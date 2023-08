Processo Sinodale, un Vaso di Pandora. Libro di TFP, con il card. Burke.

Roma 22 agosto 2023

COMUNICATO STAMPA

Roma: pubblicato importante libro sul Sinodo

Dopo una lunga fase di preparazione, durata quasi tre anni, a ottobre si riunirà a Roma la XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. L’Assemblea si prefigge nientemeno che plasmare un nuovo modello di Chiesa “sinodale”, cioè democratico e partecipativo; una Chiesa che includa tutti, e in particolare le “minoranze emarginate”: le persone LGBT, le coppie di fatto, le persone che vivono in un matrimonio poligamico e via dicendo. Si vuole discutere dell’ordinazione sacerdotale, o almeno diaconale, delle donne. Si vuole riconsiderare la dottrina della Chiesa in tema di omosessualità e di matrimonio. Si vuole manomettere la stessa struttura della Chiesa, trasformandola in una “piramide rovesciata”, cioè una Chiesa dove il vertice sia la base, e viceversa.

Secondo il Cardinale Gerhard Müller, ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, portato alle sue ultime conseguenze, questo processo, almeno nella sua versione tedesca che già sta influenzando il resto del mondo cattolico, potrebbe condurre alla distruzione della Chiesa stessa: «Stanno sognando un’altra chiesa che non ha nulla a che fare con la fede cattolica, e vogliono abusare di questo processo sinodale, per spostare la Chiesa cattolica, non solo in un’altra direzione, ma verso la sua distruzione».

Nonostante la sua incidenza potenzialmente rivoluzionaria per la Chiesa, il dibattito attorno a questo Sinodo è rimasto perlopiù ristretto agli “addetti ai lavori”. Il grande pubblico ne sa poco.

Per colmare questa lacuna, le associazioni Tradizione Famiglia Proprietà (TFP) e associazioni consorelle di diversi paesi, tra cui l’Istituto Plinio Corrêa de Oliveira, del Brasile, hanno pubblicato un importante volume: Processo sinodale: un vaso di Pandora, i cui autori sono Julio Loredo de Izcue e José Antonio Ureta. Scritto a modo di catechismo, con domande e risposte, il libro spiega in modo semplice e diretto la posta in gioco. C’è in atto un piano per riformare Santa Madre Chiesa che, se portato alle ultime conseguenze, potrebbe sovvertirla sin dalle sue fondamenta.

L’edizione italiana del volume è curata dall’Associazione Tradizione Famiglia Proprietà, con sede a Roma.