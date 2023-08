Eminenza, crede che i cattolici siano una massa di cretini irrecuperabili? Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle parole pronunciate al Meeting di Rimini dal card. Zuppi in tema di guerra Usa-Russia via Ucraina. Di queste ore è la notizia che un aide de camp del sorosiano guitto dittatore di Kiev chiede missili a lungo raggio…buona lettura e diffusione.

MASTRO TITTA: CARO ZUPPI, DAVVERO L’EUROPA FAPOCO PER FERMARE LA GUERRA?

“Per la fine del conflitto in Ucraina l’Unione Europea fa troppo poco, dovrebbe fare molto di più”. Parole del presidente della Cei, S.E. Card. Matteo Maria Zuppi, pronunciate al Meeting di Rimini e riportate da Vatican News.

Capisco il linguaggio prudente, felpato e lievemente aromatizzato al faggio della diplomazia. Mi adeguo: le fonti d’informazione cui si rivolge Sua Eminenza sono talvolta imprecise e non sempre verificate. Altrimenti dovrei scrivere che Sua Eminenza mente spudoratamente.

È arcinoto che paesi aderenti all’Unione Europea come Belgio, Olanda e Danimarca stanno fornendo in questi giorni caccia bombardieri a largo raggio all’Ucraina. Com’è arcinoto che la Germania ha fornito Leopard, la Francia sistemi missilistici mobili, l’Italia blindati e ogni genere di arma pesante e leggera. Probabilmente abbiamo mandato fino all’ultima castagnola, raudo o minicicciolo disponibile. Forse persino gavettoni. In breve, qualsiasi cosa faccia bum.

Senza contare i bastimenti di denaro donati ad un governo che compete per l’alta classifica dei più corrotti al mondo. Un covo di nazisti che si proclamano tali e ne vanno molto fieri. Forse molti hanno dimenticato le dichiarazioni grondanti odio di Mario Draghi, Giorgia Meloni e uno stuolo di politici, intellettuali ed opinionisti che chiedevano più guerra. Gli stessi che chiedevano più vaccini, più giri di vite alle libertà, la distruzione dei no vax.

Direi che l’Europa ha fatto abbastanza per la pace, almeno nel senso di Tacito: solitudinem faciunt, pacem appellant. Fanno il deserto, lo chiamano pace. L’Unione Europea non ha fatto un ciuffo di niente per la pace. Ha fatto tutto per la guerra.

I diversi punti di vista, continua Zuppi, “non devono far perdere a noi la chiarezza della responsabilità, dell’aggressore e dell’aggredito. Dobbiamo credere che ci sia un modo per arrivare a una pace giusta e sicura non con le armi ma con il dialogo”.

Daje con l’aggredito e l’aggressore. Sua Eminenza ricorda quando il suo ridanciano e aggressivo principale, quello che per distendere gli animi diede al Patriarca Kirill del “chierichetto di Putin”, quando a ridosso del massacro islamista di Parigi disse che se qualcuno gli offendeva la mamma “lo aspetta un pugno”? Figuriamoci coi cani NATO che abbaiano alle porte della Russia. È sempre il delicatissimo datore di lavoro di Zuppi a esprimersi.

Ancora Zuppi: “Dovremmo cercare una ripresa dello spirito europeo, essere consapevoli di quanto questo sia indispensabile se vogliamo garantire ai nostri figli un futuro di pace”.

Di quale spirito parla il cardinale? Lo “spirito europeo” che ha bombardato Belgrado o quello che ha macellato Gheddafi riducendo la Libia ad una terra di nessuno? Lo stesso spirito che ha assistito quasi senza muovere un dito allo smembramento sanguinoso della Jugoslavia?

Lo spirito europeo nella sua versione francofona, quando si trattò di scatenare il genocidio rwandese, con 800 mila morti in poche settimane?

Lo spirito europeo che in nome dei diktat di Francia e Germania paga miliardi alla Turchia, alla Tunisia e chissà a chi altri per contenere l’onda migratoria, e al tempo stesso finanzia le ONG che scaricano migranti sulle coste italiane e greche come sacchi di sale?

Zuppi è un uomo buono, sincero e convinto che perseguire la pace sia cosa buona. Il che semmai aggrava la sua posizione.

La bontà personale, le migliori intenzioni e nemmeno tutto il potere e l’autorità del mondo giustificano menzogne così macroscopiche. Che sono tali sia sul piano morale che su quello fattuale. Ad esempio insistere nel ricordare alla Russia che gioca la parte del bullo violento, non è esattamente un’idea brillante.

Questo tipo di menzogna disperatamente sfacciata è tanto più molesta in un cristiano. Assume toni carnascialeschi in un prelato del livello di Zuppi.

Avrei una domanda da porre a Sua Eminenza: pensa che i cattolici siano una massa di cretini irrecuperabili?

