PD & compagni, essenza della forma anti-cristiana. Marasciulo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali il Direttore del Il Borgo di Monopoli, Vitantonio Marasciulo, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla scomparsa di Silvio Berlusconi e i suoi nemici. Buona lettura e condivisione.

§§§

PD & Compagni rappresentano la forma anticristiana

Su Silvio Berlusconi si può dire tutto e il contrario di tutto. Vi sono delle certezze, che è stato il Presidente del Consiglio più longevo della Repubblica e l’unico che proviene dal fare e che fare. E’ naturale che quando si raggiungono siffatti traguardi non puoi essere un immacolato, ma necessariamente un figlio di buona mamma con talento. Come lo è stato. Non è che si voglia salvaguardare Berlusconi, che come tutti gli uomini in terra ha ombre e luci. Ma per meglio metterlo a fuoco occorre contestualizzare la natura politica che vige in Italia. Se si parte da questo assunto viene spontaneo considerare che ogni politico fa i suoi porci comodi; ha le sue lobby, le sue aree di potere, le sue dipendenze ideologiche. Chi afferma il contrario è un ipocrita patentato. Berlusconi ha assunto popolarità in negativo, vuoi per errori che lui stesso si è procurato e ne ha fatti tanti, ma soprattutto perché gli si è franata addosso la magistratura democratica, braccio armato della sinistra.

E’ naturale che con tutto questo golgota giudiziario, l’opinione pubblica che è usata dai parlamentari di sinistra e dai media di sinistra a mo’ di interruttore di facile comando, si troverà ad andare dietro la sinfonia di giudizi di marcia funebre, espressi da questi poteri e soprattutto dalla magistratura, quella con la bilancia non in equilibrio, che squilibria la Costituzione: “Tutti sono uguali davanti lala legge”. Viene da sé chiedersi: perché i politici dell’area di sinistra non sono stati posti sul banco degli imputati alla stessa stregua di Berlusconi? Si ripete, non è che si voglia difendere Berlusconi, ma si vuole evidenziare che c’è una grave anomalia in Italia. E questa anomalia ha portato all’anomalia dei giudizi dell’opinione pubblica in Italia, manipolata dai magistrati, dalla stampa e dalla TV di sistema, uguali e noiosi con lauti tornaconti di sostegno.

L’area politica di sinistra, PD e militanti e tutti gli intossicati del politicamente corretto, sono concordi nel ritenere che Berlusconi sia stato un DANNO per la politica italiana. Loro invece possono fare DANNO con la garanzia di rimanere impuniti da parte della Magistratura. Ancora, che Berlusconi sia stato un danno anche per l’Europa. La parola d’ordine per PD e compagni è dunque DANNO. Parola che fa da rumore di sottofondo ad ogni problema presente in Italia. Ci si rende conto che la riflessione da farsi sulla sinistra è tragica.

Chi ha ucciso più persone in Italia con gli aborti? (ogni anno nel mondo secondo statistica si praticano circa 44 milioni di aborti).

Chi ha sdoganato i diritti, snaturando l’essenza stessa della natura umana e la vita stessa dell’uomo secondo i dogmi del politicamente corretto e non come si dovrebbe, secondo la morale naturale inscritta nel cuore dell’uomo sin dall’eternità?

Chi ha sbalestrato l’uomo nel modernismo suicida, nell’XXXL dei diritti e nel politicamente corretto?

E’ vero o non è vero che la cultura di sinistra coi principi del politicamente corretto ha fatto enormi danni all’economia della salvezza dell’uomo, delle cui verità è depositaria il Magistero della Chiesa? Dove sei Chiesa istituzione?

Che il politicamente corretto è una vera e propria dittatura…?

