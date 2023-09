Appuntamenti, Incontri ed Eventi dei prossimi giorni in Emilia e Veneto.

Marco Tosatti

INIZIATIVE

[1] PESCHIERA DEL GARDA (VR) – SABATO 30 SETTEMBRE 2023 – 08.30 – FESTIVAL DI FEDE E CULTURA

A questo collegamento

https://fedecultura.com/ products/festival-biglietto- adulto?syclid= cjp2cs2usvis73ahc5f0&utm_ campaign=emailmarketing_ 165449630034&utm_medium=email& utm_source=shopify_email

tutte le informazioni sul festival della casa editrice Fede & Cultura, dalle 8.30 alle 19

[2] SAN MARTINO DI CORREGGIO (RE) – SABATO 30 SETTEMBRE 2023 – 19.00 – PIZZA E MUSICA PRO CHIESA DI MANDRIOLO

Il Circolo Frassati inaugura la sua stagione con una serata pizza & musica per sostenere il restauro della facciata della chiesa di Mandriolo. ATTENZIONE: è a San Martino di Correggio (San Martino piccolo) NON a San Martino in Rio. PDF allegato.

[3] BUDRIO DI CORREGGIO (RE) – LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2023 – 21.00 – INCONTRO DI PREGHIERA

Incontro di preghiera (Messa, Adorazione, Rosario, Confessioni) organizzato dal gruppo Kraljica Mira. PNG allegato.

[4] CORREGGIO (RE) – VENERDI’ 6 OTTOBRE 2023 – 19.00 – MESSA IN LATINO

Messa in latino nel primo venerdì del mese.



[5] SANT’ILARIO D’ENZA (RE) – DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 – 16.00 – CONOSCERETE LA COMUNITA’ E LA COMUNITA’ VI FARA’ LIBERI

Inaugurazione del percorso associativo del movimento Familiaris Consortio. Tavola rotonda con CL, Familiaris Consortio, Nomadelfia, Tipi Loschi. Il giorno precedente Messa in cattedrale a Reggio Emilia.

[6] LONIGO (VI) – DOMENICA 8 OTTOBRE 2023 – 16.30 – FEDERICO FAGIOLI – SANITA’, L’OBIEZIONE DI COSCIENZA RESA IMPOSSIBILE

Primo di 3 incontri in presenza presso Villa San Fermo. Programma nel PDF allegato. Iscrizione gratuita e obbligatoria scrivendo all’indirizzo

scuole.ossvanthuan@gmail.com

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] 40 GIORNI PER LA VITA

Già iniziata il 27 settembre, durerà fino al 5 novembre la veglia permanente dalle 7 alle 19 di fronte al Policlinico di Modena. “La nostra più grande arma per far terminare l’aborto è la misericordia di Dio”.

[2] TAVOLE DI ASSISI – MARIA RACHELE RUIU

Intervento di Maria Rachele Ruiu alle “Tavole di Assisi” sul tema “La famiglia, croce e delizia dei nostri tempi”

https://fb.watch/nhapnu67iV/

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti



