Pianeta Umanità. Seconda parte.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ecco la seconda puntata di Pianeta Umanità, il racconto che Una Opinione offre alla vostra lettura.

§§§

E Dio, il Creatore dell´universo, disse all´Angelo protettore del pianeta Umanità: “Desidero che nessuna delle mie creature si faccia da sola volutamente del male … avvertili”. L´angelo di Dio volò nello spazio e piazzatosi davanti all´astronave che gli stava venendo incontro a grandissima velocità, gli intimó: “Avviso a Rotes All, avviso a Rotes All … tornare indietro … tornare indietro …”. E dovette scostarsi per non essere travolto …

——— Dopo circa sei secoli ——–

Nuova riunione con il presidente che parla dal suo alloggio privato. I membri dell´equipaggio che sono tutti discendenti dai precedenti partecipanti alla prima riunione stanno ascoltando attentamente le parole del presidente, ma allo stesso tempo non possono fare a meno di notare alle sue spalle una foto datata risalente a circa sei secoli prima dove appare con le braccia allargate in segno di invito e con la scritta “Piccoli? Lasciateli venire a me” e questo perché sanno che le sorti di tutti i piccoli dell´astronave gli stanno particolarmente a cuore. Ma non riescono allo stesso tempo a spiegarsi come mai il presidente, anche se leggermente invecchiato, sia ancora vivo e vegeto. Molti pensano, per trovare una spiegazione che non gli faccia venire il mal di testa, che colui che sta parlando ora debba essere per forza un discendente di chi è ritratto nella foto.

Il presidente: “Devo dire che sono veramente soddisfatto della vostra opera …molti ci hanno lasciati per sempre ma molti altri, cioé voi che mi state ascoltando in questo momento e che siete i loro discendenti, siete arrivati per sostenere questo Nostro comune sforzo … la strada è stata lunga e difficile, ma la prima parte del piano è fondamentalmente riuscita: ormai hanno una fiducia cieca nella scienza tanto che sono giunti a credere che li affrancherà da ogni male fisico … vanno felicemente sotto i ferri chirurgici per rimuovere i tumori pensando poi di essere guariti anziché iniziarsi a chiedere in cosa sono dispiaciuti a Dio e di chiedere più semplicemente ed umilmente perdono a Lui; le loro economie vengono ormai mosse solo con il nostro denaro fiat emesso ad interessi che potremo sempre immettere e togliere dalla circolazione provocando i boom e le recessioni economiche a nostro piacimento e attraverso le quali ci compreremo tutti i loro beni tangibili sul pianeta e questo in cambio di pezzetti di carta che intrinsecamente non valgono nulla; l´elettricitá ormai muove tutto … hanno tanta fiducia in lei che hanno costruito perfino dei grattacieli per abitarvi e lavorarvi dentro … mai questo sarebbe potuto accadere se non avessero avuto a loro disposizione una tale forma di energia che può raggiungere praticamente ogni angolo del pianeta … anche i loro piani alti … e non si chiedono ormai neppure come li raggiungerebbero se decidessimo di togliere di proposito l´elettricità o se la facessimo diventare tanto cara da non potersi più permettere un viaggio con l´ascensore; la figura della persona giuridica è ormai ampiamente accettata da tutti e nessuno oserà mai metterla in discussione per quanto grande e mostruosa possa diventare nel futuro; la Democrazia, grazie alla sua spinta rivoluzionaria e giacobina, ha spazzato ogni vestigia del precedente ordine voluto da Dio per governare il pianeta ed ha ormai invaso ogni campo sociale ed economico e questo come preludio al fatto che in futuro ci impossesseremo totalmente delle sue leve … ed infine abbiamo creato degli enti sovrannazionali attraverso i quali istituiremo la futura dittatura planetaria, ma questo ancora non basta … molti, anzi troppi di loro resistono e non danno alcun segno di voler dimenticare Dio. E per piegare definitivamente la loro resistenza bisogna passare alla seconda fase ….”

Un membro dell´equipaggio: “Presidente, ha un piano già pronto?”

Il presidente: “Ho passato gli ultimi secoli a monitorare i nostri raggiungimenti e, tenendo conto dei nostri passi falsi, ad ideare, secondo la volontà del nostro Capo che costantemente ci ha sostenuto e ci sosterrà fornendoci ogni mezzo di cui avremo bisogno, la prossima fase che li porterà ulteriormente lontani dagli insegnamenti ricevuti da Dio e a cosí accelerare la loro caduta nelle Nostre mani. L´obiettivo finale di questa fase sarà quello di fare in modo che in ognuno degli abitanti del pianeta Umanità, sebbene la società apparirà ancora fortemente coesa, venga impiantato il seme della distruzione dell´originario sé stesso dal di dentro senza che vi sia alcuna possibilità per loro di poter ritornare indietro con le sole proprie forze e poi che assumano una nuova personalità che sará plasmata da Noi … e questo non lo possiamo fare senza l´aiuto dei media al cui sviluppo dovremo dare una particolare attenzione”.

Un membro dell´equipaggio: “Presidente, perché un seme germogli ci vuole del tempo, per dare i frutti poi … non capisco … perché aspettare cosí tanto tempo perché si distruggano da soli? Basterebbe inscenare una improvvisa discesa con la nostra superastronave, facendoci così scambiare per degli dei venuti dal cielo, bombardarli malamente, invaderli, razziare tutto quel che troviamo, proclamare la legge marziale, metterli in lockdown permanente e con l´obbligo di portare le mascherine sul viso anche nelle loro dimore affinché non protestino neanche davanti al loro nuovo giocattolo e cioè il televisore, lasciare là qualcuno dei nostri che li comandi a forza di manganelli e poi andarcene via a festeggiare e così tutti saranno felici, anche loro visto che non avranno più nessun bene terreno di cui preoccuparsi”.

Il presidente, ancora una volta confrontato dalla stessa domanda ma rispondendo diversamente: “Per i lockdown e le mascherine è troppo presto ma arriveranno anche quelli” e mostrando parzialmente un´altra volta l´ordine del Capo ma spiegandolo più apertamente, stavolta a modo suo: “Soggiogare tutte le anime del pianeta Umanità … non distruggere il pianeta Umanità … questo è il vero motivo di questa spedizione … e se non riusciremo a ottenere che ognuno di loro odi sé stesso non riusciremo mai a raggiungere questo scopo”.

Un membro dell´equipaggio, che aveva studiato nel suo tempo libero il pianeta Umanità ed anche un poco di “umanologia”: “Comandante … a me pare che un obiettivo di questo genere non sia solo difficile ma addirittura impossibile da ottenere … raggiungere i loro corpi va bene ma come poter scovare le loro anime? E poi non riesco a capire a cosa miri tutto ciò … il libro che lei ha distribuito afferma che gli umani pensano che l´anima è la parte più importante ma anche la più nascosta ed inaccessibile del loro essere ma ciò nonostante è qualcosa che io personalmente non mi rendo conto che possa esistere ed anche se esistesse sarebbe un´impresa impossibile raggiungerla”.

Il presidente sobbalzando alla parola “comandante” e riconoscendo nell´interlocutore un discendente della pilota insolente che per prima gli aveva portato la notizia della scoperta del “Pianeta blu” e che aveva, per vendetta, successivamente fatto trasferire nella dimenticata “sala propulsione” di Rotes All affinché mai avesse l´occasione, anche se sapeva che si trattava solo di una “fiction”, di incontrare il suo “comandante stellare” e questo perché lui stesso sapeva che i desideri e le parole spesso divenivano realtà, sbuffando di brutto ma non perdendosi in un confronto personale: “Impossibile per lei, ma non per Noi … da come siamo riusciti a modellare il tutto, e questo piano l´ho giá discusso con il Capo, faremo in modo da dare a loro un periodo di prosperità economica che gli faccia dimenticare che esistono solo perché esiste Dio e così fargli pensare che non è più necessario ricorrere a Lui cosí come dei figli piccoli fanno naturalmente con un padre … sì … perché l´umanità sta ancora facendo i primi passi ed ha bisogno di un Padre che la guidi costantemente … e se passano indenni questo periodo poi sarà più difficile per Noi in futuro soggiogarli”.

Un membro dell´equipaggio: “Presidente, come intende procedere precisamente?”

In questo lungo periodo di tempo, attraverso le scoperte incrementali della scienza daremo a loro non solo la falsa impressione che il futuro sarà sempre migliore e mai peggiore ma impianteremo in loro anche la falsa convinzione che le guerre siano un relitto della storia e che non apparterranno più alla storia della futura umanità. Ed approfittando di questo periodo di distensione apparente dove si rilasseranno totalmente … inizieremo con coloro che adorano il Dio rivelato ma poi estenderemo il tutto anche a tutti gli altri, cercheremo di dargli tutto quello che desidereranno a basso costo in maniera da infiacchirli nella capacità di provvedere autonomamente a sé stessi e cioé soprattutto nella capacità di poter sopravvivere autonomamente … il che vuol dire anche la capacità di ribellarsi a qualsiasi minaccia esterna, ma con la particolarità che quello che desidereranno avere glielo impianteremo Noi nella mente attraverso la televisione, la radio, i giornali il cinema, la pubblicità e così via. In particolar modo dovremo spingere al massimo la programmazione predittiva, cioè immettendo anticipatamente nelle loro menti, e questo giustificandolo come una fiction e non come un sicuro fatto futuro, l´idea di qualunque cosa che poi noi in realtà vogliamo successivamente realizzare”.

Un membro dell´equipaggio: “Presidente, non capisco … perché non farlo direttamente? Dove sta la convenienza di annunciargli in faccia qualcosa che noi vogliamo realizzare e che loro magari non accetterebbero, mettendoli così in guardia riguardo le nostre intenzioni … mi pare che così facendo ridurremmo le nostre possibilità di prenderli di sorpresa perché prenderebbero subito delle misure preventive”.

Il presidente: “Se lei volesse fare qualcosa e lo mettesse direttamente in essere e poi loro lo rifiutassero, avrebbe speso inutilmente una marea di denaro … e se poi anche si ribellassero perché la cosa fosse troppo evidente ed iniziassero a sospettare che il tutto potrebbe essere opera dell´avversario di Dio, subito ci additerebbero a Lui pregandolo di sbatterci fuori ed avremmo inevitabilmente a che fare con Lui, non sto qui a spiegare il perché, e questo lo si deve assolutamente evitare perché Dio non sta aspettando altro che una presa di coscienza di un numero sufficiente di anime umane per intervenire contro di Noi. Ma Lui non interverrà fin quando questo non avverrà e questo soprattutto perché vuole che ogni umano maturi e si renda conto di cosa vuol dire stare sotto la Sua signoria o sotto la signoria del nostro Capo. Se invece annunciassimo lo stesso proposito attraverso i nostri mezzi di propaganda mediatica e cioè il cinema, il teatro, la televisione, la radio, i giornali, ma servendoci anche dell´arte, dello spettacolo, cartoni animati e cosí via, potremo valutare la loro reazione: se non si ribellano nel loro intimo saremo sicuri che non sospetteranno niente e che accetteranno un mondo con questa nostra idea in più e quindi potremo procedere alla successiva fase di attuazione nella vita reale … se invece si ribellano all´idea che Noi gli presenteremo, e di questo ce ne accorgeremmo soprattutto se iniziano a fare baccano (3), allora faremo passare il tutto come una fiction ed una esagerazione ma mai facendo pensare a loro che dietro a tutto questo ci siamo Noi con le nostre vere intenzioni. Agendo in questa maniera penseranno tutt´al più che il regista, il pittore, il giornalista o chi sia, siano gli unici responsabili e che il tutto sia solo il frutto di un´espressione artistica o una opinione confinata nel loro personale: mai sospetteranno che molti di loro sono dei Nostri agenti. E così non risaliranno mai a Noi e la faremo franca ogni volta nei confronti di Dio potendo cosí ritornare alla carica quando avremo finito di sottoporli con successo ad un ciclo aggiuntivo del lavaggio del cervello. Inutile dire che avremo risparmiato anche tanto denaro e che avremo anche accorciato i tempi necessari al raggiungimento dei nostri scopi. E così avremo tenuto segreto quel che dovrà sempre rimanere segreto e cioè che mai si dovranno rendere conto che Noi esistiamo e soprattutto che il nostro Capo esista. Ed una volta assicurate queste condizioni di base, gli daremo tutti i prodotti che la tecnica, quale applicazione concreta della Scienza, potrá inventare e produrre … così potranno procurarsi a piacimento tutto quello che vorranno avere. Ma dovremo procedere con cautela … non dovranno capire che molte delle conoscenze necessarie per fare tutto questo saranno ricevute da Noi, ma dovranno pensare che è il frutto del loro ingegno scientifico … cosicché, avendo raggiunto attraverso la scienza degli obiettivi che pochi decenni prima sembravano impossibili da raggiungere, matureranno la falsa convinzione, in virtú di una immaginata esponenziale accelerazione tecnologica, di poter raggiungere in un breve futuro qualsiasi obiettivo, anche la Luna o di viaggiare nelle profondità dell´universo … ed inizieranno una corsa ubriaca verso il materialismo che non conoscerà più limiti in quanto attraverso di esso e non più attraverso delle suppliche a Dio, penseranno di poter soddisfare ogni loro desiderio”.

E riprendendo dopo una pausa: “È chiaro che in questo periodo si troveranno di fronte a due modi diversi e contrastanti di vivere la vita … il vecchio ed il nuovo, la tradizione ed il progresso. E per creare quella spinta che li induca ad abbandonare definitivamente i capisaldi della tradizione e a lanciarsi come un trapezista in un vuoto per nulla definito con l´intenzione di afferrare la barra del progresso che Noi prometteremo che li porterà sempre più su, dovremo fare appunto tendenzialmente in modo che ogni umano inizi ad odiare sé stesso e tutto ciò che egli ha rappresentato fino a quel momento … chi odia sé stesso non puó certamente amare il suo prossimo, ed una società, ancora apparentemente coesa ma dove tutti sottilmente ma anche inconsciamente si odiano reciprocamente, è una societá basata su un falso amore; ed una società senza vero amore non puó tenersi a lungo cementata e per questo è destinata a disgregarsi da sola se non vengono in gioco altre forze che la tengano artificialmente unita e che Noi al momento opportuno immetteremo”.

Un membro dell´equipaggio: “Presidente, non vedo come si possa riuscire a fare tanto”.

Il presidente: “In un mondo statico e con dei contatti limitati ognuno puó confrontarsi con chi gli sta vicino e sentirsi “adeguato” perché l´altro gli assomiglia perché è della stessa etnia, nel costume, nei riti comuni, nelle abitudini e nelle capacità oltre al fatto che, a causa della loro vicinanza sia fisica sia spirituale, nei momenti di vera necessità si aiutano reciprocamente senza chiedere nulla in contropartita, e per questo in un certo qual modo tutti si rispettano e si amano e sono anche portati ad ignorare molti dei difetti del loro prossimo e questo anche perché sanno che potranno sempre contare sull´aiuto disinteressato della persona accanto, per quanto stranamente si sia fino ad allora comportata, laddove questo veramente conta. Invece in un mondo connesso mediaticamente, abbiamo giá iniziato con la radio e la televisione ma svilupperemo la cosa terminalmente con il globalismo, cioé il trasferimento e la trasmissione senza alcun ostacolo di denaro, beni, servizi e comunicazioni, sebbene la vicinanza fisica rimanga, l´umano getterà la sua massima attenzione ed anche compassione non più al suo simile che gli sta fisicamente accanto, ma a chi è a migliaia di chilometri da lui e questo perché lo sfortunato individuo che Noi attraverso il televisore gli porteremo in casa sarà percepito come più vicino di chi gli abita di fronte. Il primo risultato è che il più immediato prossimo non sarà più una questione tanto importante per lui … se il proprio vicino sta morendo di fame … ebbene colui che sta morendo di fame a migliaia di chilometri e che sarà mostrato da Noi alla televisione sarà percepito come più vicino ed intimo ed anche più degno di aiuto soprattutto se il tutto viene trasmesso con l´accompagnamento di musichette strappalacrime e strappadenaro. Cosí quel legame di mutuo soccorso che tiene unito il tessuto sociale inizierà a disgregarsi. La seconda conseguenza, e questo avverrà soprattutto quando gli mostreremo delle persone di successo, è che l´umano sarà più portato a confrontarsi con qualcuno che altrimenti non avrebbe mai incontrato in vita sua … e che Noi gli mostreremo appunto perché è molto migliore di lui in qualcosa o in tutto: la capacità di attrarre le donne o di sedurre gli uomini o la capacità di arricchirsi facilmente, per esempio. Porteremo questi intrusi, attraverso i nostri media, nelle loro camere da letto, salotti, cucine, e poiché affermeranno di non voler essere degli egoisti e che vogliono che anche tutti coloro che li stanno vedendo abbiano il successo che stanno avendo loro e che si meritano, li sproneranno a non perdere più tempo ad ammuffire nelle loro case e ad uscire fuori per darsi da fare per raggiungere anche loro il successo personale che varrà più di qualsiasi cosa che si potrà realizzare stando chiusi in casa. E questo varrà soprattutto per la donna a cui verrà detto, in nome della libertà personale che il suo uomo non gli ha mai concesso, che il successo non consisterà più nell´essere una buona moglie ed una buona madre ma nel dimostrare di poter competere con ed anche di essere superiore al proprio compagno nel mondo lavorativo. Li metteremo così in competizione fra di loro ed inizieremo a disgregare anche il vincolo familiare dopo aver iniziato a disgregare quello sociale ed avremo fatto anche in modo che la donna, che sin dagli inizi dell´umanità ha sempre fatto questo, non sia più in grado di condurre e sorvegliare adeguatamente l´educazione dei propri figli.

E ricevendo questi messaggi e sentendosi improvvisamente “inadeguati” tutti vorranno cambiare secondo i modelli di successo che Noi, attraverso questi intrusi, gli proporremo, sviluppando cosí delle pulsioni ad avere almeno le stesse prestazioni e ricchezze di coloro che hanno visto nei nostri media. Così inizierà una corsa di ciascuno a raggiungere il successo personale ad ogni costo e l´indicatore socialmente riconosciuto di tale successo sarà la ricchezza posseduta … non importa come la si ottiene o cosa si è veramente: tanto più se ne ha tanto più si verrá e ci si sentirá socialmente apprezzati, tanto che la ricchezza da mezzo di sostentamento diverrá un simbolo da esibire con la maggior sfrontatezza possibile … il denaro non solo non puzzerá più, ma come un potentissimo detergente toglierà qualunque puzza a chi lo ha.

E seguendo con spirito acritico il proprio impulso a emulare i successi degli altri, coloro che saranno più capaci e spregiudicati diventeranno ricchi e si scorderanno di cosa sia la carità … infatti che senso ha arricchirsi per poi abbassare il proprio status sociale donando la propria ricchezza, anche solo quella che eccede le proprie massime prevedibili necessità, a chi non ha raggiunto gli stessi risultati, si domanderanno … ed anche diranno con un fare sprezzante: “Perché non si sono dati da fare come me?” Sarebbe un controsenso per loro e perciò quelli che avranno successo tenderanno a non dare niente o il meno possibile a quelli più sfortunati di loro. Allo stesso tempo disprezzeranno tutti coloro che non sono ricchi come loro perché ritenuti meno capaci e quindi matureranno la convinzione che la loro esistenza non sia necessaria … anzi … che sia dannosa per la società e che bisogna fare qualcosa per eliminarli … di fatto diventeranno dei simpatizzanti non solo dell´eugenetica tradizionale ma anche di quella finanziaria e cioè inizieranno a pensare che la condizione di povero sia un irreversibile segno permanente di inferiorità psichica e fisica e perció non riterranno più immorale che tutti quelli che cadono in povertà possano essere eliminati attraverso l´eutanasia. Ma poiché questi nuovi ricchi, se mostrassero apertamente le proprie inclinazioni e pensieri, sarebbero esclusi dal corpo sociale, ecco che la loro ipocrisia verrà in loro soccorso … nei casi più estremi, con lo scopo dichiarato di voler essere dei filantropi, istituiranno delle fondazioni con cui nascostamente perseguiranno l´obiettivo di eliminare i più poveri arricchendosi ancora di più allo stesso tempo e mettendo così in atto i loro propositi più malvagi … uno dei molti campi in cui ciò succederà sarà quello dei vaccini. Naturalmente anche tutti coloro che approfittando di ció si arricchiranno mostreranno questi tratti … i virologi o i vari medici che in nome della scienza spingono per la vaccinazione collettiva, per esempio.

Ma la maggior parte degli umani non potrà o non avrà il tempo di fare questo cambiamento e questo anche perché le ricchezze del mondo sono limitate e soprattutto perché alla fine, con il sistema finanziario che abbiamo imposto al pianeta Umanità, le ricchezze saranno sempre meno accessibili ai loro abitanti perché ce le prenderemo tutte Noi. Il tutto sfocerá in una costante frustrazione per questi individui meno capaci o meno volenterosi e questo perché non potranno mai competere nella vita di ogni giorno con coloro che Noi proporremo continuamente e che sono dei professionisti nel loro settore o degli agenti che lavorano per o sono finanziati da Noi, come gli industriali, i banchieri, gli artisti ed attori di successo per esempio, oppure che sono mediaticamente totalmente inventati da Noi quali gli influencer. E tutto questo porterà ognuno di loro a mettere in discussione sé stesso ma allo stesso tempo lo fará diventare più egocentrico … mettendo al primo posto ogni aspetto materiale della propria esistenza e trascurando tutto il resto: solo sé stesso in relazione alla propria moglie o marito, ai propri figli, ai genitori, al lavoro che sta facendo, addirittura metterá in discussione il proprio sesso biologico, e cosí via, iniziando a considerare gli altri solo se vengono ritenuti utili a placare la propria ansia di realizzazione: così si inizierà a perdere anche l´empatia per il proprio prossimo che è uno dei meccanismi sociali innati di sopravvivenza della società umana contro tutti i pericoli esterni. Così facendo nessuno si accontenterà più di trovare un compromesso cercando di salvare la situazione esistente tenendo in conto anche gli interessi degli altri, ad esempio ridefinire le proprie relazioni per evitare una rottura definitiva con il proprio compagno o compagna di sempre che danneggia soprattutto i loro figli e che loro chiamano divorzio, ma spessissimo vorrá cambiare totalmente cercando per prima cosa il divorzio e tutto questo nel nome delle libertá personali che, se praticate contemporaneamente da milioni di individui, minerà la societá umana alle sue basi. E poiché il vecchio sarà visto come una pesante catena che impedisce il successo personale ed il nuovo come una desiderabile liberazione da questa, riprodurremo in lui o in lei quella spinta a gettarsi nel vuoto anche nel campo spirituale dove ognuno percepirà la vita a cui Dio l´ha destinato come un destino insopportabile e a reclamare per sé il diritto di poter vivere una vita diversa: la propria che vorrà plasmare solo facendo ricorso a sé stesso e mai più prendendo in considerazione l´aiuto di Dio.

E così avremo seminato in loro il primo sentimento di forte disagio … anche quando staranno comodamente seduti da soli in poltrona avranno la sensazione di essere seduti accanto ad una persona indesiderata: sé stessi. Non la vedranno ma la percepiranno ed inizieranno ad evitare ogni specchio per paura di vedere quel fallito che l´accompagna costantemente. E cosí avremo creato una marea di persone che rifiuteranno l´identità con la quale sono nate e cresciute e che staranno costantemente alla ricerca di una nuova personalità di successo da assumere ma che per la maggior parte di loro sarà irraggiungibile nella situazione in cui si trovano … ma ció nonostante saranno continuamente grigliati dalla televisione che li spronerà incessantemente ad essere qualcosa di diverso da quello che sono, e soprattutto … che quello che si vuole essere che sia di successo. La conseguenza è che tutto andrà bene per sfuggire a questa tortura televisiva e nulla sará più escluso. E se avranno raggiunto il primo obiettivo che si erano proposti di raggiungere, subito dopo, a causa della loro ansia di competizione e realizzazione, vorranno raggiungere lo scalino superiore.

Ed approfittando di questa situazione di scontento individuale che affliggerá sia i nuovi arricchiti che si sentiranno sempre insodisfatti perché nella loro corsa all´arricchimento senza limiti non riusciranno ad avere subito ció che il fastidioso diritto di proprietá dei più poveri gli nega di avere, ma che contamporaneamente negherá ai meno ricchi di avere quanto i più ricchi hanno … faremo impoverire ulteriormente questi ultimi promettendo a loro che speculando nella borsa valori o con le crypto-valute potranno diventare anche loro ricchi come i primi, incanalermo le pulsioni socialmente distruttrici di questi milioni di umani che sanno cosa lasciano ma non sanno cosa gli daremo, per innescare dei movimenti oceanici guidati da Noi, spronandoli in tal senso e promettendogli un non meglio definito “cambiamento” sotto lo slogan di un “mondo migliore, un mondo diverso”. Quale? Lo scopriranno amaramente strada facendo. Inizieremo con i movimenti studenteschi, i manager della futura societá che si vestiranno, giá formati dal vortice delle nostre idée rivoluzionarie e giacobine, delle nostre nuove idée che gli instilleremo e che di fatto lavoreranno nel futuro gratuitemente per Noi … cosí formeremo il più potente ed invincibile esercito che il mondo abbia mai conosciuto e che al comando di un articolo di giornale o di un annuncio di televisione, come una marea inarrestabile, cancellerá ogni frontiera nazionale e conquisterá per Noi tutti gli angoli del pianeta … un esercito di utili idioti che marceranno sotto la bandiera internazionale del marxismo culturale che alla fine unirá tutte le genti del pianeta sotto il Nostro dominio … e soprattutto individueremo coloro che mostreranno di possedere delle inclinazioni spirituali deviate e li utilizzeremo per infiltrare e questo per indebolire prima e servirci poi dell´unico bastione di Dio rimasto ancora in piedi sul pianeta Umanitá: la Sua Chiesa. Questi raggiungeranno il Suo vertice e poi si incaricheranno di corrompere spiritualmente e moralmente tutti quelli che staranno gerarchicamente sotto di loro … ma anche tutti quelli che ascoltano le loro parole perché pensano che questi siano ancora dei veri pastori di Dio.

E poiché il divorzio sará visto come un lampante successo delle libertá individuali, le replicheremo dando a loro prima il diritto alla contraccettazione e poi anche il diritto all´aborto giustificandolo con la libertá individuale di ogni singola donna di gestire come vuole la propria salute ed il proprio corpo come meglio crede in nome della libertá riproduttiva … “my body my choice” … cosí le convinceremo … ed inizierá di loro volontá la più grande e fino a poco prima impensabile carneficina umana mai avvenuta nella storia del pianeta Umanitá … replicheranno la strage degli innocenti in scala planetaria dove ogni gestante che abortirá per proprio mero tornaconto, ma anche il compagno che per lo stesso motivo la costringerá a fare ció, diventerá l´Erode del proprio figlio … e per il nascituro non esisterá più alcuna terra d´esilio in cui rifugiarsi. Ed alla fine istituiremo di loro libera scelta la societá dei diritti, delle libertá, della democrazia … e in nome di queste gli daremo il diritto a compiere tutte le licenziositá che vorranno … anche il diritto ad uccidersi se inizieranno a pensare che la vita è troppo faticosa o ad uccidere gli altri se penseranno che sono vecchi o inutili. Ed una volta ottenuto questo saranno degli umani solo di nome ma non più di fatto perché in realtá saranno diventati peggiori della peggiore delle bestie che in confronto a loro non sará più una bestia perché quest´ultima i suoi piccoli almeno li fa nascere e li cura con amore, mentre i propri simili anziani li lascia morire in pace … amore, amore, amore … ecco cosa deve scomparire dalla loro mente … il vero amore per il proprio simile che è il riflesso dell´amore di Dio per tutte le sue creature, e se questo scompare, scomparirá pure Dio dalle loro menti … e sará sostituito da un falso amore: l´amore solo per sé stessi con dentro il seme della sicura propria distruzione. Avremo cosí di fatto seriamente indebolito nelle loro menti non solo il legame di sangue che unisce ogni famiglia biologica ma anche quell´ulteriore legame spirituale diretto ed invisibile che Dio ha istituito con ogni sua creatura umana mandando Suo Figlio sul pianeta Umanitá”.

Un membro dell´equipaggio: “Ah ah ah … è come se li stessimo portando allo sdoppiamento … chi ci cadrá è come se si costruisse una nuova personalitá che sará modellata da Noi e che pensando di fare la propria volontá e non la nostra, come un aguzzino terrá in cella l´originaria personalitá con cui è nata perché non la freni nella sua corsa verso la propria distruzione … incredibile come sia facile sviarli”.

Il presidente: “Esattamente … ed il bello è che tutte le conseguenze delle azioni compiute dal loro loro nuovo “alias”, o se si vuole la mal riuscita fotocopia sociale, per soddisfare queste pulsioni autodistruttive, ricadranno sulla loro personalitá originaria che loro chiamano anima o anche spirito, e questo è quel che rattristerá Dio … cosí avremo raggiunto le loro anime e le avremo rovinate per sempre: in queste condizioni il loro unico riferimento non sará più Dio ma il loro assoluto bisogno di far vivere liberamente al loro alias quante più libere pulsioni possibili e questo prima che muoiano … “si vive una sola volta” inizieranno a dirsi ed il loro imperativo primario sará quello di curare i propri bisogni edonistici e cioé solo di curarsi nell´aspetto fisico e a provvedere esclusivamente alle proprie necessitá materiali al fine di sentirsi e di mostrarsi perfetti come degli dei di fronte a sé stessi ed al mondo. E cosí la tutta la loro vita sará indirizzata solo a nascere, a sforzarsi di rimanere giovani con la pretesa di non morire mai e con sempre la speranza che venga scoperto l´elisir dell´immortalitá e nel frattempo a piacere agli altri perché ormai non sará più il vero specchio in cui si vedevano a casa prima di uscire a tranquillizzarli sul fatto che si potranno presentare decentemente davanti agli altri, ma sará diventato esclusivamente il giudizio che gli daranno gli altri prima ancora che escano dalla loro casa … e non importa cosa si debba fare per ottenere questo risultato. E poiché si saranno fatti prendere all´amo dai nostri media, inizieranno a seguire tutte le mode che di volta in volta gli imporremo. Cosí oggi si faranno operare per farsi spostare il naso un millimetro in avanti ed il giorno dopo due millimetri indietro se i nostri media cosí dicono che sia alla moda …e soprattutto saranno alla ricerca di una nuova personalitá da assumere … naturalmente una personalitá che riceva, quando questo sará introdotto, quanti più “mi piace” possibili dagli altri… cosí la loro vita non sará più indirizzata a soddisfare i bisogni del proprio Io più intimo ma a soddisfare quello dell´alias.”

Un membro dell´equipaggio: “Ma presidente … questo mi pare che sia veramente vivere la vita …… ognuno di loro dovrebbe ringraziarci se facessimo tutto questo per loro, sí … i morti non contano più una volta che sono diventati tali … e pensandoci bene … quello che lei vuole fare a loro è esattamente quello che facciamo anche noi in questa astronave e sí … per soddisfare ogni nostro desiderio e piacere personale ci dobbiamo separare da molto di quello che guadagniamo per pagare gli interessi alla direzione dell´astronave, ma ció nonostante quello che ci rimane ci consente di fare una gran bella vita nel tempo libero … se io fossi un umano starei con le braccia aperte rivolte verso la nostra astronave che splende come un nuovo sole nel cielo e questo perché troverei che la Democrazia sarebbe la cosa più fantastica dell´universo … essere ricchi, belli e felici e allo stesso tempo fare quello che si vuole, sempre se si ha del denaro a disposizione ovviamente … non ci sarebbero più limiti e se la parte più intima di sé stessi protesta basta far intervenire in televisione l´esperto di etica pagato appositamente oppure fare una apposita legge per dimostrare la legittimitá di quello che si fa per metterla a tacere … certo … si rimane anche un poco indebitati … ma dopo di tutto trovo che è proprio quello che il loro Dio ha dimenticato di dare a loro …”.

Il presidente: “Questo solo all´apparenza … ma dentro marciranno … se la vita terrestre è stata intesa da Dio come solo un passaggio temporaneo per le anime, allora è chiaro che lo scopo ultimo del loro passaggio sul pianeta Umanitá non è quello di diventare belli fuori … il corpo alla fine decade e muore e con lui anche l´alias, e neanche quello di arricchirsi con dei beni terreni che non potranno mai portare con loro nell´Aldilá, ma di arricchirsi delle esperienze della vita rimanendo cosí allo stesso tempo puri dentro, e cioé il più possibile simili al proprio Creatore per riconoscerLo come tale giá nel corso della vita terrena: questa è per lo più la condizione perché Dio consideri un umano ancora una Sua creatura. Per chiarire le cose … è come se Dio avesse dipinto una vaga copia di sé stesso in un quadro … il soggetto di ogni quadro differisce peró in alcune caratteristiche da ogni altro soggetto che dipinge secondo il diverso scopo per cui l´ha creato, e gli abbia dato una sua libera ed autonoma volontá e lo abbia esposto al mondo con l´intenzione di riprenderlo a sé dopo un certo tempo con le migliorie che le influenze del mondo apporterá a questo quadro. La particolaritá del tutto è che non è il personaggio dipinto ma è il suo alias, e cioé la parte intellettiva che si manifesta consciamente ogni giorno, che partecipa alla vita vissuta ed inoltre che tutte le sue azioni positive o negative si riverberano su questo personaggio nel quadro: questo alias grazie ai nostri consigli ed aiuti svianti potrá diventare anche la persona più importante ed invidiata del pianeta Umanitá ma tutte le sue azioni, poiché contrarie agli scopi per cui Dio lo ha dipinto, si ritorceranno negativamente sul soggetto del quadro ed alla fine questo quadro apparirá tanto orrendo ed irriconoscibile agli occhi del suo Creatore che sará rifiutatato totalmente da Lui (4). Ma dovendo comunque trovare un posto, una volta che lo spirito è stato creato questo ha vita eterna, questo quadro potrá essere appeso solo alle pareti di un luogo di rottamazione delle anime che loro chiamano Inferno … e naturalmente l´alias, come il corpo che si trasformerá in cenere, sará destinato a scomparire e a non lasciare quasi alcuna traccia di sé sul pianeta Umanitá”.

