CL e il trionfo del clericalismo. La solitudine di leader di se stessi. Mastro Titta.

MASTRO TITTA: CL E IL TRIONFO DEL CLERICALISMO. LA SOLITUDINE DEI LEADER DI SE STESSI

Una premessa e tre fatti. La premessa è che i fatti sono tutti legati a Comunione e Liberazione – si è appena concluso il Meeting di Rimini – ma vorrei menarli ad una conclusione più generale riguardo lo stato del cattolicesimo.

Primo fatto. Un amico trascorre una giornata al Meeting coi figli. Incrocia Davide Prosperi, attuale presidente della Fraternità di Cl, che passeggia da solo, ignorato dai non pochi presenti. Osserva l’amico: “Una volta nessun leader del movimento avrebbe mai girato da solo. Non facevano un metro senza essere fermati da qualcuno, e spesso molte persone insieme”.

Secondo fatto. Marco Ascione, del Corriere della Sera, scrive un libro inchiesta su CL, interrogandosi sul perché i 16 anni di don Carròn alla guida del movimento siano stati cancellati, come dichiara lui stesso in un’intervista a La Verità. Domanda legittima.

Terzo fatto. Il professore di religione Andrea Davoli – 52 anni, membro dei Memores Domini, l’associazione laicale legata a Cl i cui membri fanno professione di verginità – ammette la relazione sessuale con una studentessa quattordicenne, iniziata durante gli esercizi spirituali di Gioventù Studentesca e sveltamente bollata come stupro.

Cosa lega questi fatti? Due cause. La prima, l’abbandono del gregge da parte della maggioranza dei pastori. Una spaventosa voragine non solo dottrinale, ma spirituale e morale.

L’esito, se così pare, di frescacce come la “fragilità” dell’uomo che fa il paio con la “misericordia infinita”. O come l’idea che “la Chiesa di certo non vuole la mia infelicità”, come disse la moglie di un altro amico separandosi dal marito.

Fragilità, misericordia e felicità (e altre parole come “accoglienza”, “amicizia”, “unità”, “essere come si è”, “Dio scrive dritto sulle righe storte” e via dicendo) sono parole-esca acchiappa-gonzi.

Il professore di 52 anni che concupisce o si fa concupire dalla ragazzina attingerà a questo bagaglio zuccheroso e nauseabondo per rifarsi la reputazione distrutta. Ascoltare, comprendere, assolvere è la nuova trinità di Camelot, per citare James Ellroy. Siamo cristalli sotto macine di mulino, non vale nemmeno la pena combattere – la tesi di Carròn spiegata bene.

Il problema non è Davoli ma una percezione vacua di cosa sia il peccato, cosa sia una vocazione, cosa significhi e quale scopo abbia il tentativo imperfetto di vivere in grazia di Dio.

Gli è che la maggior parte dei laici cattolici seguirebbe il proprio cuore, o organi limitrofi, esattamente come Davoli. In balìa dei venti del sentimento, convinti che qualsiasi concetto sbrindellato e imparaticcio tu metta insieme è “esperienza cristiana” o addirittura “magistero della Chiesa”. E se la vita ti porta altrove come una piena del fiume, è perché Dio vuole così per il tuo bene. In queste secrezioni mentali colpisce l’assenza del mistero che investe tanto l’esistenza quanto il divino da cui essa trae origine.

La confusione fra sapienza e ispirazione, cioè persone che scambiano i micro trolls che gli saltano in testa col cattolicesimo, è in voga da decenni. Sta soltanto tracimando caduti gli ultimi argini contro il male che ama se stesso (love is love).

Si possono invitare Mattarella e la presidente della Corte Costituzionale Sciarra al Meeting, ma se non è chiaro che uno Stato e delle istituzioni degne poggiano sull’edificio spirituale del singolo uomo presto o tardi, dopo avercelo condotto per mano, anche loro seguiranno il popolo nella rovina.

La causa prima di questo sfacelo, in un paese storicamente cattolico, è che la Chiesa – dal papa all’ultimo dei catechisti – non educa più. Addirittura esibisce esegesi nuove di pacca, come fa padre Antonio Spadaro esaminando il Cristo spietato condotto a miti consigli, rieducato e umanizzato dalla donna cananea.

Uno stupro della verità del testo evangelico di cui però in pochi parlano, salvo poi scandalizzarsi degli appetiti di un educatore cattolico per discenti minorenni. Eppure il nesso fra le due cose dovrebbe essere chiaro anche a un morto.

Perché i cattolici non educano più? Le ragioni sono molte. Mi limito a segnalare un sentimento comune che si colloca alla base dell’abiura della funzione educativa fondamentale di qualsiasi società: la noia. Una noia mortale. Nel caso in esame noia di Gesù Cristo, della Chiesa, degli uomini.

