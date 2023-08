La Nuova Bussola Quotidiana e l’ostinazione a far finta che tutto vada bene.

Leggendo l’ultimo articolo di Luisella Scrosati pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana, a conclusione della serie di articoli sulla Fraternità Sacerdotale San Pio X sono ancora più convinto, dopo il mio precedente articolo gentilmente pubblicato su Stilum Curiæ, di quanto la questione la si faccia quasi più complessa di quanto veramente sia.

Dico questo perché, ancora una volta, i temi così puntuali e dotti trattati dalla Scrosati, per quanto sacrosanti in una situazione normale, continuano a non tener conto della situazione anormale nella quale ci troviamo, nella quale si trovano tanti fedeli smarriti e in cui versa, dolorante, la Santa Chiesa.

Il riferimento all’Enciclica Mystici Corporis di Papa Pio XII sulla natura giuridica della Chiesa quale espressione della sua dimensione visibile è certamente importante, ma precede — anche se già si erano ampiamente gettati i semi — il disastro del Concilio Vaticano II.

Dal 1962 al 1969 si è visto il rovesciamento di ogni cosa, ben peggiore, anche se parrà strano, di ciò al quale assistiamo oggi. Immaginatevi di essere stati normali cattolici in quegli anni: di punto in bianco avreste visto cambiare la dottrina, la concezione della morale, la lingua liturgica, la Messa, i paramenti, l’abbigliamento, e potrei andare avanti ancora molto. In particolare con l’avvento del nuovo Messale di Paolo VI, nel 1969, il fedele cattolico ha assistito ad un rovesciamento abissale dal punto di vista teologico/liturgico. In un lasso di tempo brevissimo se si considera la portata gigantesca dei cambiamenti che la riforma liturgica protestantizzata ha adottato e portato. Nulla di tutto questo, oggi. Negli ultimi anni può essere leggermente cambiata la forma, ma non certo la sostanza di quei cambiamenti che vanno avanti, imperterriti, dal Concilio e dal suo trionfo pratico: il nuovo Messale di Paolo VI.

Ogni riferimento alla natura ed alla struttura giuridica della Chiesa non può non tenere conto del disastro che ha portato il Concilio.

E dirò di più: mai mi sono trovato d’accordo con quella corrente più moderata del tradizionalismo secondo la quale «solo il 5% del Concilio è sbagliato», perché è proprio quel 5% di cose che ha la capacità di avvelenare tutto il resto rendendolo subdolo come è stato ed è, di fatto, tutto l’agire del modernismo. Poiché secondo quanto il noto adagio conosciuto dagli antichi e ripetuto da San Tommaso, “bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu”, basta un solo elemento (circostanza) non buono o falso per rendere non buono e falso tutto l’insieme, proprio come appare chiaramente dalla Vaticano II e dalla sua (coerente) applicazione.

Il problema sta essenzialmente tutto qui: se la Scrosati e la Bussola non credono che il Concilio e la nuova Messa siano stati e siano ancora oggi un problema, allora ogni discorrere risulta vano. Tuttavia, questa non comprensione non può essere lasciata al caso o fatta passare in secondo piano, perché è invece il nocciolo della questione. Anzi: la FSSPX, contro la quale la Bussola ha lanciato la propria campagna di generale “messa in guardia”, è nata proprio in funzione di questo clamoroso ed oggettivo disastro, senza il quale certamente Mons. Lefebvre sarebbe rimasto al suo posto.

Eppure egli ha dovuto fare ciò che c’era da fare, ovvero resistere, creare qualcosa che potesse continuare a dare ciò che la Chiesa ha sempre dato e che aveva ed ha smesso di dare a causa di chi ha tradito il mandato della Chiesa stessa ed il fine per la quale Essa esiste, cioè la salvezza delle anime.

Con ciò si vuol affermare che tutto ciò che di odierno esiste aldilà della Fraternità o dei satelliti e delle realtà più piccole che cercano di resistere sia sbagliato o porti certamente al fuoco eterno? Evidentemente nessuno ha l’autorità per dirlo, ma è oggettivo che ci sono molteplici rischi per la Fede, per la professione della Fede Cattolica.

Ogni volta che un fedele assiste alla Messa nuova e pronuncia le parole “Signore io non sono degno di partecipare alla Tua mensa (…)” non sta mettendo a rischio la propria Fede proclamando qualcosa di contrario alla Fede Cattolica? E questo solo per fare uno degli esempi più lampanti e partecipati del Nuovo Rito. Se per la Scrosati e la Nuova Bussola Quotidiana questi non sono problemi, allora va ribadito ancora una volta che tengono di più alla lettera che allo spirito, senza curarsi della grave, gravissima situazione che ci attanaglia, e del conseguente pericolo per le anime, che hanno invece più che mai dei veri sacramenti, della vera dottrina, di sacerdoti preparati, formati e potremmo dire forgiati ad essere controvento rispetto allo spirito del mondo e rispetto a ciò che di più effeminato ormai l’attuale chiesa, purtroppo, offre.

Si potrebbe ulteriormente dire che esistono delle alternative alla Fraternità, alternative più “addentro” alla Chiesa, ma chi sostiene questo si dimentica che tutte queste realtà, pronte, come già si è visto in passato, a sgretolarsi al primo soffiar di vento, esistono tuttalpiù in funzione e grazie all’opera di Mons. Lefebvre.

Tralasciando tutte queste quisquilie, che si sono effettivamente rivelate un boomerang per l’ambiente conservatore, oramai vedovo di tante cose in cui ha sperato ma che non sono arrivate, bisogna piuttosto stare attenti al tentativo di Roma, a mio avviso oramai palese, di incanalare tutto in un unico canale, che potrebbe essere probabilmente quello della Fraternità — da qui la rabbia dei tanti anti-bergogliani di vedovanza ratzingeriana che non riescono ad accettare, in questo caso comprensibilmente, che Roma stia sgretolando il Summorum Pontificum e gli Ecclesia Dei trattando quasi con i guanti di seta la Fraternità fondata dall’acerrimo nemico Lefebvre —, per poi colpirlo violentemente una volta levati di torno quelli facili da piegare.

Sarà eventualmente in quel momento, se mai si presenterà (e spero di no) che la Fraternità Sacerdotale San Pio X dovrà mostrare una volta per tutte la volontà di rimanere ancorata alla Chiesa Cattolica aderendo «con tutto il cuore e con tutta l’anima alla Roma cattolica custode della fede cattolica e delle tradizioni necessarie al mantenimento della stessa fede, alla Roma eterna, maestra di saggezza e di verità».