Di nuovo il discendente della pilota insolente: “Comandante … e se la storia del quadro valesse anche per ognuno di noi? Da come lei sta spiegando le cose mi viene naturale pensare che anche noi potremmo possedere un anima e questo perché, cosí come per loro, anche Noi potremmo avere un Dio che l´ha creata. Ed anche mi chiedo: “E se chi ci ha creato ci ha posto le stesse regole di comportamento che lei vuole che gli umani non osservino?” In questo caso noi stessi saremmo destinati a fare una brutta fine visto che quello che vogliamo che facciano loro lo facciamo giá da molto tempo noi stessi su questa astronave. Ma il mio pensiero non si ferma qua … ho letto che gli umani considerano il loro Dio il creatore dell´universo e … stavo pensando … ma noi stessi siamo originari di questo universo… per cui mi sto ulteriormente chiedendo … e se ció fosse vero? Voglio dire … e se il loro Dio fosse anche il nostro Dio? Se cosí fosse quale sarebbe la convenienza per noi di continuare a comportarci su questa astronave cosí come stiamo facendo ora?”

Il presidente, contrariato per sentirsi rivolgere tali domande che mai nessuno prima gli aveva rivolto, lo inizia a scrutare minuziosamente in viso e sembra scorgervi dei tratti più umanizzati rispetto ai restanti membri dell´equipaggio ed inizia a pensare dentro di sé: “Questi discendenti dell´insolente con il passare delle generazioni si stanno sempre più umanizzando dentro ed anche stanno assumendo il loro aspetto fuori e …. no! … è tutta una mia impressione … tutti i discendenti degli abitanti dei 194 pianeti che da secoli si sono convertiti alla Democrazia, pur rigettando totalmente i valori che Dio gli aveva dato, adottando cosí i Nostri, non hanno cambiato minimamente il loro aspetto esteriore rimanendo cosí indistinguibili dagli originari abitanti dei loro pianeti”. E pensato questo, risponde: “Se il Dio creatore dell´universo ci avesse fatto a Sua immagine e somiglianza saremmo rimasti fedeli a Lui e Gli avremmo senz´altro obbedito, ma Lui ha deciso diversamente per cui Noi non ci sentiamo in obbligo di osservare alcuno dei Suoi comandi ed abbiamo deciso di fare quel che ci pare” e puntando con un dito sopra di sé “ed infine di servire Lui”. E pensando di liquidare definitivamente la questione: “E detto questo posso solo aggiungere che il loro Dio è certamente diverso dal dio che Noi serviamo … e credo che lei non debba più perdere il suo tempo con queste sciocchezze per non apportare alcun danno alla sua salute mentale attraverso delle simili elucubrazioni e proprio per questo è meglio che lei non faccia più domande che non hanno nessun nesso con la nostra missione”. Il ficcanaso, osservando meglio il disegno che sta sopra la testa del presidente, a bassa voce ma con parole udibili dal presidente: “Il loro Dio che è il Creatore di tutto l´universo è certamente diverso dal dio che noi serviamo … ed allora chi è il dio che noi serviamo?” e dopo di che si rifugia in un muto silenzio.

Il presidente, ormai tutto innervosito, si concede una pausa nel parlare e per scaricare la tensione prende alcuni sorsi di una bevanda che assomiglia al vino rosso. Un membro dell´equipaggio, incantata per le chiare e promettenti parole che ha finora sentito uscire dalla bocca del presidente coglie l´occasione per lodarlo: “Come racconta bene il futuro, signor presidente … so che sará impossibile ma vorrei che lei non morisse mai affinché lei stesso di persona testimoni alle future generazioni gli inarrestabili successi della Democrazia quando noi non ci saremo più”. Il presidente, posando il bicchiere e mostrando una grande soddisfazione per il potere rinfrescante della bevanda: “Ahhh … questa bevanda resusciterebbe anche i morti” e rispondendo alle parole appena sentite: “é quello che sto appunto facendo”.

Molti, al sentire queste parole richiamano nella loro mente il quadro “Lasciateli venire a me” ed avvertono nelle loro viscere che qualcosa di grosso non torna, ma non sanno cosa. Pochi sanno cosa ció vuol realmente dire, ma la maggior parte dei presenti sente comunque il bisogno di applaudire la battuta del presidente per compiacerlo. Il presidente avverte che l´atmosfera non è più idilliaca come all´inizio e preferisce andare al dunque per non dare tempo a nessuno di farsi venire in testa altri dubbi: “E dunque questo è l´obiettivo della prossima fase: creare in loro l´odio per se stessi affinché si rigettino e che assumino una nuova personalitá che stia totalmente in balia dei nostri comandi … detto in altre parole: nasceranno come degli originali e dovranno morire come delle fotocopie (5) … e come verranno le fotocopie e quali colori avranno lo decideremo Noi. Non c´é bisogno che io mi perda in ulteriori dettagli. Domande?“ Quasi tutti i presenti, un´altra volta, entusiasti stanno lá con stampati sul viso una sola domanda: “Quando iniziamo?” Il Presidente, senza attendere la risposta: “Subito … il piano è esecutivo, ognuno di voi riceverá a breve degli ordini su cosa fare … al lavoro dunque …”.

§§§