Dal momento che il papa nomina amici suoi abortisti filo-LGBTQ in Vaticano – Zaffaroni non è il primo e non sarà l’ultimo: aveva cominciato premiando l’ultras abortista Ploumen con la Medaglia di San Gregorio – è lampante che l’ultimo dei cattolici si senta autorizzato a violare i principi più elementari: se “amico filo-gay” batte “abortista” e sei il papa, non vedo perché il noumeno “quattordicenne in fiore” dovrebbe mitigarsi davanti ad una quisquilia come la professione di castità fatta a Dio, specie se sei appena un professore di provincia di anni 52.

Tipicamente è il mostro morale non educato e ignorante come una scarpa che sbuffa di fronte alle definizioni, alle regole, ai principi, al canone. Il mostro morale che ferito “non ha tempo di sanguinare”: aborre il pensiero e i rigori che esige. Ha la vita da vivere e se deve riflettere, riflette se stesso e le proprie voglie come allo specchio. Spappola i concetti e poi li rimette insieme, papposamente.

Sono tutti sintomi di una noia pestifera, figlia di una crassa ignoranza e di coscienze torpide, nelle quali il gusto della conoscenza e del rigore che vi si accompagna è ormai estinto. Passi non credere in Dio, ma l’essere giunti a credere che Gesù Cristo sia morto per indigestione da peperonata ha reso il cristianesimo talmente ridicolo e banale da non attrarre più nemmeno le mosche.

Poiché questa noia invincibile ha preso campo, per mantenere in piedi la baracca, accanto a omelie sbullonate su Gesù bacchettone non resta che l’esercizio bruto del potere clericale. Dal momento che non esiste più una lingua comune né cose di cui parlare, restano i rapporti di forza di marxiana memoria. Il più forte corca di botte il più debole.

Il clericalismo che tanto spiace al papa è, nella sua versione chiodata, la cifra del suo pontificato. Carròn è caduto in disgrazia agli occhi del Sommo? Damnatio memoriae. Deve sparire dalla circolazione, il suo nome cancellato dalle iscrizioni, i busti marmorei sfigurati a martellate. Questa risposta forse non soddisfa Ascione, e forse è tagliata con l’accetta, non di meno è plausibile.

In camera caritatis, mi piacerebbe sapere se l’opera di Ascione è davvero genuina, visto il botta e risposta fra Antonio Polito e Rodolfo Casadei: ormai, vedi Vannacci prossimo a candidarsi con la Lega, quasi tutti i libri servono ad altro e ad altri, tranne quelli che nessuno legge).

Il prodotto algebrico di diseducazione e clericalismo è Prosperi che cammina da solo in mezzo ad altre solitudini. Sciolta Cl nell’acido, fatte nuove regole e provveduto alla formazione- rieducazione del popolo alle sorprese dello Spirito, trovato anche il nuovo leader sorridente e positivo che tutto va bene madama la marchesa, magari il popolino ti giustifica pure sul piano dell’argomentazione e dell’intenzione, ma poi ti scansa come la peste.

Ti evita a prescindere dalle tue qualità e difetti. Ti evita perché oscuramente avverte che sei il sottoprodotto vetroso della fusione. Sei a malapena “il leader di te stesso”, come promettono i guru motivazionali che a soli 1000 euro a seminario ti cambiano la vita. Svanito l’incanto, uno guarda da vicino e scopre che siamo fratelli tutti ma figli di nessuno.

Il popolino magari non se lo spiega lucidamente, ma avverte che in queste beghe di pollaio Cristo non c’entra nulla. E piano piano nemmeno le galline c’entrano più, nel pollaio.

La gente è tarda, ma capisce che le cose esistono sulla carta. Si accorge che i movimenti ecclesiali come Cl e l’Opus Dei – altra realtà attenzionata dal Sommo Pontefice – non hanno più nulla da dire. Sia perché non ce l’hanno di loro, sia perché vengono silenziati dalla Madre Chiesa.

Così i laici cattolici, con una torsione di spaventosa meschinità, sono tornati a non contare una ceppa. Si dirà: ma Prosperi è un laico. Appunto. Come tale non ha argomenti contro gli Efori che gli ingiungono di onorare le Carnee.

A Francesco interessa esclusivamente ciò che contraddice il cattolicesimo. L’onore di dimostrare il contrario spetta a chi lo difende e lo apprezza perché “il papa è il papa”, “ubi Petrus ibi ecclesia” e via dicendo.

La Chiesa non è più la casa dei cattolici. Non serve più: c’è la casa comune da costruire. Come sbraita il sergente Hartman in Full Metal Jacket: “Qui vige la democrazia: non conta niente nessuno”. Certo non contano Carròn, Prosperi o l’infelice Davoli. Non conta nemmeno Bergoglio, nonostante le apparenze contrarie.

