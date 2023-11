Strickland: Removido porque hablé con claridad y sinceridad, nada más

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención el post de Messa in Latino, que agradecemos de corazón, con la traducción del mensaje que monseñor Joseph Edward Strickland envió a sus fieles después que el pontífice reinante lo expulso del gobierno de la diócesis de Tyler, en Texas. Feliz lectura y difusión.

§§§

Les presentamos la carta abierta a los fieles, escrita por monseñor Joseph Edward Strickland, obispo emérito de Tyler, y publicada el 27 de noviembre en su página personal.

En la carta, monseñor Strickland –a quien, recordamos, el Santo Padre expulsó misericordiosamente del gobierno pastoral de su diócesis el sábado 11 de noviembre (aquí; aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí en MiL)– narra la historia de su destitución y, en particular, las razones dadas, que “parecían estar relacionadas, en su mayor parte, con mi discurso sobre la verdad de nuestra fe católica y con mis advertencias contra todo lo que amenazaba esta verdad” y dice que está convencido de que “como pastor y protector de mi diócesis no podía emprender acciones que sabía con certeza dañarían a parte de mi grey y la privarían de los bienes espirituales que Cristo ha confiado a su Iglesia”.

A pesar de la dificultad, como sucesor de los Apóstoles confirma que quiere “seguir diciendo la Verdad incluso a costa de mi propia vida” y concluye con un apasionado llamamiento a todos los fieles.

Señalemos que monseñor Joseph Edward Strickland abrió recientemente su propio canal: youtube.com/@ BishopStricklandOfficial, al que les invitamos a suscribirse.

Carta a los fieles, 27 de noviembre de 2023

Estoy seguro que ya habrán oído que he sido destituido del cargo de obispo de la Diócesis de Tyler. Se me pidió que me reuniera con el Nuncio Apostólico en Estados Unidos [el cardenal Christophe Pierre], y en esa reunión se me leyó una lista de las razones por las que se me destituía. Si fuera posible, pondría estas razones a disposición de ustedes; sin embargo, no se me dio una copia de esta lista en ese momento, y hasta ahora no he podido obtener una copia, a pesar de mis peticiones.

En las razones que se me leyeron no se mencionaron como motivos de mi destitución problemas administrativos o una mala gestión de la diócesis. Las razones dadas parecieron estar relacionadas, en su mayor parte, con que yo decía la Verdad de nuestra fe católica, y con mis advertencias contra cualquier cosa que amenazara esa Verdad (incluidas cosas que se habían planteando en el Sínodo sobre la Sinodalidad). También se mencionó que yo no caminaba junto a mis hermanos obispos mientras defendía a la Iglesia y sus enseñanzas inmutables, y que no implementé el motu proprio Traditionis custodes, que de haberlo hecho me habría obligado a dejar parte de mi rebaño sin alimentos y sin atención. Como pastor y protector de mi Diócesis yo no podía tomar medidas que sabía con certeza que lastimarían a parte de mi rebaño y le privaría de los bienes espirituales que Cristo confió a su Iglesia. Me atengo a mis acciones, ya que eran necesarias para proteger a mi rebaño y defender el Sagrado Depósito de la Fe.

Este es el momento para que todo lo que ahora está encubierto sea descubierto, y todo lo que ahora está oculto salga a la luz. De hecho, fue en justamente en el periodo en el que se ocultaron cosas relacionadas con el deshonrado ahora ex cardenal Theodore Edgar McCarrick y el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia cuando parece que entré por primera vez en el radar del Vaticano. Mi principal delito, en ese momento y ahora, parece haber sido siempre sacar a la luz lo que otros querían que permaneciera oculto. Es lamentable, porque ahora parece que es la Verdad misma, Nuestro Señor Jesucristo, lo que muchos desean que permanezca oculto.

Aunque ahora estoy sin diócesis, todavía soy obispo de la Iglesia y, en consecuencia, sucesor de los Apóstoles, y debo seguir diciendo la Verdad aunque me cueste la vida. Hoy quiero decirles a todos ustedes: ¡NO abandonen nunca jamás a la Iglesia! ¡Ella es la Esposa de Cristo! ¡Ahora está transitando su Pasión, y ustedes deben estar decididos a permanecer resueltamente junto a la cruz! ¡Es importante asistir a Misa todos los domingos y tan a menudo como sea posible, pasar tiempo en adoración, rezar el Rosario diariamente, confesarse regularmente e invocar siempre la ayuda de los santos! Les exhorto a perseverar para que al final puedan decir: “He combatido el buen combate hasta el final; he corrido la carrera hasta la meta; he conservado la fe”.

Que Dios Todopoderoso les bendiga, y que nuestra Santa y Bienaventurada Madre interceda por ustedes y les señale siempre a su Divino Hijo Jesús mientras entramos en este tiempo de Adviento.

Sigo siendo vuestro humilde padre y servidor,

Obispo Joseph Edward Strickland

Publicado originalmente en Italiano el 29 de noviembre de 2023, en Strickland: Rimosso perché Ho Parlato in Chiarezza e Verità, non per Altro.

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

