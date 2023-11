The Defender, Nuovo Studio. Crescita Esplosiva di Tumori in UK, dopo il Siero.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su The Defender, che ringraziamo per la cortesia. Mia opinione è che la gestione di questa sciagurata vicenda pseudo-pandemica abbia fra le sue vittime principali la fiducia negli “scienziati” medici, e nella medicina in generale. Buona lettura e condivisione.

Dall’inizio dei vaccini COVID-19, si è registrato un aumento senza precedenti dei decessi di giovani tra il 2021 e il 2022 per tumori in rapida metastatizzazione e in fase terminale, secondo i dati dell’Office for National Statistics del Regno Unito. Ci saremmo aspettati che il governo britannico e i suoi “esperti di salute”, così preoccupati per la nostra salute nel 2020, avessero condotto un’indagine urgente su questi dati scioccanti, ma ahimè no, sono rimasti prevedibilmente in silenzio. Un’analisi di questi dati, tuttavia, è stata condotta dall’ex gestore di portafoglio e analista di dati di BlackRock, Ed Dowd, e assemblata da Carlos Alegria, uno dei soci di Dowd, nel suo Humanity Projects. Il loro studio sull’eccesso di morti nel Regno Unito e negli Stati Uniti, utilizzando dati governativi e del settore assicurativo, ha dimostrato che c’è stato “un tasso di cancro di 2 o 3 volte superiore al normale”, secondo Dowd.Mike Capuzzo, direttore generale del Defender, che ha intervistato Ed Dowd sull’argomento, scrive: “New Report: Young People Dying of Cancer at ‘Explosive’ Rates, UK Government Data ShowUn’analisi dei dati governativi del Regno Unito mostra un aumento senza precedenti dei decessi per cancro tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 44 anni in seguito all’introduzione dei vaccini COVID-19, secondo un nuovo rapporto dell’analista di dati Edward Dowd. Il rapporto ha suscitato nuove richieste di ulteriori indagini.

Secondo una nuova analisi di Edward Dowd, adolescenti e giovani di 20, 30 e 40 anni nel Regno Unito stanno morendo per tumori in rapida metastasi e in fase terminale a un ritmo senza precedenti da quando è iniziata la vaccinazione COVID-19 di massa.

Il rapporto di 45 pagine di Dowd, ex gestore di hedge fund di Wall Street e autore di “Cause sconosciute”: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022″, ha allarmato alcuni oncologi che l’hanno caratterizzato come una brusca inversione di tendenza rispetto a decenni di dati sulla mortalità.Dowd ha basato la sua analisi su statistiche governative prontamente disponibili dell’Office for National Statistics del Regno Unito.

In un’intervista con The Defender, Dowd ha detto che lui e i suoi partner di ricerca, che includono una manciata di scienziati di alto livello, analisti di dati ed esperti finanziari, hanno esaminato tutti i codici della Classificazione Internazionale delle Malattie, 10a Revisione, (ICD-10) per la causa di morte nel Regno Unito nel periodo di studio del 2010. I codici ICD-10 sono la classificazione internazionale dei medici delle diagnosi, dei sintomi e delle procedure per l’elaborazione delle richieste di risarcimento stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Una neoplasia maligna è un tumore canceroso.

Dowd ha detto che il suo team di ricerca ha notato uno schema sorprendente: Mentre quasi tutti i decessi tra gli anziani nel 2021 e nel 2022 in Galles e in Inghilterra erano stati codificati, l’8% dei decessi tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 44 anni nel 2021 e il 30% dei decessi in questa fascia di età nel 2022 non erano ancora stati codificati”.

Quando si muore in un ospedale, si lascia una traccia di vita e di morte con indicazioni su ciò che ha portato al decesso”, ha detto. “Quando un giovane muore al volante di un’auto, camminando per strada o nel sonno, c’è un’indagine” che richiede tempo per assegnare la causa del decesso.

Dowd ha detto che i codici mancanti sono “indicativi del problema” dell’eccesso di morti tra i giovani. Ma anche con l’avvertenza dei codici mancanti, ha detto, il restante 92% dei decessi codificati nel 2021 e il 70% dei decessi codificati nel 2022 hanno rivelato “un forte segnale di morti per cancro nei giovani. Mostriamo un forte aumento della mortalità per neoplasie maligne, iniziato nel 2021 e accelerato in modo sostanziale nel 2022. “L’aumento dei decessi in eccesso nel 2022 è altamente significativo dal punto di vista statistico (evento estremo)”, ha scritto Dowd nel suo rapporto. “I risultati indicano che a partire dalla fine del 2021 sembra essere presente un fenomeno nuovo che porta a un aumento dei decessi per neoplasia maligna nei soggetti di età compresa tra i 15 e i 44 anni nel Regno Unito”.

I risultati dello studio sul tasso di decessi per cancro al di sopra della norma storica nel 2022 per le fasce di età comprese tra i 15 e i 44 anni nel Regno Unito comprendono:

un aumento del 28% dei tassi di mortalità per cancro al seno nelle donne;

un aumento dell’80% dei decessi per cancro al pancreas tra le donne e un aumento del 60% tra gli uomini;

un aumento del 55% dei decessi per cancro al colon tra gli uomini e un aumento del 41% tra le donne;

un aumento del 120% dei melanomi mortali tra gli uomini e un aumento del 35% tra le donne;

un aumento del 35% dei decessi per cancro al cervello tra gli uomini e un aumento del 12% tra le donne.

un aumento del 60% dei tassi di mortalità per cancro tra gli uomini per i tumori “senza specificazione del sito” e un aumento del 55% tra le donne.

Dowd ha prodotto il suo rapporto, assemblato da Carlos Alegria, uno dei partner di Dowd, nel suo studio Humanity Projects sull’eccesso di morti nel Regno Unito e negli Stati Uniti utilizzando i dati del governo e dell’industria assicurativa.

Ha detto di aver iniziato il suo progetto pro bono basato sui dati per aiutare a guidare le politiche pubbliche quando ha visto come le politiche sulla pandemia COVID-19 stavano distruggendo la fiducia della società negli esperti istituzionali.

Osservando la cattura delle agenzie di regolamentazione governative nazionali e statali e dei media aziendali da parte di Big Pharma e di altri interessi globali, si è reso conto che “abbiamo bisogno di agenti indipendenti che agiscano come guardiani dell’interesse pubblico”. “Intendiamo essere tali agenti e fornire ricerche di alta qualità ad altri individui e istituzioni che cercano risultati simili”, ha scritto.

Il nuovo rapporto è il terzo del progetto Cause di morte nel Regno Unito, che in precedenza ha esaminato “Regno Unito – Tendenze di morte e disabilità per le malattie cardiovascolari, età 15-44 anni” e “Regno Unito – Tendenze di morte per il sistema cardiovascolare, età 15-44 anni, analisi delle singole cause”. Le crescenti evidenze cliniche che collegano l’aumento dei tumori nei giovani ai vaccini COVID-19 hanno portato Dowd al suo ultimo studio, ha dichiarato: “Concentriamo la nostra ricerca sui soggetti più giovani, di età compresa tra i 15 e i 44 anni, in quanto attualmente si tratta di un argomento di particolare interesse a causa dell’aumento delle evidenze aneddotiche di molti tumori inspiegabilmente aggressivi e insoliti (come i tumori turbo…) che si verificano nella popolazione, in particolare nei soggetti più giovani”, ha scritto nello studio.

“L’obiettivo di questo studio non è esaminare singole affermazioni e aneddoti, ma fornire un’analisi statistica a livello di popolazione e chiarire se l’evidenza aneddotica è anormale o meno”.

Dowd ha detto che spera che “le relazioni che scopriamo nella nostra analisi” siano “una base per un controllo della realtà per i professionisti della salute per comprendere le tendenze sottostanti nella salute degli individui”.

Il metodo di Dowd è consistito nell’analizzare il numero di decessi attribuiti al cancro in Inghilterra e Galles tra il 2010 e il 2022, secondo i dati dell’Office for National Statistics del Regno Unito, confrontando i tassi di mortalità in eccesso, ovvero la differenza tra i decessi osservati e il valore di riferimento per i decessi attesi, prima e dopo la pandemia COVID-19. Ha quindi stabilito un valore di riferimento per il numero di decessi normali.

Ha stabilito una linea di base di tassi normali di mortalità per cancro dal 2010 al 2020 che è stata notevolmente coerente con poche deviazioni, fino a quando i tassi di mortalità per cancro sono aumentati in modo significativo alla fine del 2021 nel Regno Unito in seguito all’introduzione del vaccino.I risultati chiave del rapporto includono: il cancro al seno domina nelle donne. La causa più comune di cancro mortale nelle donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni è il cancro al seno, che rappresenta circa il 25% del tasso di mortalità totale in eccesso causato da tumori maligni nelle donne nel 2022. I tumori più pericolosi per le donne, in base ai tassi di mortalità in eccesso, sono il cancro del colon e il cancro della cervice uterina. Mentre i decessi per cancro mortale sono aumentati drasticamente sia tra i giovani uomini che tra le giovani donne nel 2022, i giovani uomini hanno registrato un aumento sproporzionato dei decessi per cancro, ma senza un cancro dominante paragonabile al cancro al seno nelle donne. Il cancro al cervello, il cancro al colon e il cancro allo stomaco hanno rappresentato il 30,9% dell’aumento dei tumori mortali negli uomini nel 2022. I tumori “senza specificazione della sede”, che indicano una rapida metastasi ad altri organi e comunemente chiamati “tumori turbo”, sono “esplosi” nel 2022, ha detto Dowd. “Questi tumori hanno registrato un aumento molto consistente sia nelle donne (nel 2021 e nel 2022) sia negli uomini (nel 2022) e probabilmente erano già metastatizzati una volta identificati”. Poiché i soggetti si riferiscono a persone più giovani che non necessitano di uno screening precoce, questi tumori erano probabilmente in rapida crescita.

