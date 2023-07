Cattolici scrivono ad Avvenire. Perché non amate la verità?

Egregio Direttore, recentemente abbiamo inviato una rettifica ad un articolo comparso sul vostro giornale in data 24/06 u.s. relativo alla vicenda delle monache di Pienza.

Ci siamo ripetutamente chiesti il motivo per il quale non ci avevate dato alcuno spazio, fino al 9/7 u.s., quando, indirettamente, dal vostro giornale, ci è arrivata la risposta con l’articolo “Perchè la commissione d’inchiesta così com’è non serve” , vergato dal super-esperto- consulente del governo Conte-Speranza, Walter Ricciardi.

La risposta è che il vostro giornale non ama la VERITÀ, anzi si assume il penoso ruolo, tanto più deprecabile in quanto si dichiara cattolico, di manipolare in modo grottesco la realtà dei fatti per dare voce ad una narrativa ormai totalmente screditata dal mondo accademico e scientifico indipendente, ma pervicacemente, ottusamente e risibilmente difesa da chi è stato fatto oggetto di cadeau, regalie, finanziamenti, in una iperbole, in un crescendo rossiniano che ha coinvolto istituzioni pubbliche , private e religiose ai più alti livelli (non erano forse cattolici quelli che, senza vergogna , senza senso del ridicolo e, ahinoi, senza senso del Sacro, nel presepe della comunità di S.Egidio pubblicizzavano la 5^ dose???), così come ha riguardato la stampa mainstream, gli ordini dei medici e financo la magistratura.

Errare è umano, caro direttore, perseverare è diabolico!!!

Forse,

SE chi spudoratamente ci ha detto che i vaccini non erano sperimentali;

SE chi ci ha detto che ci proteggevano dal contagio (cito:” l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire , non ti vaccini ti ammali, muori oppure fai morire, non ti vaccini contagi lui , lei, muore…);

SE chi ci ha detto che i vaccini Pfizer avevano una efficacia del 95% ( la differenza fra efficacy ed effectinevess non vi dice nulla? Ma è mai possibile che solo i “minus habens novax” studino, leggano, si informino alla fonte, dove le acque non sono inquinate dai soldi, dall’8/1000, dai privilegi, dalle carriere strabilianti degli yesman senza merito?);

SE chi ci ha imposto il portentoso protocollo di “tachipirina e vigile attesa” e ha lasciato che le persone morissero sole e senza cure mediche;

e SE chi ha sospeso e radiato i medici che hanno curato salvando migliaia di vite mettendo a repentaglio anche le proprie;

e SE chi ha impedito di fare le autopsie;

e SE chi ci ha mentito chiamando “vaccino” qualcosa che vaccino non è e né può essere, dal momento che l’antigene che contiene non è attenuato (un po’ come se sparassimo a qualcuno il tetano così come è …ma vuoi mettere chiamarlo vaccino invece che siero genico sperimentale …chi avrebbe offerto il braccio alla più grande sperimentazione mondiale? E poi non sia mai che gli animalisti si risentano nel caso si fossero usati topolini bianchi!);

e SE chi ha sponsorizzato il cosiddetto vax ai bambini e alle donne in stato interessante, dimostrandosi più realista del re in quanto per queste categorie la stessa Pfizer ne sconsigliava l’uso;

e ancora SE chi, in dispregio alla trasparenza, ha posto il segreto militare (è lecito chiedersi ma cosa ci sarà mai in questi prodotti per porre addirittura il segreto militare?);

e SE chi ci ha obbligato a fare il siero genico sperimentale o in alternativa ci ha costretto a perdere il lavoro, la dignità sociale, la libertà di movimento e molti altri diritti costituzionali facendoci comunque firmare il consenso informato (o per meglio dire il consenso lacunoso-disinformato visto che mancavano parti significative su efficacia e sicurezza) ;

e SE chi ha volontariamente taciuto sugli effetti avversi, (cito:” così si uccide il vaccino!” fra salvare vite umane e salvare il vaccino il direttore di AIFA non ha avuto dubbi!!!);

e SE chi ha attribuito i malori improvvisi e lo straordinario aumento della mortalità negli anni 2021/2022 (anche rispetto al 2020 anno horribilis della pandemia) alla pizza , al caldo, al freddo , al sesso,.. coprendosi di ridicolo (perché gregge sì, scemi pure ..ma voi tirate troppo la corda!!);

ed infine SE chi si è precipitato ad urlare NESSUNA CORRELAZIONE avesse valutato con oggettività i risultati della vigilanza passiva invece di occultare i dati e facendosi carico delle sofferenze delle persone avesse cercato possibili cure;

SE, dicevamo, tutte queste belle persone fossero finite, seduta stantibus, al gabbio oggi non ci sarebbe bisogno di una Commissione parlamentare!!!

Un capitolo a sé spetta ai DPCM del “crepuscolare ” Conte (Dracula) che, al calar della sera, ci diceva se al bar potevamo stare seduti o in piedi, che il cane lo potevamo far pisciare fuori, ma i bambini non potevamo portarli a prendere un po’ d’ aria , che i runner soĺi sulla spiaggia erano molto più pericolosi di Matteo Messina Denaro ed era giustificato l’utilizzo di droni, esercito, polizia per catturarlo, che dal tabaccaio potevamo andare (ma solo per comprare le sigarette, non i pennarelli per i nostri bimbi), ma alle Poste no! Che fino alle 22 il virus era male, ma non malaccio, ma dalle 22.01 diventava terribile!

Che le manifestazioni di piazza il 1° maggio si potevano fare, ma la S.Messa di Pasqua no!

Che per vivere occorreva cedere al ricatto ed avere il green pass ( checché ne dica la Segre chi non aveva il certificato di” razza pura “si sentiva addosso una bella stella gialla!!)

Potremmo continuare per ore con queste deliranti distopiche decisioni che forse avevano una sola reale motivazione: vedere fino a che punto il popolo fosse bue per poter procedere negli anni a venire con limitazioni della libertà, della dignità della integrità psico fisica ancora più cogenti e devastanti.

Con ogni probabilità la Commissione sarà un carrozzone di italica tradizione e non ci meravigliamo affatto che i lestofanti che ci hanno fatto vivere anni tremendi, alimentando odio sociale, paura, disperazione starnazzino, si ribellino al fatto che parte della verità emerga , possa venire alla luce e che sia fatta un minimo di giustizia, abituati come sono alla impunità assoluta!

Quello che sorprende (disgusta!) è che voi facciate da cassa di risonanza di questa balla colossale!!!.

Come fa il direttore di un giornale “cattolico”, del giornale della CEI, a guardarsi allo specchio dopo aver consentito la pubblicazione di un articolo pieno di menzogne a sostegno delle quali si portano dichiarazioni di organismi finanziati in larga misura da Big Pharma, dai “filantropi” come Gates , Soros, Schwab (per altro ricevuti con inusitata reverenza dal Santo Padre! ) e dai loro ideologi che hanno come obiettivo prioritario la drastica riduzione della popolazione mondiale e che considerano l’uomo non come creatura di Dio ma come animale parlante e inquinante e consumatore di risorse?

Come fa a guardarsi allo specchio chi, con raro cinismo, pubblica un articolo che tratta con tanta superficialità ed indifferenza la sofferenza reale di tanti uomini, donne e bambini che hanno avuto fiducia nelle istituzioni e ora vivono sulla propria pelle i risultati di quel tragico errore?

Tanti nel commettere delitti si giustificano dicendo di “aver eseguito gli ordini”…lei non potrà nascondersi neppure dietro questo paravento, perché gli ORDINI li dà proprio lei!!!!

Dio sia Benedetto, ora e sempre!

Seguono 64 firme:

