Exsurge Domine. Verein zur Unterstützung der Opfer der bergoglianischen Säuberungen.

PRESSE MITTEILUNG

1. Juli 2023

GRÜNDUNG DER VEREINIGUNG « EXSURGE DOMINE »,

UM PRIESTERN UND ORDENSLEUTEN ZU HELFEN, DIE OPFER DER BERGOGLIANISCHEN SÄUBERUNGEN GEWORDEN SIND

Die Kirche befindet sich in einer schweren Krise, die derjenigen der zivilen Regierungen ähnelt: Diejenigen, die Machtpositionen innehaben, haben sich als Feinde der Institution, der sie vorstehen, und des Volkes, über das sie ihre Autorität ausüben, erwiesen. Dieses subversive Vorgehen führt dazu, dass diejenigen, die nicht bereit sind, den Verrat zu akzeptieren, zur Zielscheibe von Verfolgungen werden: So wie Ärzte, die sich während der Pandemie für die Behandlung von Patienten entschieden haben, aus ihren Praxen vertrieben und ihrer Gehälter beraubt wurden, so werden Priester und Ordensleute, die sich nicht an die bergoglianische Revolution halten, aus den Kirchen entfernt, aus den Klöstern geworfen und ohne materiellen Lebensunterhalt zurück-gelassen. Und das Beunruhigendste ist, dass sich die Verfolgungen der Guten unge-straft vervielfachen, während diejenigen, die sie durchführen, sich versöhnlich und einladend gegenüber den Feinden der Kirche zeigen: Ketzer, Perverse und Korrupte bleiben bei ihrem unrechten Tun, ja, sie werden in ihrer Sünde und ihrem Laster gefördert und ermutigt, und zwar von genau den Leuten, denen Christus befohlen hat, die Herde vor den räuberischen Wölfen zu schützen. Andererseits sollen in der wunder-baren Welt von Santa Marta Klöster und Ordenshäuser verkauft werden, um daraus Feriendomizile zu machen oder sie in lukrative Flüchtlingsaufnahmezentren umzuwandeln; oder, noch banaler, sie sollen dazu dienen, die millionenschweren Entschädigungen zu kompensieren, die die Diözesen an die Opfer ihrer korrupten Kleriker zahlen müssen, und das Finanzloch zu stopfen, das durch die Entfremdung der Gläubigen entsteht. Die Verfolgung durch den Vatikan – in der Bergoglios Schützlinge ungestraft herrschen – äußert sich auch in Disziplinarmaßnahmen, die gegen die Gesetze der Kirche und den eigentlichen Zweck, für den sie legitimiert sind, verstoßen: Es gibt zahllose Fälle von Überwachungsstellen in Diözesen und Ordensgemeinschaften, ein-schüchternden Inspektionen, fadenscheinigen Apostolischen Visitationen, Absetzungen von Bischöfen, Suspendierungen a divinis und Zurückstufungen von Priestern in den Laienstand, deren ‘unrechtes’ Tun darin besteht, den katholischen Glauben nicht ablegen zu wollen. Die jüngsten Fälle des Benediktinerklosters von Pienza in Italien und des Karmeliterklosters in Arlington, Texas, sowie viele weniger bekannte Fälle bestätigen den bewussten Willen der Führung der Hierarchie, die letzten Überreste des Katholizismus zu entstellen und zu zerstören. Zu diesem Zweck wurde unter meiner persönlichen Schirmherrschaft die zivile Vereinigung Exsurge Domine gegründet, deren sozialer Zweck darin besteht, Klerikern, Ordensleuten und gottgeweihten Laien unter besonders schwierigen wirtschaftlichen und logistischen Bedingungen Hilfe, Unterstützung und materielle Hilfe zu gewähren; die unveränderte und unbestechliche Tradition des katholischen Glaubens zu verteidigen, die traditionelle Liturgie zu bewahren und zu fördern; das Studium und die theologische und kulturelle Vertiefung des unermesslichen religiösen, historischen und künstlerischen Erbes des Christentums anzuregen; Gelegenheiten zum Dialog und zur Begegnung zwischen den verschiedenen Vereinigungen, Erfahrungen oder Gruppen zu fördern, die innerhalb der katholischen Tradition tätig sind. Exsurge Domine kann später in eine Stiftung umgewandelt werden, wird aber zunächst auf internationaler Ebene tätig sein und sich für die Unterstützung von Ordensleuten einsetzen, die wegen ihrer Treue zur Tradition verfolgt werden. Jeder, der diese Ziele teilt, kann sich als Unterstützer beteiligen. Es wurde eine Website eingerichtet – www.exsurgedomine.org -, zu deren Besuch ich alle einlade, auf der man die laufenden Projekte verfolgen und unterstützen kann. In diesem Geist wahrer christlicher Brüderlichkeit und erneuerter Einheit im Band des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe können wir unseren verfolgten Brüdern ein erbauliches Beispiel, untreuen Hirten eine Warnung und unseren Kindern eine Hoffnung geben: Nur heilige Priester, die dem Evangelium treu sind und Christus lieben, werden wieder aufbauen, was wir zu lange haben abreißen lassen.

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof, Apostolischer Nuntius

1. Juli 2023 Fest des Kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus Christus

