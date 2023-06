Gerusalemme, cresce l’odio ebraico amti-cristiano.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su The Monitor, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

GERUSALEMME – Dall’inizio dell’anno si sono verificati numerosi attacchi verbali e fisici da parte di ebrei contro cristiani e siti cristiani a Gerusalemme, in quello che è diventato un fenomeno preoccupante. I crimini d’odio a Gerusalemme non sono una novità, ma sono stati generalmente trattati come un evento marginale. Questa percezione è cambiata negli ultimi mesi.

Perché due giovani ebrei hanno sputato a un sacerdote disabile all’uscita del monastero greco-ortodosso nella Città Vecchia di Gerusalemme? Perché hanno minacciato con lo spray al peperoncino un altro sacerdote che stava cercando di aiutare la vittima? Cosa ha spinto un giovane ebreo a entrare con una spranga di ferro nella Tomba della Vergine Maria sul Monte degli Ulivi di Gerusalemme e a minacciare i fedeli con essa?

Tag Meir, un’organizzazione antirazzista, ha documentato i due eventi, avvenuti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro nel mese di marzo. Il presidente del gruppo, Gadi Gvaryahu, è convinto che questi attacchi possano essere attribuiti all’attuale coalizione religiosa di destra.

Gvaryahu, che documenta i crimini d’odio contro cristiani e musulmani e segue le risposte delle autorità, ha dichiarato ad Al-Monitor di ritenere che questa influenza possa spiegare il motivo per cui quest’anno, e soprattutto nelle ultime settimane, si è registrato un preoccupante aumento del numero di attacchi violenti e di episodi di vandalismo che hanno avuto come bersaglio il clero cristiano, i pellegrini e le istituzioni. Le vittime sono state aggredite e sputate, i simboli religiosi e le icone sono stati deturpati e sono apparsi graffiti incendiari vicino alle istituzioni cristiane.

Laura Wharton è una rappresentante di Meretz nel consiglio comunale di Gerusalemme. Ha dichiarato ad Al-Monitor di essersi recentemente unita a Gvarahu in una visita a diverse chiese recentemente prese di mira e di aver ascoltato testimonianze oculari. Ha riferito le sue scoperte al comandante della polizia di Gerusalemme e ha parlato della questione con il sindaco di Gerusalemme.

Anche il rabbino Shlomo Ammar, rabbino capo di Gerusalemme, è preoccupato per gli attacchi ai cristiani. Di recente ha compiuto l’insolito passo di pubblicare una lettera di condanna contro gli ebrei che attaccano i cristiani.

La lettera, scritta in inglese, recita: “Ci è dispiaciuto sentire da chierici non ebrei che alcuni giovani ebrei e alcuni che si fingono timorati di D-o, li perseguitano con maledizioni, bestemmie e altro, mentre camminano per le strade della città. Senza dubbio sono stati degli irresponsabili che non sono affatto osservanti della Torah e delle sue vie. Annunciamo che questo comportamento è severamente vietato”.

Più rabbini avvertono l’urgente necessità di fermare questo fenomeno, che rischia di danneggiare l’immagine di Israele e di avere un impatto negativo sul turismo, soprattutto nell’era dei social media. I video di ebrei che sputano ai sacerdoti e vandalizzano i simboli religiosi cristiani si sono diffusi rapidamente in tutto il mondo.

“L’economia di Gerusalemme non può sopravvivere senza turisti”, avverte Yossi Patel, direttore generale entrante del Ministero del Turismo. In una lettera al sindaco di Gerusalemme Moshe Leon ha scritto: “Questa follia è stata normalizzata nel nostro Paese. Dobbiamo affrontarla e fare in modo che i responsabili affrontino la legge. Ci farà male. Stanno sputando in faccia agli abitanti di Gerusalemme che vivono di turismo. Come reagiremmo se la gente ci sputasse addosso perché siamo ebrei? Stanno sputando in faccia a Israele, alla sua immagine e al suo status nel mondo”.

Il 28 maggio alcuni dimostranti, tra cui il vicesindaco di Gerusalemme Aryeh King, hanno recentemente protestato contro la visita dei cristiani al Muro occidentale. Hanno portato uno striscione che recitava: “Missionari, tornate a casa!”. Secondo alcuni resoconti, l’atmosfera nel sito era tesa e sembrava sull’orlo della violenza.

King ha dichiarato ad Al-Monitor che è importante distinguere tra attacchi a pellegrini cristiani casuali e manifestazioni contro i missionari.

“Il secondo fenomeno è quello delle persone che agiscono contro i missionari”, ha detto. “Io sono una di queste persone e ne sono orgoglioso. Abbiamo manifestato contro questo fenomeno. Stiamo parlando di cristiani che si presentano ai membri della Knesset e ad altri ebrei dicendo: “Noi amiamo Israele”. Il loro scopo è quello di indurre gli ebrei – e soprattutto gli ebrei in Israele – ad abbandonare la loro religione. Ho partecipato alla protesta. Non c’è stata violenza. Non abbiamo sputato o fatto del male a nessuno. Partecipo quotidianamente ad attività contro i missionari. La considero la mia missione”.

Padre Francisco Patton, custode dei siti sacri cristiani in Terra Santa, ha espresso la sua preoccupazione in un’intervista ad Al-Monitor. “Sono molto preoccupato quando osservo l’aumento degli atti di violenza e di odio contro i cristiani. Non passa settimana senza che i cristiani siano oggetto di fischi e sputi, graffiti, vandalismi e altre forme di molestie”, ha dichiarato. “La responsabilità di arginare questo fenomeno è delle autorità israeliane, comprese le forze dell’ordine. Sanno cosa fare, ma non vogliono porre fine a questo grave fenomeno”.

La maggior parte di questi attacchi è avvenuta nella Città Vecchia di Gerusalemme, vicino a chiese e monasteri.

Tag Meir è stato fondato per combattere il razzismo perpetrato dagli ebrei contro i membri di altri gruppi religiosi, ha spiegato Gvaryahu. È molto preoccupata per l’aumento della violenza. Negli ultimi mesi, l’elenco degli incidenti che sono apparsi sulla sua scrivania si è allungato.

Gvaryahu ha dichiarato ad Al-Monitor che la maggior parte dei membri della Knesset appartenenti al partito Potere ebraico, guidato dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, sostiene la segregazione delle madri ebree e arabe nei reparti di maternità. Ritengono che agli ebrei sia vietato affittare o vendere appartamenti agli arabi e che non esistano terroristi ebrei.

Egli identifica il Potere ebraico come un partito che crede nella “superiorità ebraica”, un’idea che avalla i crimini d’odio e i cosiddetti attacchi “price tag” contro i palestinesi in Cisgiordania e contro i cristiani in Israele, soprattutto a Gerusalemme.

L’estrema destra considera i cristiani “idolatri”, mentre sorprendentemente i musulmani rappresentano un problema minore, almeno dal punto di vista religioso. Questo spiega il drammatico aumento dei crimini d’odio contro i cristiani a Gerusalemme e in Israele in generale dal gennaio 2023. L’attuale coalizione spiega anche un aumento altrettanto drammatico del numero di attacchi contro i palestinesi in Giudea e Samaria nello stesso periodo”, afferma Gvaryahu.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: ebrei fanatici, gerusalemme, odio anticristiano



Categoria: Generale