non parlare dei poveri destinatari dei farmaci – ieri è stata fatta una nuova scoperta critica sui problemi dei farmaci inibitori, forse la peggiore e la più dannosa finora. Quanto è stato grave? È stato così grave che, anche se non faccio quasi più previsioni, lo farò: La FDA sarà costretta a ritirare le iniezioni di mRNA covid a causa di questo studio. Non sto nemmeno scherzando.

La nostra indagine inizia con l’articolo del Telegraph di ieri su un nuovo studio intitolato: “Uno su quattro che si è sottoposto ai vaccini Moderna o Pfizer Covid ha sperimentato una risposta immunitaria involontaria”.



La N1-metilpseudouridilazione dell’mRNA causa +1 frameshifting ribosomiale, Nature, 6 dicembre 2023

Questo nuovo, esplosivo studio, sottoposto a peer-review, fa già notizia anche se è stato pubblicato solo ieri, 6 dicembre. È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, con il titolo multisillabico e incomprensibile “La N1-metilpseudouridilazione dell’mRNA causa il frameshifting ribosomiale +1”. La N1-metilpseudouridilazione dell’mRNA causa +1 frameshifting ribosomiale, Nature, 6 dicembre 2023Questo nuovo, esplosivo studio, sottoposto a peer-review, fa già notizia anche se è stato pubblicato solo ieri, 6 dicembre. È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, con il titolo multisillabico e incomprensibile “La N1-metilpseudouridilazione dell’mRNA causa il frameshifting ribosomiale +1”. Questo studio ha venti autori. I numeri danno sicurezza.

Non lasciatevi ingannare dal titolo noioso. Se la scoperta del virus SV40 delle scimmie da parte di Kevin McKernan ha lanciato una bomba a mano nel bunker delle mitragliatrici di Pfizer, questo studio, scritto con cura, ha lanciato una testata nucleare tattica sulla flotta del Pacifico di Pfizer ancorata alle Hawaii. Le implicazioni dello studio sono vaste.

Poiché la scienza è un po’ spessa – no, è molto spessa – comincerò col raccontarvi prima la fine.

Ecco come l’articolo del Telegraph ha descritto in modo difensivo i risultati dello studio. Tenete presente che i risultati sono stati minimizzati, per quanto possibile: I dati dimostrano che l’errore non ha provocato effetti negativi, ma gli scienziati di Cambridge hanno scoperto che questi vaccini non sono perfetti e a volte hanno portato alla produzione di proteine senza senso al posto del desiderato “picco” di Covid, che imita l’infezione e porta alla produzione di anticorpi (e) a un aumento del sistema immunitario.

Il nuovo studio, pubblicato su Nature, ha rilevato che ciò si verificava in circa il 25-30% delle persone. Hahaha! I vaccini “non erano perfetti!”. Oh mio Dio! Per favore, basta! Hahahaha! Fa male ridere! Whew. Va bene, ora sto bene. Andiamo avanti.

Ecco la versione semplice. I ricercatori hanno scoperto che un ingrediente necessario nei vaccini dell’mRNA, la 1-metilpseudouridina, ha uno sfortunato effetto collaterale: un terzo delle volte manda in tilt la traduzione dell’RNA, facendo slittare un ingranaggio di tanto in tanto. Invece di produrre la proteina spike prevista, questi piccoli errori di traduzione creano… altre cose. Altri tipi di proteine. Nuove. E non c’è modo di prevedere quale tipo di proteina verrà creata. È stocastico, completamente casuale.

Il “vaccino” crea proteine stocastiche un terzo delle volte. In un terzo delle cellule, non nelle persone, come ha riportato erroneamente il Telegraph. Ci sono trilioni di pacchetti di mRNA in ogni iniezione. Quindi – a meno che non mi sfugga qualcosa – quello che lo studio dice, senza dirlo davvero, è che questo accade in ogni singolo ricevente del vaccino.

E sta accadendo spesso.

Ora, odio sembrare negativo, ma credo che ci sarebbe stata molta più esitazione nei confronti del vaccino se le persone avessero saputo che trilioni di loro cellule avrebbero presto creato a caso proteine bizzarre e nuove, e per un tempo indeterminato e forse lungo.

Sembra proprio una roulette russa.

Nessuno può sapere che tipo di problemi potrebbe causare una cosa del genere. Soprattutto perché non hanno mai testato nulla di simile prima d’ora, tranne forse nel livello più basso delle segrete del laboratorio del dottor Mengele.

Non lasciate che la passino liscia quando i cittadini volontari inevitabilmente obietteranno: “Ehi, erano vaccini nuovi, è ovvio che impareremo cose inaspettate su di loro. Nessuno si aspettava che fossero perfetti”.

Ehm, NO. Hanno parlato di “disinformazione” quando abbiamo detto che i vaccini erano “sperimentali”. Hanno detto che le iniezioni erano i vaccini meglio testati e più sicuri della storia umana. Hanno detto che abbiamo appreso tutti gli effetti collaterali a lungo termine entro i primi 90 giorni – e indovinate un po’? Non ce n’erano. Nessun effetto collaterale a lungo termine.

Onestamente, a volte è esasperante la stupidità dei nostri esperti.

Continuando, il Telegraph ha prima affermato che “nessun effetto negativo” è stato causato dalle “proteine senza senso”, ma poi ha fatto marcia indietro e ha detto che causano un’involontaria attivazione del sistema immunitario.

Questo è un effetto negativo, idioti. Ma in secondo luogo, stanno solo tirando in ballo il vecchio bavaglio dell'”assenza di prove”. In questo caso, l’argomento “senza prove” del Telegraph è una fallacia logica arcaica, stanca e ben nota, chiamata “Argomento dell’ignoranza”.

Tutto ciò che stanno dicendo è che non sappiamo quali potrebbero essere gli effetti negativi.

Non voglio cavillare, ma dire “non ci sono effetti negativi” è una cosa piuttosto diversa dal dire “non sappiamo che tipo di effetti negativi potrebbe causare”.

Per avere un’idea di quanto fosse mendace l’articolo del Telegraph, ecco la frase esatta dello studio che il Telegraph ha usato quando ha falsamente riportato che “nessun effetto negativo è stato creato dall’errore, i dati dimostrano”:

Sebbene non vi siano prove che i prodotti frameshifted nell’uomo generati dalla vaccinazione BNT162b2 siano associati a esiti avversi, per l’uso futuro della tecnologia dell’mRNA è importante che la progettazione della sequenza dell’mRNA sia modificata per ridurre gli eventi di frameshifting dei ribosomi, in quanto ciò potrebbe limitarne l’uso futuro per applicazioni che richiedono dosi più elevate o dosaggi più frequenti, come la produzione in vivo di ormoni.

Vedete? Non c’erano “dati” che dimostrassero la sicurezza dei vaccini, come ha sostenuto il Telegraph. Lo studio si limitava a dire che non c’erano “prove di un’associazione con eventi avversi”. Il che potrebbe essere solo perché nessuno ha ancora cercato un’associazione con gli eventi avversi.

Lo studio, che è così tecnico da poter essere a malapena compreso dai lettori profani, se mai lo sarà, è stato scritto in modo meraviglioso. All’inizio, un lettore conclude erroneamente che lo studio è una gigantesca apologia dei jabs. Ogni volta che ne hanno avuto la possibilità, i venti autori hanno descritto ottimisticamente il brillante futuro della tecnologia dell’mRNA – una volta che questa piccola, imbarazzante ruga (non risolvibile) sarà stata eliminata dalla formula. È così che lo studio ha superato la revisione paritaria ed è stato pubblicato.

Gli scienziati stanno imparando a giocare.

Ora, ricordate. Questo studio – e tutti i notiziari che ne parlano – rassicura costantemente i big della farmaceutica e i pazienti depressi che non ci sono prove di effetti avversi dovuti alle “proteine nonsense” casuali che il 25% delle loro cellule trasfettate sta producendo. Niente di cui preoccuparsi!

Ma guardate questa citazione molto eloquente di una delle autrici dello studio, Anne Willis, che è una donna molto ottimista. Secondo lei, il problema crea un’opportunità molto interessante per i produttori di farmaci per risolverlo:

La professoressa Anne Willis, direttrice dell’Unità di Tossicologia del MRC, aggiunge che è molto eccitante il fatto che ci sia un modo per risolvere il problema, che “mette a rischio in modo massiccio questa piattaforma per il futuro”.

Screech! Aspettate, aspettate un attimo! Frena un attimo. Se risolvere il problema “mette in crisi la piattaforma [mRNA] in modo massiccio”… significa che… ci sono rischi enormi da risolvere.

