El biógrafo favorito de Francisco confirma las mezquindades papales contra el cardenal Burke

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo de Life Site News, el cual confirma los rumores sobre posibles gestos hostiles del Papa malo hacia el cardenal Raymond Leo Burke. Austin Ivereigh. el mensajero de esta noticia, fue el hombre de prensa del cardenal británico Murphy O’Connor, uno de los principales electores de Francisco. Francisco le ordeno al cardenal Müller, interrumpiéndolo durante una Misa, para cerrar con autoridad una investigación abierta por la Congregación para la Doctrina de la Fe contra Murphy O’Connor por encubrimiento de abusos luego de una denuncia de un fiel. Esto es para darle más contexto a todo. Feliz lectura y compartir.

El biógrafo favorito del papa Francisco, Austen Ivereigh, declaró que el Papa le confirmó personalmente las noticias según las cuales tiene la intención de privar al cardenal Raymond Burke de su apartamento y de su salario, aunque negó haber llamado al cardenal su “enemigo”.

En un informe publicado el 29 de noviembre en el sitio web heterodoxo Where Peter Is, Ivereigh escribió que se había reunido el lunes con el pontífice argentino, quien confirmó la veracidad de las noticias según las cuales Francisco pretendía privar al cardenal Burke de su apartamento en Roma y de su salario.

Ivereigh escribió: “Durante nuestra conversación, Francisco me dijo que había decidido quitarle los privilegios cardenalicios al cardenal Burke (su apartamento y el salario) porque los había utilizado contra la Iglesia. Me dijo que aunque la decisión no era secreta, no tenía intención de hacer un anuncio público, pero ese día (lunes) se había filtrado.

Ivereigh declaró que la reunión tuvo lugar el lunes por la tarde. El lunes por la mañana Nuova Bussola Quotidianapublicó su informe, afirmando que el papa Francisco, durante una reunión llevada a cabo el 20 de noviembre con responsables de la Curia Romana, había revelado su intención de desalojar al destacado cardenal estadounidense de su alojamiento en Roma.

Publicado originalmente en Italiano el 30 de noviembre de 2023, en Biografo Favorito di Francesco Conferma le Papali Meschinerie > card. Burke.

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

