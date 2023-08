L’Apocalisse è annuncio di beatitudine. Dio tiene in mano la storia.

Il libro dell’Apocalisse compie definitivamente la rivelazione di Nostro Signore Gesù Cristo: Egli stesso la trasmette all’apostolo Giovanni, il discepolo che stava più vicino al suo cuore, al quale affidò la Madre dalla croce e che con Maria visse fino alla sua Assunzione in cielo, in anima e corpo.Stiamo quindi trattando di una specifica rivelazione affidata al discepolo certamente più attento e che aveva già scritto il suo vangelo. Un discepolo degno di prendere il posto del figlio che Maria aveva umanamente perso dopo l’Ascensione di Gesù.

E che cosa rivela l’Apocalisse? Certamente che Dio tiene saldamente in pugno la storia, presentata come un mare insidioso, profondo e oscuro che però la visione trasforma in un pavimento di cristallo, trasparente.

La rivelazione non è primariamente la minaccia o la profezia di cataclismi e della venuta dell’anticristo, ma soprattutto (per ben sette volte) l’annuncio di beatitudine per chi questo scritto lo prende davvero in considerazione, senza modificarlo.

Poi c’è la faccenda del millennio… L’Incarnazione ha coinciso (alla pienezza dei tempi) con la prima venuta del Signore. La Parusia coinciderà con il ritorno annunciato da Nostro Signore il giorno dell’Ascensione.

Maranatha: vieni presto Signore Gesù!

Tra la prima venuta e il ritorno di Cristo c’è “il tempo del già e non ancora”.

Satana, che è il principe di questo mondo ed ha infestato la storia umana dall’inizio dei tempi, già sconfitto dalla croce e dalla resurrezione, si è mantenuto potente nel mondo e in tutti quei cuori che preferiscono il mondo a Cristo.

Viene un tempo (sembra questo) in cui non solo regna, ma sembrerà regnare incontrastato, sciolte le sue catene. Tutti i re della terra sono coalizzati in un unico disegno (Ap 17,13) contro l’Agnello.

Quando però sembrerà tutto nelle mani di questo potere avverso, improvvisamente franerà. Avverrà in un un istante, attraverso mezzi apparentemente piccoli contrapposti ad eserciti minacciosi ed imponenti, di fatto impotenti contro la volontà di Dio.

Verrà la città di Dio, verranno cieli nuovi e terra nuova.

Il mare (la storia umana che rema contro Dio) non esisterà più.

I “mille anni” del capitolo 20 sono quelli tra la prima e la seconda venuta. UN tempo in cui Cristo dovrebbe regnare ma, anche per il nostro peccato e la poca fede, vedono il perdurare di volontà anticristiche.

Apocalisse 20,7-8 è la sintesi dello scontro che avviene alla fine dei tempi, che non è la fine del mondo, ma di questo mondo.

Non è da temere: anzi, non dovremmo che chiederlo incessantemente in preghiera, ogni giorno, attendendolo e facendoci trovare pronti.

Tutti ricordiamo come inizia la Bibbia:

“in principio Dio creò il cielo e la terra…

Ma impariamo bene anche come finisce:

“la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. Amen!”

