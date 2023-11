Papa, Basta Violenze a Cardinali e Vescovi Cattolici! Mons. Ics.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mons. Ics offre alla vostra attenzione questa difesa appassionata del card. Raymond Leo Burke, minacciato (ancora non si sa con quanta efficacia effettiva, può non essere così semplice neanche per un papa dittatore…) di essere privato dell’appartamento e del “piatto” legati al suo ruolo. Strickland, Burke…chi altri ancora? Motus in fine velocior, dicevano i latini. Personalmente, tempo che i problemi di equilibrio di cui soffriva Jorge Mario Bergoglio, e che combatteva con adeguate prescrizioni farmaceutiche dell’allora medico curante (poi sostituito) quando i cardinali fecero l’improvvida scelta non siano migliorati con il passare del tempo, anzi…Buona lettura e diffusione.

§§§

Caro Tosatti . rendiamo onore a S.E.R. il Card. Raymond Leo Burke, principe di Santa Romana Chiesa.

Burke ha dimostrato di essere uomo indomito e coraggioso, che non si è lasciato spaventare dalle intimidazioni e non è indietreggiato di fronte ai nuovi Lanzichenecchi che presidiano le Sacre Mura, pur di difendere la Verità e concorrere a risvegliare le coscienze dei cattolici per cercare di salvare la fede e civiltà cristiana.

Sul Corriere della Sera di oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) , l’articolo del bravo ed equilibrato Massimo Franco, è così titolato: “I tagli al capo dei tradizionalisti – Francesco reagisce ai conservatori USA. Ultimatum e sanzioni al Card. Burke”.

Bella definizione: capo dei tradizionalisti. Sembra esser un tantino ironica e persino sprezzante. Ma il card. Burke son certo abbia reagito anzitutto con un sorriso un po’ “sornione” (sornione significa saper essere vigile, attento ed astuto. Sotto una espressione di apparente indifferenza, tranquilla, placida e comprensiva…) e poi certamente anche con una preghiera per il Corriere della Sera.

Massimo Franco conclude l’articolo con la sua usuale intelligente ironia, domandando se l’altolà (di Francesco) a Burke ed al suo mondo, sarà interpretato come segno di forza o di debolezza. Istintivamente avrei detto che è segno di debolezza. Ma ci ho ripensato. Temo si tratti invece di un altro segno di indifferenza alla missione soprannaturale della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e di sprezzo verso i cattolici-cattolici.

Ma anche lasciando il sospetto che questa decisione sia stata maturata in un momento di equilibrio dinamico ed in evoluzione . che pretende discernimento sulle circostanze in cui è stato maturato e sugli intenti (di retta intenzione) di preoccupazione di aiutare il Card. Burke a chiedere di fare i nuovi esercizi spirituali di S. Ignazio di Loyola . corretti e rivisti dal card. Kasper (grazie alla evoluzione delle culture e tempi) e diretti dal nuovo prefetto per la dottrina della fede Victor Fernandez… Sarà così?

Anche le minacce di sanzioni, punizioni ecc. son comprensibili considerando i bisogni finanziari della SS . per i quali l’appannaggio del Cardinale risulta indispensabile per sanare i deficit e poter continuare a sostenere le opere apostoliche di Luca Casarini (ex leader No Global, oggi leader della Compagnia di Navigazione salvamigranti IDRA), amico di Sua Santità. apparentemente caduto in disgrazia (come spiega La Verità. sempre oggi) grazie all’indagine giudiziaria della Procura di Ragusa per reati di immigrazione clandestina. Queste nobili attività, dice La Verità. son state realizzate con il sostegno economico determinante di alcuni Vescovi (“ che han fatto ricca la banda..”).

Titolo de La Verità : “ A Casarini & Co 2 Milioni di Euro dalla Chiesa”.

Sempre La Verità riporta una presunta intercettazione dove Casarini spiega che “con questa roba ho pagato l’affitto di casa, la separazione (dalla moglie?) senza dover andare a lavorare in un bar”.

Sempre La Verità racconta che ogni naufrago recuperato è valso per Casarini & Co 4.900euro. “pesca miracolosa” la definisce…

Onore e lode a Burke, per esser stato sfiduciato dal suo superiore gerarchico, solo perché Cardinale Cattolico. (Non capo dei tradizionalisti).

Basta Violenze sui Cardinali cattolici!!!

§§§

