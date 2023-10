Rassegna Ruffiana del Papo-Masochismo. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta vi offre alcune considerazioni sul Sinodo sulla Sinodalità in corso. Buona lettura e diffusione.

§§§

MASTRO TITTA: BREVE RASSEGNA RUFFIANA DELLA PERIFERIA DEL PENSIERO BERGOGLIANO

Sarei tentato di dire che il Sinodo deambulante, migrante, poverente sia la più gigantesca lavatrice di cervelli mai fatta da Santa Madre Chiesa per i suoi figli. Se non che bisogna avere roba da lavare. Per gente come Bergoglio abituata a frequentare le “periferie del pensiero” (testuale) significa azionare la centrifuga e quel bel cervello di angora che vi dona tanto alla fine si infeltrisce e va buttato. E la roba d’angora non si trova più.

Formazione di massa per tutti, sacerdoti, laici, catechisti, gente grassa a dieta, celiaci, daltonici, lapponi, bestie di satana, abusatori di monopattini elettrici. Non sfuggirà nessuno. Proverete a nascondervi, ma faranno come col vaccino: vi cercheranno casa per casa, portandovi la quinta dose di amore sinodale.

Fra parentesi. Sarà per via del “nodo”, ma ogni volta che sento la parola “sinodo” mi vengono in mente quelle pratiche con corde, manette, mordacchie, fruste e sculaccini. Sado-clericalismo o papo-masochismo?

Il mitologico “ruolo delle donne” –alle apparizioni della Vergine Maria non crede più nessuno, ma per gustare il “ruolo delle donne nella Chiesa” a quanto pare bisogna prenotare due anni prima, altrimenti non trovate posto.

I poveri “come opzione per la Chiesa” – Ruffiani, ma chevvordì? – ma soprattutto un bell’applauso dedicato agli ucraini dall’Aula Nervi.

Applauso senza palloncini colorati liberati in cielo, cuoricini e orsacchiotti e bigliettini (“cari fratelli ucraini, resterete sempre nei nostri cuori, insegnate agli angeli a riprendersi Bakmuth”), altrimenti sembra davvero il funerale di un adolescente che si è stampato con lo scooter. La dignità prima di tutto, perdiana.

Gli ucraini sopravvissuti ringraziano, ma stiano sereni: di questo passo la loro sopravvivenza non resterà impunita a lungo. Il papa infatti si è molto santamente adirato con i polacchi che smettono di consegnare armi all’ebreo nazista, come riporta il Telegraph.

“Ho visto ora che alcuni paesi si stanno ritirando e non stanno dando armi. Questo avvierà un processo in cui il martire è il popolo ucraino, certamente. E questo è male. Non possiamo giocare con il martirio del popolo ucraino. Dobbiamo aiutare a risolvere le cose in modi possibili”.

Questo il virgolettato spedito ai recalcitranti polacchi: aiuta nei modi possibili. Dona armi ai nazi che rastrellano pazienti psichiatrici e bambini per mandarli al macello. Ancora pensiero periferico. Il martirio me lo ricordavo diverso. Scopro invece che erano i cristiani a mangiarsi i leoni nel circo. Molto più adatto ai tempi, in effetti.

Questi alcuni dei temi consegnati ai “351 membri dell’Assemblea generale del Sinodo sulla sinodalità, divisi in 35 Circoli Minori”. Attenzione ai numeri: 351 diviso 35, non 350 diviso 35. Che farebbe un comodissimo 10. Invece no: c’è un delegato sinodale che avanza. Chi sarà mai?

La democrazia è importante ma la maggioranza più uno, come sa bene l’azionista che mette la grana in società, è meglio. Magari quell’uno è Bergoglio che in caso malaugurato di parità, scivola in carrozzella da un circolo all’altro e risolve i dubbi votando se stesso.

“Faremo ogni giorno del nostro meglio per darvi tutto quello che abbiamo”, conclude lo spin-doctor in chief Ruffia…Ruffini, come un calciatore che “jogo dove vuole mister”. Si riferisce all’ufficio stampa o al Sinodo? È una minaccia?

Il Sinodo sarà una gigantesca kermesse del pensiero periferico bergogliano. Un bombardamento soffocante di formulette cicciate fuori da chissà dove che meneranno il gregge a pascolare nel nulla petaloso e vuotoso.

Sfido chiunque a trovare il bandolo semantico di questo vaniloquio logorroico. Non c’è. È il meccanismo dei truffatori: si tramortiscono le vittime di chiacchiere, sbirimbuda e tutto il resto, poi gli si ruba l’argenteria.

Le periferie sono belle, Santità. Anche quelle del pensiero. Però due panchine per i vecchi, una giostra per bambini e uno striminzito alberello aristotelico mettiamoceli, per favore.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale