Vannacci, Pillon e la battaglia per la normalità.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, con un po’ di ritardo sulle intenzioni, questa riflessione pubblicata da Simone Pillon su Facebook in relazione al caso del generale Vannacci. Buona lettura e diffusione.

§§§

La chiara distinzione proposta dal generale Vannacci nel suo libro ci offre l’occasione di parlare di normalità.

Dal ’68 in poi il pensiero unico ha rivolto i suoi cannoni contro il padre, reo di ogni violenza, ingiustizia, guerra e sopraffazione della storia.

L’odio verso il padre è diventato odio verso il maschio.

Patriarcato e maschio tossico sono diventati i bersagli di ogni invettiva, di ogni narrazione.

L’unico maschio buono è l’omosessuale, il queer, quello che si veste da donna, che si mette lo smalto, che rinuncia alla propria mascolinità.

Questi paradigmi sociali, che forse a noi over 50 fanno solo sorridere, diventano estremamente potenti se imposti ai ragazzini nell’infanzia e nell’adolescenza.

Il colossale aumento ( in alcune realtà si va oltre il +4000 %) delle disforie di genere nei bambini 8-12 anni non è un caso, ma il risultato voluto dalla martellante propaganda LGBT.

Tolto di mezzo il maschio, si può procedere a fare a pezzi la famiglia. Uomini che diventano donne.

Donne comprate e affittate, bambini venduti a catalogo, eliminazione pre-nascita delle persone con disabilità, omicidio di Stato per anziani e malati cronici, etc. etc.

No cari amici.

Non è normale quello che sta accadendo.

È un tentativo di produrre una società artificiale di individui asessuati, isolati, privi di fede, di identità, di famiglia, di valori, e dunque irrimediabilmente soli, alla mercè del potente di turno.

Maschio e femmina li creò.

Il resto è superbia e ribellione.

Spieghiamolo ai nostri figli e ai nostri nipoti, e prepariamoli a difendersi, nella grande battaglia per la normalità.

§§§

§§§

