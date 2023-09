Se busca líder catolico con “moral de victoria” en la acción. Monseñor Ics

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, recibimos este mensaje del obispo Ics, el cual le agradecemos y que ponemos en vuestro conocimiento. Feliz lectura y compartir.

Estimado Tosatti, ayer recibí una carta de un compañero mío de seminario, que luego no continuó con su vocación y se convirtió en profesor de filosofía en un par de universidades, entre ellas una en Francia, donde vive actualmente. Me pareció una carta interesante para compartir (brevemente, no toda, demasiado larga) con sus lectores.

“En la historia, las grandes revoluciones verdaderas nunca han sido ‘espontáneas’, es decir, sin representar (o apoyar) el objetivo de un ‘Poder’ que tomara la iniciativa y disfrutara de las consecuencias. Si hubieran sido verdaderas y espontáneas (y no apoyadas por poderes, es más, contra poderes) se habrían extinguido en muy poco tiempo. La revolución estadounidense de 1783. La revolución francesa de 1789.La revolución en los Estados pontificias de los años 1860 a 1970. La revolución rusa de 1917. etc. Ninguna ha sido ‘espontánea’. Un poder es sustituido por otro poder con el instrumento de la revolución, un instrumento que tiene infinitas facetas, por supuesto. Y los historiadores profesionales escriben las ‘verdades’ históricas que se enseñan en las escuelas. ¿Pero por qué le escribo esto, mi querido amigo Monseñor?

Porque también la revolución en la Iglesia católica, que se anunció y tuvo lugar en los últimos 12-13 años (concebida antes, pero iniciada operativamente en 2010-2011), es manifiestamente expresión de lo que dije antes, refiriéndome a las grandes revoluciones. Por tanto, el mundo católico ‘contrarrevolucionario’ que se lamenta mucho, escribe muchas quejas y críticas en periódicos y blogs, se divide por nada, pero me parece que sabe reaccionar mal o no reaccionar. Disculpe Monseñor, desde mi observatorio en Toulouse en Francia (donde como sabe estoy jubilado), no tengo los contactos físicos necesarios, pero leo todo. El mundo católico carece hoy de líderes, en intenciones y por tanto en acciones y reacciones.

Me explico mejor. Un líder hoy, en el contexto actual de la Iglesia (digamos), debe saber convencer y convertirse en referencia de lo que hay que hacer, no debe limitarse a declaraciones apocalípticas, solamente hipercríticas, etc. Y estas son algunas de las cualidades que se dan por supuestas. Y me parece que hay muchos aspirantes a lideres que las poseen.

Pero el verdadero líder de hoy también debe transmitir confianza, demostrando resultados obtenidos con un método (incluso pequeños, pero significativos). Y sobre todo, atención querido amigo, debe transmitir una ‘moral de victoria’. Pero no sólo vinculada a la fe, sino también a la acción, que los hijos de Dios saben entender y poner en práctica. El Antiguo Testamento es un manual de acción de los hijos de Dios. El Nuevo Testamento es todo un manual de moral de victoria natural y sobrenatural.

Ahora bien, dicho esto propongo una reflexión final. Lo que el mundo católico, los hijos de Dios, piensan hoy, no lo encontramos escrito en la prensa que domina el pensamiento correcto, ni en las estructuras o instituciones oficiales de gobierno o subgobierno de la Iglesia. Ciertamente no lo encontramos en las ‘sacristías’. Lo encontramos mucho más y mejor discutido ‘en estado de catacumba’ en reuniones o conferencias privadas donde están presentes personas valientes con ideas claras, inteligencia, conocimiento, sabiduría y fe indomable. Como fue en Asís la semana pasada (me han dicho), yo no estuve, no me invitaron desgraciadamente.

Pues bien, lo que se oye y se entiende en estos verdaderos espacios de la fe católica es que “más no se puede”, los católicos han llegado al límite de su tolerancia. Por todos lados se perciben fermentos de laicos o religiosos, que quieren defender su Iglesia de Cristo. No quieren hacer cismas ni abandonar la Iglesia, sabiendo que lo que se separa de la Iglesia está destinados a ‘morir’. Se debe defender a la Iglesia, ¡¡¡una, santa, católica, apostólica y universal!!! Pero incluso en ambientes estrictamente laicos (no religiosos) uno se pregunta qué está pasando, con preocupación (dada la degradación exponencialmente creciente del comportamiento social y de la civilización en su conjunto), y se oye declarar que si los católicos no reaccionan, reaccionarán los laicistas que se han beneficiado de los valores católicos. ¿Pero cómo podrían hacerlo es bastante preocupante. ¡Cuidado con esto!

De lo que se escucha hablar cada vez más es del miedo a la autoridad religiosa. ¿Asusta la jerarquía eclesiástica a los fieles de la Iglesia? ¿Los asusta con comisarías o amenazas de suspensión de obispos? ¿Los amenaza indirectamente con nombramientos para roles importantes en Dicasterios (que podrían cambiar la doctrina) con personajes cuya “fe y cultura” es conocida por haberse opuesto a la Doctrina? Por todas partes oímos hablar de la existencia de clero aterrorizado, de movimientos religiosos reprimidos aterrorizados, de comunidades eclesiales asustadas, que se sienten amenazadas en su espiritualidad y en la defensa de los bienes específicamente recibidos (de los fieles) para continuar y potenciar esta espiritualidad y carisma. Y ahora incluso un Sínodo…

Todo esto explica que haya síntomas muy fuertes y ciertamente mayoritarios en el mundo católico, de reacción que puede ser mal utilizada o bien utilizada. Y que probablemente surgirán después del Sínodo, según sus conclusiones. Uno se pregunta ¿Quién ha querido esta revolución en la Iglesia? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Depende de los supuestos descritos anteriormente. No se dejen abusar por quienes no aman a la Iglesia y quieren aprovecharse de ella. Piensen detenidamente en esta conclusión. Quién se beneficia es un mundo gnóstico (que prefiero no evocar). Quien CIERTAMENTE no se BENEFICIA es TODA LA CIVILIDAD (como leí que se explicó bien en la conferencia de Asís del sábado 9 de septiembre). Hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana se enfrenta a un SINODO cuyas perspectivas son inquietantes, las conclusiones podrían llegar a poner en cuestión la propia naturaleza de la Iglesia, la doctrina, las verdades. Mañana la Iglesia Católica Apostólica Romana podría ser otra cosa. Busquemos líderes que sepan transmitir “moral de victoria” para la Iglesia, en la Iglesia”.

Publicado originalmente en italiano el 16 de setiembre de 2023 en https://www.marcotosatti.com/ 2023/09/16/cercasi-leader- cattolico-con-morale-di- vittoria-nellazione-mons-ics/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