E questa citazione, signore e signori, ha svelato l’intera partita, proprio lì, e ci ha mostrato cosa pensano davvero gli autori dello studio.

Sono sconvolti, proprio come noi. E hanno diffuso il messaggio nell’unico modo possibile, attraversando di nascosto il confine della peer-review in un orsacchiotto di peluche svuotato di eccitanti opportunità.

L’ingrediente incriminato, la 1-metilpseudouridina, è un tipo di pseudouridina utilizzata nei farmaci per stabilizzare il carico di mRNA. Abbiamo già parlato di questa sostanza chimica. Il suo primo effetto collaterale indesiderato è stato quello di rendere l’mRNA troppo stabile; pensiamo che sia questo il motivo per cui l’mRNA potenziato con la pseudouridina dura per mesi o più, invece di scomparire nel giro di poche ore, come fa l’mRNA naturale, e come l’FDA ha mendacemente sostenuto quando ha iniziato a promuovere i farmaci.

Ironia della sorte, hanno appena assegnato il premio Nobel ai due scienziati che hanno scoperto come produrre artificialmente mRNA di lunga durata utilizzando la 1-metilpseudouridina. Ma lo studio peer-reviewed di ieri – scritto molto prima dell’assegnazione del premio Nobel – ha concluso che l’uso della 1-metilpseudouridina presenta un difetto fatale. Il suggerimento degli autori per risolvere il problema? Usare l’mRNA naturale.

Ma poiché l’mRNA naturale non funziona, perché viene metabolizzato troppo rapidamente, il vero messaggio dello studio è: la tecnologia dell’mRNA è intrinsecamente insicura e presenta enormi rischi sconosciuti. Chi può sapere quali sono i rischi di milioni o trilioni di cellule che creano proteine a caso tutto il giorno? Ricordate il vecchio argomento del “numero infinito di scimmie”? Dice: Con un numero sufficiente di scimmie e di macchine da scrivere, qualche scimpanzé da qualche parte scriverà a caso l’Amleto prima ancora che tu riesca a distribuire le banane per pranzo.

Chi vuole scommettere che trilioni di “proteine casuali” non arrivino mai a scrivere qualcosa di dannoso? O è ancora più probabile che l’intero processo inaspettato sia tutto dannoso? I risultati casuali di un farmaco dovrebbero essere inaccettabili, anche se creano solo le condizioni per l’autoimmunità.

Pertanto, la FDA [e gli enti regolatori nazionali di tutti i Paesi] devono ritirare questi farmaci.

Riepiloghiamo i quattro principali casi di scarsa visibilità dei farmaci, tutti risalenti a quest’anno:

A febbraio, Kevin McKernan ha brillantemente scoperto un’inaspettata contaminazione da DNA plasmidico nelle iniezioni di mRNA.

Kevin ha altrettanto brillantemente scoperto qualcosa che si nascondeva in bella vista e che apparentemente è sfuggito a tutti gli altri scienziati del pianeta, compresa la FDA: Le dosi di mRNA includono inaspettatamente parti di un virus simiano oncogeno (associato al cancro).



Poi ieri, in questo nuovo studio, abbiamo appreso il quarto problema principale e inaspettato delle iniezioni, che riguarda la loro stessa progettazione: la produzione casuale di proteine.

Quindi, ditemi voi: per quanto tempo la FDA [e gli altri enti regolatori] potranno realisticamente portare avanti questa farsa? Ci saranno più esplosioni alla prossima riunione del comitato consultivo sui vaccini della FDA che a Pearl Harbor.Ora stiamo correndo verso il traguardo. §§§ In agosto, nel mio post intitolato JACKPOT Tuesday, 8 agosto 2023, C&C NEWS, ho riportato uno studio che mostrava come la proteina spike, e quindi le iniezioni, causino problemi autoimmuni legandosi inaspettatamente alle cellule immunitarie C4.Poi ieri, in questo nuovo studio, abbiamo appreso il quarto problema principale e inaspettato delle iniezioni, che riguarda la loro stessa progettazione: la produzione casuale di proteine.Quindi, ditemi voi: per quanto tempo la FDA [e gli altri enti regolatori] potranno realisticamente portare avanti questa farsa? Ci saranno più esplosioni alla prossima riunione del comitato consultivo sui vaccini della FDA che a Pearl Harbor.Ora stiamo correndo verso il traguardo. Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, exposé, immunità, pfizer, vaccini



Categoria: Generale