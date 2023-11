UK, Morti per Covid, Ultimo Anno. il 94% Aveva Tre/Quattro Dosi di Siero…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il 94% dei decessi per COVID-19 nell’ultimo anno sono stati tra i quadrupli vaccinati

L’Office for National Statistics ha recentemente pubblicato un aggiornamento sui decessi in base allo stato di vaccinazione in Inghilterra e ha rivelato in modo scioccante che la popolazione vaccinata ha rappresentato il 95% dei decessi per COVID-19 nei 12 mesi tra il 1 giugno 2022 e il 31 maggio 2023 e il 94% di questi decessi si sono verificati tra la popolazione vaccinata tripla o quadrupla.

Il set di dati è stato pubblicato di recente dal dipartimento governativo del Regno Unito noto come Office for National Statistics (ONS) e può essere trovato sul sito Web dell’ONS qui o scaricato qui.

Il set di dati include i decessi in base allo stato di vaccinazione tra il 1° aprile 2021 e il 31 maggio 2023. Ma poiché abbiamo esaminato ampiamente i decessi fino alla fine del 2022 nei set di dati pubblicati in precedenza, abbiamo deciso di dare un’occhiata ai decessi per Covid-19 in base allo stato di vaccinazione nel corso di un periodo anno intero fino al 31 maggio 2023 e il grafico seguente mostra ciò che abbiamo scoperto:

I non vaccinati hanno rappresentato il minor numero di decessi per COVID-19 in ogni singolo mese fino a maggio 2023, arrivando a malapena alla tripla cifra nella maggior parte dei mesi. Mentre la popolazione vaccinata rappresentava la maggior parte dei decessi da Covid-19 ogni singolo mese, raggiungendo quattro cifre in tutto tranne 2 mesi durante quell’anno.

Ma ciò che è curioso riguardo ai dati è che non è la popolazione vaccinata con una o doppia dose a rappresentare la maggior parte dei decessi per COVID-19 nel corso dei 12 mesi, è invece la popolazione vaccinata tripla e quadrupla che ha rappresentato la maggior parte dei decessi per COVID-19 nel corso dei 12 mesi. Decessi per covid-19. Con il maggior numero di decessi avvenuti tra i quadrupli vaccinati dall’agosto 2022 in poi.

Il grafico seguente mostra il numero totale di decessi per COVID-19 in base allo stato di vaccinazione durante l’intero anno e rivela la reale portata delle statistiche scioccanti:

La popolazione non vaccinata è arrivata a malapena a 4 cifre durante l’intero anno, colpendo un totale di 1.161 morti per Covid-19, mentre la popolazione vaccinata ha raggiunto la quinta cifra con 20.336 morti per Covid-19; Di cui 19.143 tra i tripli e quadrupli vaccinati.

Ciò significa, come mostrato nel grafico seguente, che la popolazione vaccinata in Inghilterra ha rappresentato il 95% dei decessi per COVID-19 tra il 1° giugno 2022 e il 31 maggio 2023. Mentre la popolazione non vaccinata rappresentava solo il 5%.

I vaccinati tripli e quadrupli hanno rappresentato sorprendentemente il 94% di tutti i decessi tra la popolazione vaccinata e, come mostrato nel grafico seguente, l’89% di tutti i decessi per Covid-19, con i vaccinati a una dose e a due dosi che rappresentano solo 6 % di morti per Covid-19.

Questo valore è, tuttavia, ancora superiore al 5% dei decessi per Covid-19 tra la popolazione non vaccinata.

Questi non sono il tipo di cifre che ti aspetteresti di vedere se le iniezioni di COVID-19 fossero davvero efficaci fino al 95% nel prevenire la morte, vero?

Con il 95% dei decessi per Covid-19 nell’intero anno fino a maggio 2023 tra i vaccinati, sembrerebbe che in realtà siano efficaci solo al 5%, e anche quel numero è estremamente generoso.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: 94%, exposé, morti, uk, vaccinati



Categoria: Generale