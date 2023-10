Cardenal Müller: Herejes y globalistas no estaban sometidos a la prohibición papal de guardar silencio

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo de Kath.net que agradecemos por la cortesía. Feliz lectura y difusión.

§§§

Cardenal Müller: “Los herejes y los globalistas no estaban sometidos a la prohibición papal de guardar silencio”.

El ex prefecto de la Doctrina de la Fe habla en el sitio KATH.NET sobre el Sínodo de los Obispos: “El llamado a la armonía debería significar que nadie puede oponerse a esta agenda si no quiere ser puesto en la picota como rigorista, tradicionalista o clerical”.

Vaticano (kath.net). El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, declaró en el sitio web KATH.NET que está profundamente decepcionado con el actual Sínodo de los Obispos en el Vaticano. El cardenal, que a su vez es delegado en el Sínodo de los Obispos, explica textualmente: “Mi influencia en el Sínodo fue completamente limitada. Pude hablar públicamente solo una vez. Sin embargo, las conversaciones en torno a la mesa fueron buenas. Sólo fue visible la influencia en todo el curso y la agenda en todo (bendición de la sexualidad extramatrimonial, antes y fuera del matrimonio, diaconado y ordenación sacerdotal de las mujeres, nivelación de la diferencia entre sacerdotes, obispos y laicos), aunque sólo fuera en la selección de los miembros del Sínodo para la rueda de prensa, donde repitieron monótonamente sus tesis. Para los herejes y los globalistas no existió la prohibición papal de guardar silencio. El llamado a la armonía debería significar que no se permite a nadie oponerse a esta agenda si no quiere ser puesto en la picota como rigorista, tradicionalista, clerical.

En forma totalmente no católica/no ortodoxa, se habló siempre del Espíritu sin tener en cuenta que el Espíritu Santo es una persona divina y no un fluido, y que por lo tanto sólo puede ser mencionado siempre junto al Hijo y al Padre. Cf. 1 Jn 4, 1ss (véase más abajo*). Sólo quien cree en el Hijo de Dios encarnado tiene el Espíritu de Cristo, distinto del espíritu del mundo o del espíritu del anticristo”.

* El pasaje bíblico 1 Juan 4, 1ss dice : 1 Carísimos, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus para ver si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 2 Conoced el Espíritu de Dios en esto: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, sino que es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que está por llegar, y ahora ya está en el mundo. 4 Pero vosotros, hijitos, sois de Dios y habéis vencido a los falsos profetas, porque Aquél que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso hablan tal como habla el mundo y el mundo los escucha. 6 Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha; el que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y el espíritu del error.

kath.net documenta la declaración en italiano del cardenal Müller en el Sínodo de los Obispos el 6.10.2023 en su traducción – traducción de trabajo © kath.net – y en su redacción original.

Una Iglesia que ya no confiesa como Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ya no es la Iglesia de Jesucristo. El Hijo del Padre y el ungido del Espíritu Santo es en su persona el Camino hacia Dios. En términos griegos: Él es ή οδός y la Iglesia peregrina toma el camino hacia la casa eterna syn Χριστό. Por eso la Iglesia de Cristo es en su esencia y misión syn οδός con Cristo. El nombre de la Iglesia es converntus et congregatio giò is systema kai synodos, como dice Juan Crisóstomo en su comentario al Salmo 149:1 (PG 55, 493). De aquí se desprende la interpretación cristológica y trinitaria de los predicados de una Iglesia sinodal: participación, comunidad y misión.

1. Ser cristiano significa participación en la naturaleza divina y participación en el sumo sacerdocio de Cristo y especialmente de los pastores en el sacerdocio ministerial.

2. Como sacramento de la salvación del mundo en Cristo, es signo e instrumento de la más íntima comunión con Dios y de la unidad de toda la humanidad.

3. La Iglesia sacramental es el Cristo presente y, por tanto, la continuación de la misión del Hijo por parte del Padre para la salvación del mundo. El mismo Señor Resucitado dice a los apóstoles y a sus sucesores: Id y haced discípulos a todas las naciones, sin excluir en absoluto a los chinos (¡!) de la fe y del bautismo en China… Y como hizo con los discípulos de Emaús, hoy promete quedarse con nosotros y acompañar a su Iglesia peregrina, quiere decir sinodalmente, hasta el fin del mundo.

Publicado en Italiano el 25 de octubre de 2023, en Müller: Eretici e Globalisti non Soggetti al Divieto Papale di Silenzio.

Müller: Eretici e Globalisti non Soggetti al Divieto Papale di Silenzio. Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, qu…

Traducción del original en alemán por José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mueller, müller, Sinodo



Categoria: Generale