Laudate Deum. L’Autorità Papale in Questo Campo è Nulla. Quintana Paz.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Infovaticana, che ringraziamo per la cortesia, a commento dell’indigesto polpettone di propaganda global-catastrofista pubblicato dal pontefice regnante Buona lettura e diffusione.

§§§

L’esortazione di Papa Francesco “Laudato si'” sta facendo scalpore negli ambienti cattolici.

Più di qualcuno che l’ha letta è rimasto sorpreso dalla belligeranza del Pontefice nel difendere le tesi ultra-climatiche, al punto da non permettere quasi ai cattolici di dissentire su nulla che abbia a che fare con il cambiamento climatico.

Miguel Ángel Quintana Paz ha affrontato da un punto di vista critico questo nuovo testo papale che vuole essere una continuazione della Laudato si’.

Il direttore dell’ISSEP di Madrid ha condiviso sui suoi social network la seguente riflessione, che vi proponiamo di seguito:

“La prima cosa che colpisce la nostra attenzione: un testo papale pieno di riferimenti scientifici e politici. Tuttavia, dei suoi 73 paragrafi, solo 9 parlano di Dio. Gesù è menzionato solo 3 volte. Si realizza così quello che ha detto Fusaro: un Papa che difficilmente parla di Dio al mondo?

I riferimenti scientifici riempiono i paragrafi da 5 a 17. Dopo le forti critiche rivolte in passato alla Chiesa per essersi intromessa nella scienza (Galileo), sembra che ora voglia farlo di nuovo. La scienza si autocorregge: se tra 200 anni cambierà, la Chiesa dovrà scusarsi di nuovo per aver interferito?

Tra le affermazioni scientifiche del testo, il Papa si apre alla possibilità di un’apocalisse climatica (§17).

È curioso l’uso non biblico del termine “apocalisse”, che per i cristiani significa semplicemente “Rivelazione” (di Dio, quindi qualcosa di positivo).

Sempre sul versante scientifico, il Papa afferma che “non ci possono essere dubbi sull’origine umana – “antropica” – del cambiamento climatico” (§11). Il mio incoraggiamento a quegli scienziati (alcuni dei quali cattolici) che osano dubitare di questo. La scienza è osare pensare. L’autorità del Papa per proibirlo è nulla.

Nella parte politica il Papa mette in guardia (cosa non nuova per lui) dai rischi dell’impresa (§29) e parla dello stoccaggio di scorie nucleari che ha causato morti (§30) come di qualcosa che “abbiamo sperimentato”. Ma non specifica a quale caso si riferisce. Non sono riuscito a trovare un caso del genere.

Inoltre, sul versante politico, al §31 c’è un criptico avvertimento che i poveri saranno ingannati da “falsi profeti” “negli anni a venire”. Perché negli anni a venire, non è sempre stato così? Il Papa pensa alla probabile vittoria di Javier Milei nel suo Paese?

Quali soluzioni propone il Papa? Soprattutto due, e sono politiche: – un attivismo che faccia pressione (§38) – un governo mondiale di organizzazioni internazionali con “vera autorità” che possa “assicurare il raggiungimento” degli obiettivi. Cioè, che possa sanzionare (§35).

Nel § 59 il Papa chiede che le misure politiche da decidere in futuro “siano vincolanti e controllabili”. Inoltre, devono essere “drastiche”. Il mio incoraggiamento a quegli esperti che vedono altre misure più ragionevoli: ancora una volta vi ricordo che l’autorità del Papa in questo campo è… nulla.

Il Papa diffida delle soluzioni tecniche: che le nuove conoscenze future ci permetteranno di mitigare i nuovi problemi (§57). Inoltre, critica gli USA perché emettono molta più CO2 dei Paesi poveri (§72)… ma dimentica che proprio per questo non sono poveri e sanno produrre ricchezza.

Chiudo: il 61% delle note a piè di pagina di questo testo del Papa sono… ad altri testi del Papa. Non sono io a giudicare moralmente questo atto. Ma possiamo giudicarlo intellettualmente: una cosa del genere, in qualsiasi testo serio, sarebbe una prova di egocentrismo intellettuale.

I suoi predecessori nel papato non sono quasi mai citati (solo una volta ad uno, Paolo VI). L’ONU e l’IPCC sono citati 8 volte. Sul versante più singolare, viene citata anche Donna Haraway, sostenitrice dell’annullamento del confine tra uomini e donne, uomini e animali, esseri viventi e macchine.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ambiente, clima, esortazione papale, laudate deum, quintana paz



Categoria: Generale