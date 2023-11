Se Bergoglio Riforma il Conclave, Vogliamo Djokovic Papa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ovviamente la proposta è scherzosa…ma mica tanto.

Nei giorni scorsi ho incontrato per caso un amico rivestito di purpuree vesti, un cardinale che fa parte del governo vaticano attuale, e che conosco da ben prima che assurgesse a questi onori.

Questo amico mi ha confidato che a dispetto delle smentite, il pontefice regnante una qualche idea e volontà di cambiare in maniera radicale le regole di elezione del successore ce l’ha.

Ottimo, mi sono detto! Speriamo che cambi in maniera così radicale che al vertice della Chiesa possa arrivare un vero cristiano, e se è sposato e ha figli, che problema c’è? Anche qualche papa dei primi secoli aveva figli, e mi sembra di ricordare che addirittura ci siano stati due papi – santi, peraltro – padre e figlio…

Ma l’idea mi è venuta leggendo questo che scriveva un signore che non conosco, che ringrazio, Gianni Calì, a commento della prova di Djokovic a Torino:

Mostruosa prova di Djokovic che vince il Master di Torino nonostante i fischi di una pletora di dementi che hanno già scordato la sua donazione milionaria agli Ospedali italiani avvenuta solo qualche giorno fa.

Sinner avrà un grande futuro ma nel frattempo Djokovic tornerà a Belgrado con un trofeo in più e, come se nulla fosse, in attesa della prossima vittoria ricomincerà a portare coperte e pasti caldi ai senzatetto di Belgrado, come è solito fare da anni, senza telecamera al seguito;

perchè di Novak Djokovic ne nasce uno ogni cent’anni.

E allora, mi sono detto, ecco un candidato eccellente.

L’amico cardinale, quasi a confermarmi nella mia folle proposta, mi ha raccontato di come il pontefice regnante, in virtù di una delle sue caratteristiche prevalenti, la cattiveria, stia per colpire qualche cardinale che sembra troppo critico nei suoi confronti togliendogli il “piatto cardinalizio”, cioè lo stipendio.

E ha aggiunto che questa minaccia è uno strumento che Jorge Mario Bergoglio ha usa e usa – uno dei tanti – per imporre in Vaticano una cappa di acquiescenza.

E mi ha aggiunto un episodio significativo. A un cardinale anziano, ultra ottantenne, ha concesso di continuare a partecipare alle riunioni dicasteriali di un organismo molto importante. Ma si è anche premurato di far sapere al Capo del Dicastero (e ad altri …) di non tenere in minimo conto gli interventi e le proposte del beneficiato dalla sua usuale misericordia…Carino, vero?

Un ultima notaresca sull’Argentina: il risultato delle elezioni presidenziali, secondo il mio amico in porpora, dovrebbe allontanare definitivamente l’ipotesi di un viaggio del regnante in patria. Ma che scheletri potrebbero esserci negli armadi di Buenos Aires, per far sì che un pontefice, in oltre dieci anni di regno, ed avendo toccato tutti i Paesi limitrofi, non voglia rimettere piede sul suolo natio?

Scheletri di Tirannosauri?

§§§

