Biografo Favorito di Francesco Conferma le Papali Meschinerie > card. Burke.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Life Site News, che conferma le voci su possibili gesti ostili del Papa Cattivo verso il cardinale Raymond Leo Burke. Austin Ivereigh, messaggero di questa notizia era l’uomo stampa del card. britannico Murphy O’Connor, uno dei grandi elettori di Francesco; Francesco ordinò al card. Müller, interrompendolo durante una messa, di chiudere d’autorità un’inchiesta aperta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede verso Murphy O’Connor per copertura di abusi su denuncia di una fedele. Questo per dare un contesto ulteriore al tutto. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il biografo favorito di Papa Francesco, Austen Ivereigh, ha affermato che il Pontefice ha confermato personalmente le notizie secondo cui intende privare il cardinale Raymond Burke del suo appartamento e del suo stipendio, pur negando di aver definito il cardinale un suo “nemico”.

In un articolo pubblicato il 29 novembre sul sito eterodosso Where Peter Is, Ivereigh ha scritto di aver incontrato lunedì il pontefice argentino, che ha confermato la veridicità delle notizie secondo cui Francesco avrebbe intenzione di privare il cardinale Burke del suo appartamento a Roma e del suo stipendio.

Ivereigh ha scritto:

Nel corso della nostra conversazione, Francesco mi ha detto che aveva deciso di togliere al cardinale Burke i privilegi cardinalizi – l’appartamento e lo stipendio – perché li aveva usati contro la Chiesa. Mi disse che, sebbene la decisione non fosse segreta, non intendeva fare un annuncio pubblico, ma quel giorno (lunedì) era trapelato.

Ivereigh ha dichiarato che la riunione si è svolta lunedì pomeriggio. È stato lunedì mattina che la Nuova Bussola Quotidiana ha pubblicato il suo rapporto, affermando che Papa Francesco, durante una riunione del 20 novembre con i capi della Curia romana, aveva rivelato la sua intenzione di sfrattare l’importante cardinale americano dal suo alloggio a Roma.

§§§

