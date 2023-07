Caldo. Di estremo e asfissiante ci sono solo i media. I dati su 10 anni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per rilanciare – e ci sembra davvero opportuno – un commento di Arrendersi All’Evidenza, che ringraziamo di cuore, ben degno di giungere a un pubblico più ampio di quello del forum. Ancora una volta, come per eventi già accaduti (covid, guerra ecc.) di fronte a un evidente irragionevole manovra di terrore mediatico non resta che da chiedersi chi siano i burattinai e per quale interesse armino questa canizza…

§§§

Sono andato a leggere le statistiche degli ultimi 10 anni riguardanti la temperatura nel mese di luglio nella mia città, nel nord Italia, in pianura.

Il valore medio mensile più elevato, a 28,1°C, è stato nel 2015, seguito dal 28,0°C del 2022.

Per la cronaca, il tristemente famoso anno 2003 vide una media di 26,5°C.

Il 2023 si colloca al momento alla pari con il 2019 a 26,1°C, ben 2°C (un’enormità su una media) in meno dei 28,1°C che nel 2015 non fecero starnazzare come ora i mass media.

Un valore medio di caldo elevato non concede tregua, mentre medie più basse alternano orari più sopportabili. I picchi di temperature (valori massimi medi giornalieri) sono stati nel 2015 (33°C), nel 2022 (33°C), nel 2019 31,4°C. Nel 2003 fu di 32°C. Quest’anno siamo a 31,1°C.

Anche l’umidità, famigerata in pianura nel far percepire più caldo il calore, quest’anno alta ma non altissima come lo fu nel 2014, nel 2003, nel 2008, nel 2020, nel 2021. La combinazione di temperatura e umidità è quest’anno una delle più sfavorevoli, ma inferiore al 2003 e simile al 2019.

Quindi per la natura, la zona e la stagione non siamo in una situazione né estrema, né inedita. La novità è il condizionamento mediatico, davvero asfissiante.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: arrendersi, caldo, media



Categoria: Generale