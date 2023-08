VII Incontro Pax Liturgica. Roma , venerdì 27 ottobre 2023.

Don Claude Barthe Cappellano generale del Pellegrinaggio ad Petri sedem Professore Rubén Peretó Rivas Direttore del Centro Internazionale di Studi Liturgici Coordinatore delle Incontri Pax Liturgica Christian Marquant Presidente d’Oremus – Paix Liturgique saranno lieti di darvi il benvenuto alla 8ª Incontro Pax Liturgica che si terrà a Roma venerdì 27 ottobre 2023. I partecipanti saranno accolti dalle 9:00 e l’incontro inizierà alle 9:45 per terminare con l’apertura del pellegrinaggio, con il canto dei vespri a Santa Maria dei Martiri (Pantheon) alle ore 17.30. Per maggiori informazioni sul programma completo del pellegrinaggio https://site.summorum- pontificum.org/ Il 8° Incontro si terrà presso l’Istituto Patristico Augustinianum, situato di fronte al Sant’Uffizio, ai margini di Piazza San Pietro (via Paolo VI, 25). I relatori Rubén Peretó Rivas, Direttore del Centro Internazionale di Studi Liturgici (CIEL) Presentazione dell’incontro Mons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Astana, Il principio della tradizione nella vita liturgica della Chiesa Michela Di Mieri, Storica Storia di un ritorno a casa Jean-Pierre Maugendre, Presidente di Renaissance Catholique, ospite di Terre de Mission su TV Liberté I nuovi media (radio, televisione e social network) al servizio della Tradizione Joseph Shaw, presidente della Federazione Internazionale Una Voce Presentazione del suo libro sulla storia delle richieste presentate alla Santa Sede dal 1966 in poi per la difesa dell’usus antiquior. Padre Joao Silveira, sacerdote missionario Africa, terra benedetta per la Tradizione: relazione della missione Christian Marquant, presidente di Paix Liturgique Oggi, a 50 anni dal Concilio: è più che mai necessario che i figli della luce siano intelligenti quanto i figli delle tenebre Contributo alle spese dei pasti Chiederemo ai laici la partecipazione volontaria alle spese di almeno 10€ a persona per il pranzo a buffet. Traduzione simultanea Gli interventi della 8ª giornata Pax Liturgica saranno tradotti simultaneamente in francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco