Le Pasque Veronesi, un docufilm, domani alla Mostra del Cinema a Venezia.

Martedì 5 settembre 2023, alle ore 15, nel corso della 80ma Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, sarà presentato alla stampa ivi accreditata, il docufilm Le Pasque Veronesi. La presentazione avrà luogo presso l’Hotel Excelsior, adiacente al Palazzo del Cinema, in Lungomare G. Marconi 41, presso lo spazio della Regione del Veneto. Presenti, fra gli altri, l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari; il regista, Tommaso Giusto; l’attore e voce narrante Stefano Paiusco (che, nel film, interpreta il ruolo del francescano Padre Luigi Maria da Verona, al secolo Domenico Frangini, fucilato dai rivoluzionari francesi); lo sceneggiatore, nonché Presidente del Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi, Nicola Cavedini. Modera Maurizio Ruggiero, soggettista e Segretario del Comitato, sodalizio che rivesta la qualifica di produttore del film. Presenzieranno anche militi storici nelle uniformi veronesi e veneziane di 226 anni fa. Girato tra Verona, Pescantina, Orgiano e diverse altre località del Veneto; doppiato dalla Beep Studios di Roma del compianto Giorgio Lopez; sottotitolato in inglese (oltre che in italiano, per i non udenti); il film è stato realizzato col contributo del Ministro dei Beni culturali, della Regione del Veneto, del Comune di Verona e di Oppeano, oltre che di altri enti economici. Si vale dell’apporto delle Compagnie teatrali veronesi e dei gruppi di rievocazione storica francesi, austraici e veneziani, con repliche di armi bianche e a davancarica (moschetti e cannoni) in tutto simili a quelli del 1797. Il docufilm ripercorre la complessa vicenda delle Pasque Veronesi (17-25 aprile 1797, alla vigilia del crollo e della cancellazione della Repubblica di Venezia) che furono la più grande insurrezione dell’Italia centro-settentrionale contro Bonaparte e contro i rivoluzionari francesi. I quali patirono anche una cocente umiliazione e una sconfitta militare, tanto che dovettero arrendersi ai veronesi la sera del 17 aprile 1797. Ripercorre poi le congiure giacobine, i tradimenti, la fuga dei Rappresentanti Veneti da Verona, gli atti di eroismo e di santità, la capitolazione finale di Verona assediata da 15mila soldati francesi provenienti da tutto il Nord Italia, i processi, le fucilazioni, le vendette, fino alla prima e trionfale restaurazione austriaca del gennaio del 1798. Saranno disponibili i DVD del film, bandiere Contarine e altro materiale storico-identitario, esposto su appositi banchetti. Un cordiale saluto, per il Comitato per la celebrazione delle Pasque Veronesi Il Segretario Maurizio-G. Ruggiero