“Gli uomini hanno registrato un enorme aumento dei tassi di mortalità per cancro della pelle, pari al 118% nel 2022.

“Anche se questi tumori non rappresentano una grande percentuale di tutti i tumori”, ha detto Dowd.

I tumori dell’apparato digerente “hanno registrato cambiamenti esplosivi nel 2021 e 2022 rispetto al trend 2010-2019”, ha scritto Dowd. “Di particolare rilievo sono i tumori del colon (codificati internazionalmente come C18), dello stomaco (C16) e dell’esofago (C15). Questi tumori legati all’apparato digerente sembrano essere aumentati in modo sostanziale e notiamo anche che sembrano colpire gli uomini in modo sproporzionato”. Il tumore al pancreas “ha registrato un aumento molto elevato sia nelle donne (nel 2022) che negli uomini (sia nel 2021 che nel 2022)”. Perché questi tumori siano aumentati così drammaticamente e perché siano aumentati prima negli uomini e poi nelle donne è una delle domande che riteniamo meriti un’indagine”. Dowd ha sottolineato che la sua ricerca è “un primo tentativo di far emergere alcuni schemi osservati nelle tendenze” dei tumori dopo il 2020. “Ci auguriamo che i medici e i ricercatori specializzati svolgano ulteriori indagini sulla base di queste (e altre) intuizioni fornite dalla nostra analisi dei dati”, ha scritto.

Il legame tra le iniezioni di COVID e l’aumento dei tumori “merita di essere esaminato”.

Il dottor Chris Flowers, medico accademico, radiologo e specialista del cancro al seno in Inghilterra, uscito dalla pensione per essere il responsabile scientifico volontario del War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project, ha dichiarato a The Defender che i dati del Regno Unito sono “molto, molto, preoccupanti”. Flowers ha detto che la ricerca di Dowd ha confermato dati simili sul forte aumento dei decessi per cancro riportati da ricercatori, medici e specialisti del cancro negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in tutto il mondo occidentale industrializzato dopo il lancio globale del vaccino sperimentale Pfizer e Moderna mRNA. Flowers ha dichiarato che lui e i suoi colleghi, tra cui patologi, radiologi, oncologi, internisti, medici di assistenza critica e ricercatori negli Stati Uniti e nel Regno Unito, non hanno mai visto nulla di simile alla gravità dei tumori al seno fatali e di altri tipi di cancro nei giovani che sono esplosi nel 2022: “Stiamo assistendo a un tasso di cancro 2 o 3 volte superiore al normale”.

“Vediamo persone più giovani, donne di 20 e 30 anni, di solito dopo l’inizio delle mestruazioni e dopo aver assunto normalmente una qualche forma di stimolatore della crescita, che presentano tumori avanzati difficili da trattare, ma che possono anche avere più di un tumore”, ha detto Flowers. “Forse la cosa più preoccupante, ha detto Flowers, è l’aumento di quelli che alcuni oncologi chiamano “turbo-cancro”, un nuovo termine. “Turbo-cancro è un nome popolare che è stato coniato per descrivere diverse cose”, ha detto Flowers. “Si tratta di tumori che si manifestano nei giovani: un giorno stai benissimo, il giorno dopo ti dicono che hai un cancro terminale e sei morto in una settimana. I tumori non solo crescono più rapidamente, ma si verificano più tipi di cancro nella stessa persona. Una volta era molto molto raro. Solo occasionalmente vedevo un cancro infiammatorio molto aggressivo in persone giovani. Il dottor Pierre Kory, pneumologo e medico di assistenza critica, presidente e direttore medico della Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) e che nel suo studio cura centinaia di pazienti danneggiati da vaccino, ha dichiarato di essere “sommerso da segnalazioni e richieste di aiuto” sull’aumento del cancro da parte di colleghi e pazienti.

David Wiseman, Ph.D., farmacista con un dottorato in patologia sperimentale e pioniere, inizialmente per la Johnson & Johnson, di prodotti per prevenire le lesioni interne post-chirurgiche, si è detto alternativamente stupito e indignato per il fatto che i governi e i media tradizionali non seguano le ricerche condotte da lui e da Kevin McKernan, ex direttore della ricerca e dello sviluppo del Progetto Genoma Umano del MIT, che dimostrano che le iniezioni di mRNA sono contaminate da frammenti di DNA. Questi frammenti, ha detto Wiseman, si aggiungono ai potenziali danni che i vaccini potrebbero causare al genoma umano e aprono nuove porte a un’infinita varietà di problemi, tra cui il cancro. Wiseman ha detto a The Defender che i dati dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) mostrano problemi di cancro legati ai vaccini COVID-19. “Stiamo assistendo a un aumento dei tumori in VAERS”, il sito ufficiale della Food and Drug Administration e dei CDC degli Stati Uniti per la segnalazione di lesioni da vaccino, ha detto Wiseman. “Il CDC ha effettuato un’analisi PRR, un’analisi del segnale, che ha rilevato un segnale di cancro nei vaccini, il che non è una prova, ma significa che vale la pena di esaminarlo”.

Fonte: Mike Capuzzo, redattore capo di The Defender.

