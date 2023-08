Arlington, le carmelitane: il vescovo ci fa guerra con inganni e falsità.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questa dichiarazione del Carmelo di Arlington. Stilum Curiae se ne è occupato a questo collegamento , a questo e a questo. Buona lettura e condivisione.

In relazione al comunicato del Vescovo di Fort Worth, mons. Michael F. Olson, (qui), la Priora, Madre Teresa Agnes, e il Capitolo del Carmelo di Arlington ribadiscono di non riconoscere l’autorità di mons. Olson sul loro Monastero e respingono ogni sua interferenza come Commissario pontificio, incarico conferitogli in spregio alle norme e alle procedure canoniche.