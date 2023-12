La Encarnación y la fe concreta. Aurelio Porfiri.

Muy estimados StilumCuriales, el Maestro Aurelio Porfiri ofrece a vuestra atención estas reflexiones vinculadas al tiempo litúrgico que vivimos. Feliz lectura y compartir.

La Encarnación y la fe concreta

El tiempo de Adviento y Navidad nos hace meditar sobre la gran realidad de la Encarnación, una realidad en la que de hecho se cree menos de lo que se piensa.

El catolicismo no es una religión espiritualista, sino una religión espiritual.

Ciertamente no es una religión desencarnada, una religión que vive de abstracciones alejadas de la vida real. Es vida real, pero no para ahogarse en ella, sino para elevarla a las cosas supremas del espíritu.

Son como gafas para ver la vida real, no nos ciegan, sino que nos permiten ver aún más profundo y mejor y nos permiten dar un sentido a todo lo que nos rodea. A través de él ingresamos en el mundo con una comprensión completamente diferente, que no nos impide disfrutar de las cosas bellas de la vida, sino que nos las ofrece en un nivel de elevación muy especial. Yo digo que se debe sospechar siempre de los que muestran demasiada repugnancia por la buena comida, el sexo y otras cosas buenas de la vida. El catolicismo no nos enseña a renunciar a todo esto, sino a utilizarlo para un fin.

Al encarnarse, Jesús nos enseñó verdaderamente que los que se humillan serán ensalzados y que no debemos temer al mundo, sino a la mundanidad. Chesterton habría dicho que hay algo depravado en un hombre que no haya querido violar los Diez Mandamientos. ¿Una paradoja? Ciertamente.

Pero una paradoja que nos recuerda que la nuestra es una religión de carne y hueso, es una religión que se apoya bien en la tierra para elevarse a alturas sublimes. No es un espiritualismo o un espiritualismo vago e inconcluso. No ama las categorías sino las personas y precisamente porque las ama las juzga en función de su salvación. No es una misericordia sin justicia, sino una misericordia que no tendría sentido si no estuviera basada en la justicia.

Siempre me ha gustado este aspecto concreto y al mismo tiempo espiritual del catolicismo. Como muchos de mi generación, lamentablemente he sufrido el vago espiritualismo que también se expresa en muchas lecciones de catecismo, según el cual la fe se convierte en una idea que se encarna en abstracciones, pero no en la vida. Y esto, por una reacción endógena, ha provocado que se haya exaltado no la vida real, sino la actualidad elevada a paradigma de interpretación de las cosas del espíritu. Por eso la Iglesia ahora va en busca de ese mundo al que nunca llegará, que siempre estará un paso adelante mientras la Iglesia debería ser capaz de elevar este mundo hacia lo alto.

Creo que todo esto se refleja mucho en la forma en que muchos interpretan el canto gregoriano como un dulce canto dulce que pretende evocar cosas del espíritu como si hubiera un niño dormido en la habitación de al lado. Pero el canto gregoriano es el canto de los guerreros de la fe que marchan hacia el triunfo final por los caminos de la vida, en los que a veces tienen que rodar por el barro para ser más blancos que la nieve.

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

