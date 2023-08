Eh sì, anche nell’informazione è il cappellano di Lorsignori (censuranti…).

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione questa riflessione su informazione, giornalisti, papa e Vaticano.

MASTRO TITTA: IL PAPA GIORNALISTA E I GIORNALISTI VERI

Ho letto il dossier di Luisella Scrosati sulla San Pio X, la risposta della medesima Fraternità e altri contributi in argomento. Si tratta di dispute tanto necessarie quanto prive di un approdo, almeno nel breve termine: difficile, se non impossibile, arrivarne a una.

Mentre guardiamo al passato cercando di capire cosa sia successo, la cronaca ci mangia vivi – il premio È Giornalismo appena conferito a Bergoglio: un modo elegante di dargli del pennivendolo reggipanza o sono seri? – è comunque notevole che si stia affermando un giornalismo d’inchiesta delle idee, dei giudizi e della storia.

Un giornalismo consapevole e culturale. Serio, partecipato (forse sofferto) dagli autori, accurato. Di grande levatura, a prescindere da consenso e dissenso con le posizioni che esprime. Soprattutto, questo “giornalismo” ha un pubblico: stupefacente. Questo è un effetto collaterale buono dello sfacelo dilagante. Ma non ha e non avrà effetti nell’immediato.

Credo che le disamine della Scrosati, o i dubbi sulla regolarità del Conclave che ha eletto Bergoglio di Mons. Viganò, come altri notevoli contributi su argomenti ecclesiali, siano una conta delle teste in vista del Sinodo Matrioska: quello sulla Sinodalità. L’evento che ridurrà la Chiesa in pulviscolo.

Fatto un Sinodo sulla Sinodalità, fossi in Bergoglio ne attrezzerei immediatamente un secondo, il Sinodo sulla Sinodalità della Sinodalità, e poi un terzo, un bel Sinodo sulla Sinodalità al cubo, e così via.

Perché dentro una Sinodalità trovi sempre una Sinodalità più sinodalosa. Nella stanza degli specchi, pirandellianamente ognuno è uno, nessuno e centomila. È vero che Bergoglio più che Pirandello usa il randello, fatto sta che andiamo incontro ad uno scisma drammatico. Forse il peggiore della storia.

Sarà il peggiore perché non ha alcuna base storica o teologica: è il delirio terminale del mondo nuovo, di matrice sfacciatamente massonica, che nasce morto.

Semplicemente Bergoglio, a prescindere dal fatto che nel tempo libero indossi il grembiulino, con determinazione granitica propaga sine glossa idee e progetti che sono massonici. Primo fra tutti, la sostanziale messa alla berlina del cattolicesimo, ridotto a una barzelletta sconcia per bimbi scemi. In generale, non può non colpire l’impressionante sintonia fra i piani del New World Order e le dichiarazioni a puntello del medesimo che ne fa Bergoglio.

Si introduce la censura totale delle opinioni difformi? Ecco che Bergoglio tuona contro le fake news e discorsi d’odio con un tempismo che non lascia dubbi. S’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo.

Dunque si contano le teste e si preparano le valigie. Come dice il vescovo Strickland, saremo accusati di essere scismatici per il fatto di difendere il depositum fidei così come ci è stato tramandato.

Rilevo però che nella riorganizzazione generale, l’unica tesi che non trova cittadinanza è quella di Andrea Cionci. Brutaliter: Ratzinger non si è mai dimesso, Bergoglio è un antipapa. Mi rendo conto che sia una tesi spezza-gambe. Non sto qui ad argomentare sul perché e il per come penso che Cionci abbia ragione, che del mio parere cale poco a me stesso, figuriamoci agli altri.

Fatico anche a capire le infinite diatribe sulle eresie di Bergoglio, e il rifiuto di una questione canonica come quella sollevata da Cionci. In sostanza, mi sembra che si preferisca coccolarsi un papa eretico piuttosto che un tizio che è eretico e basta. Sarà un problema di insufficienza di titoli, medaglie coppe e premi.

Probabilmente pesa – non sui soggetti qui menzionati, ma in generale – il miasma misticista che circonda la figura del papa, dissipare il quale aiuterebbe a vederci chiaro. Il papato, in un mondo decattolicizzato, resta forse sul piano ideale l’ultima roccaforte. È davvero così? In realtà no, ma nei cuori sì.

Da qualche decennio l’Occidente democratico, anzi sinodale, è sceso al livello delle peggiori dittature africane, che sono insieme feroci e ridicole. Macroscopici brogli elettorali e magheggi governativi di ogni sorta sono ormai pane quotidiano. Ma ai cattolici piace credere che la Chiesa sia rimasta immune da questo andazzo. Magari il vaccino uno e trino almeno a questo scopo ha funzionato, chissà.

Viviamo l’epoca del falso: dalla foto del panino fuori dal bar che non corrisponde a quello servito, ai presidenti di grandi nazioni, ma d’altra parte conviene credere che il papato sia immune dal clima generale. Tutto è falso, il papa no. Consolante.

La fattispecie del papa eretico è teologicamente complessa, specie considerando che più passa il tempo più Bergoglio sembra seguire le orme di Giordano Bruno: non semplice critica o eresia sporadica, quanto l’intento deliberato di radere al suolo l’intero impianto della Fede.

La fattispecie canonica dell’antipapa è, al contrario, storicamente più maneggevole. Ma per ragioni che a questo punto sono per me misteriose, non la si vuole prendere in considerazione.

E dire che anche Cionci è un giornalista. Non bravo come Bergoglio, ci mancherebbe. Forse paga alcuni limiti caratteriali, avrà- come gli dico spesso – qualche spinacio sui denti.

Percorrere le ragioni del presente partendo dal Concilio Vaticano II, passando per Mons. Lefevre per arrivare ad esprimere dubbi sulla validità del Conclave che ha eruttato Bergoglio sono sicuramente speculazioni edificanti.

Non di meno, la questione che si pone al mio raziocinio è la seguente: se il papa è eretico – l’eretico assoluto e definitivo – in virtù di quale alambicco mentale resta papa? Come può il negatore di anche una sola verità dogmatica sancita dai suoi predecessori restare papa?

In questo caso, qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità di esporre pubblicamente le eresie di Bergoglio, con argomenti inattaccabili. Dal momento che nessuno è disposto a farlo – comprensibilmente, per certi versi – è chiaro che l’ipotesi eresia è nulla più di un pour parler.

Su un piano diverso, fare un’anamnesi perfetta della genesi della crisi non mi dice nulla cura, perché in ogni caso vado a sbattere contro il fatto che costui è il papa.

Se invece il papa è un antipapa – come tutto sommato sia Viganò che Cionci ipotizzano – nessuno dovrebbe nemmeno esporsi: decade de iure. Nessuno si fa male: Bergoglio sbatte contro il diritto che regola il suo ruolo.

In altre parole: l’eresia è accidentale, l’antipapato è essenziale. Non si vogliono discutere le ipotesi di Cionci – a questo punto, non solo di Cionci, né lo sono mai state viste le fonti che piano piano ha chiamato in causa – perché Cionci è antipatico, un parvenu, un umile giornalista?

Anche il legittimo papa Bergoglio, prossimo Pulitzer, lo è. Non sappiamo se sia un giornalista papa o un papa giornalista. Forse è arrivato il momento di considerare che, al di là di premi e titoli onorifici come Vicario di Cristo, sia papa tanto quanto è giornalista. Forse persino più giornalista che papa.

Certo se qualcuno attribuisse a Cionci un dottorato in diritto canonico ad honorem o la targa È teologismo, la disputa sarebbe più equa. Lancio l’appello. Oppure usciamo dalla bolla di titoli, certificazioni e premi, ed esaminiamo giornalisticamente i fatti.

