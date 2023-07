Lode al coraggio di Aldo Maria Valli. Osservatore Marziano.

LODE AL CORAGGIO DI ALDO MARIA VALLI.

Il coraggio di Aldo Maria Valli è esemplare. Dovrebbe esser preso a modello, paradigmatico.

Lunedi 10 luglio Aldo Maria Valli, scrittore di fama ed ex Vaticanista Rai, ha rilasciato una intervista a tutta pagina su LaVerità ad Alessandro Rico:”NON CREDETE AL FRANCESCO PACIERE”(pag. 13), che considero chiara e coraggiosa. Riporto (con mie sintesi scelte,estratte dalla intervista) solo alcuni punti essenziali delle risposte (virgolettati).

1-Sulla benedizione alle coppie omosessuali, ecc.:”…non può aver come scopo la legittimazione.La Chiesa non può prestarsi a questo accordo con il mondo. (in tal modo..) forzerebbe la mano a Dio per infondere la Grazia su persone che se morissero senza pentimento sarebbero dannate. La Chiesa non sa più indicare l’eroismo della santità”.

2-Nomina Prefetto del Sant’Uffizio, ecc.: “Siamo ormai abituati alle provocazioni di JMB a iniziare dalle nomine di abortisti notori tra i membri della Pontificia Accademia per la Vita”. “Credo che i cattolici e le persone di buon senso abbiano compreso l’indole eversiva del pontificato di B: è stato eletto con questo incarico dell’élite massonica”. “Oggi Bergoglio è il referente dell’élite globalista”.

3-Sulla pedofilia è cambiato qualcosa ?: “…B (e purtroppo anche il suo predecessore) si è circondato di omosessuali militanti, dalle macchiette di Santa Marta agli amici del gesuita James Martin, spesso difendendoli o facendosi garante della loro innocenza”.

4-Sull’impegno del Papa sulla pace, ecc.: “…L’idolo della Pachamama e la Chiesa amazzonica sono declinazioni dottrinali della follia neomalthusiana. E la questione ucraina non è diversa, nonostante le apparenti iniziative diplomatiche vaticane a Mosca”. “Non mi pare che (il papa) abbia a cuore né la vera pace, né il ripristino della verità occultata dall’élite globalista che sostiene Zelensky”. “… l’iniziativa (di mandare il card. Zuppi a Kiev e Mosca) con ogni probabilità l’ha fatto perché spera di trarne vantaggio in termini di immagine”…”è intrinsecamente legato ai nemici di Putin”.

5-Sulla stima per la Meloni: “la sua <certa stima > per Giorgia Meloni è casomai la conferma che l’azione del Premier non ha nulla di destra, essendo asservita ai poteri sovranazionali ai quali obbedisce anche la Chiesa bergogliana”.

6-Sul Sinodo sulla sinodalità: “L’instrumentum laboris del Sinodo menziona non solo l’accettazione del dissenso dottrinale,ma anche l’accoglienza di sodomiti,divorziati, concubinari, e poligami”. “La separazione fra fede e buone opere è un errore protestante ed è aggravato da una deriva dottrinale che sovverte l’ortodossia a vantaggio di una esposizione liquida, imprecisa e spesso in contraddizione con l’insegnamento infallibile e immutabile della Chiesa”.

OM da Marte.

