Il Bugiardino del Siero e i Bugiardoni a Due Gambe. Arrendersi All’Evidenza.

il nostro Arrendersi All'Evidenza offre alla vostra attenzione questi commenti sul "Bugiardino" Pfizer relativo al siero a mRNA. Buona lettura e diffusione.

Il foglio illustrativo dei farmaci è anche detto bugiardino, ma non è colpa sua.

Il foglio infatti dice molte cose vere che poi non di rado i veri bugiardini, con due gambe, raccontano a modo loro.

Accanto a questo documento informativo ce n’è un altro, l’RCP (riassunto delle caratteristiche del prodotto), che soggiace anch’esso all’autorizzazione dell’agenzia regolatoria (in Italia l’AIFA).

Prendiamo il caso del Comirnaty, il nome commerciale del siero a titolarità AIC di BioNTech, in concessione a Pfizer.

Sul foglio illustrativo (facilmente reperibile in rete: occhio alla data di riferimento, questo è del 18/08/2023)

troviamo scritto che:

Dopo la vaccinazione con Comirnaty è presente un aumento del rischio di miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore) (vedere paragrafo 4). Queste condizioni possono svilupparsi pochi giorni dopo la vaccinazione e si sono verificate principalmente entro 14 giorni. Sono state osservate più spesso dopo la seconda dose di vaccino e nei maschi più giovani. Il rischio di miocardite e pericardite sembra essere inferiore nei bambini di età compresa fra 5 e 11 anni rispetto a quelli di età compresa fra 12 e 17 anni. Dopo la vaccinazione presti particolare attenzione ai segni di miocardite e pericardite, quali respiro corto, palpitazioni e dolore toracico, e si rivolga immediatamente al medico in caso di comparsa di tali sintomi. Come per tutti i vaccini, Comirnaty potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono, e la durata della protezione non è nota.

Due pagine più sotto leggiamo: Effetti indesiderati molto rari: possono interessare fino a 1 persona su 10 000 • infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite) o infiammazione del rivestimento esterno del cuore (pericardite) che possono causare respiro corto, palpitazioni o dolore toracico



Dunque fino a 1 su 10000, considerando i 140 milioni di dosi somministrate, significa 14000 soggetti a rischio (non pochi).