E allora abbasso Berlusconi (SI’) ma anche abbasso la malata politica italiana di ieri e di oggi, quella avulsa dai principi cristiani; della cultura dell’illuminismo della ragione, che ha fatto poca luce, ma molti DANNI, non ascrivibile al solo Berlusconi. Certo sono rappresentanti del popolo, ma il popolo quando vota è bue, adulterando il senso genuino della democrazia, ma che rappresenta sempre e comunque la più importante finestra democratica, qualora gli italiani aprissero gli occhi e si facessero sentire in maniera genuina e non manipolata.

E dunque beata sinistra che non ha la sensibilità di cuore e di trascendenza per avvertire che l’uomo e la società camminano da tempo sul baratro dell’abisso. Che l’uomo globalista e modernista voluto dalla cultura di sinistra è da tempo un fantasma ambulante; un uomo di dipendenze di ogni genere sotto le mentite spoglie della libertà; è un uomo che non ragiona più con la propria testa.

Come si fa a concepire il diritto del sesso fluido?

Come si fa a concepire l’utero in affitto per sdoganare i diritti Lgbtq+?

A ben pensare molti dei quali non sono per nascita, cui vanno naturalmente riconosciuti i giusti diritti, insieme a coloro che sposano il sesso fluido, ma il danno vero è che il PD e la sinistra insieme al M5S, spingono affinchè la società e gli individui siano conformati alla logica del sesso pantarei, pena d’essere additati per oscurantisti, passatisti, medievalisti, tradizionalisti, sotto acculturati. NO. Semplicemente cristiani. Dove sei Chiesa istituzione?

Una persona di buon senso coglie che è la politica in sé, di ieri e di oggi, che andrebbe messa continuamente sul banco degli imputati da parte dei magistrati e di altri consessi democratici; dagli intellettuali cristiani, dai vertici del Vaticano, al fine di emendarla e farle muovere virtù democratiche. Ma ciò è impossibile. Ma il concetto è reso per evidenziare la fogna di degrado in cui è giunta la politica in Italia. Se non si cambia registro, la sinistra e compagni continueranno ad alimentare di nebbie il futuro, come per Berlusconi, per creare altri Berlusconi da mettere sulla graticola, perpetuando l’avvelenamento della democrazia nel Paese.

Ora che si è intonato il de profundis, PD e compagni potranno finalmente avere campo libero per agire e per riprendersi il potere?

C’è l’incognita di sapere chi sarà il prossimo capro espiatorio?

Sarà la Meloni? Sarà Salvini?

Certamente per il DNA di cui dispongono, qualcuno prenderanno di mira per farlo fuori attraverso il braccio armato della magistratura di sinistra. Oppure sterzeranno per un’altra via, quella di prendere coscienza che con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un capitolo politico e si gira pagina verso moderate posizioni?

Ricapitolando. Se la politica mette gli italiani d’accordo nel definire corrotti i politici, chi più, chi meno, di ogni risma e movimento, di ogni partito, posizione e colore, non si capisce il perchè, anzi lo si capisce bene, a Berlusconi sia stato riservato un accanimento giudiziario che non ha equali nella storia della giustizia in Italia. Gli amici loro possono fare danni, ma impuniti dalla giustizia. Eppure la politica è da sempre figlia del degrado morale nel mercato degli interessi, alla cui borsa il popolo non conta quasi niente, perché la democrazia è surrogata, sebbene il popolo stesso si esprima col voto.

“Chi ha molto peccato, ha molto amato” recita un passo del vangelo. Chi intenda, intenda. Già Berlusconi. C’è una differenza non sostanziale con gli altri, che gli altri sono burocrati della politica, ingessati, farisei, ammantanti di buonismo retorico. Berlusconi è sentito dalla stragrande maggioranza degli italiani, uno di loro, amante delle donne, del buon cibo, della musica, delle barzellette, insomma l’archetipo dell’italiano e in quanto tale con gli stessi vizi e virtù, con una sostanziale differenza che viene dal fare. E che fare… anche in politica…

Credo che sia di buon senso affermare che il PD e compagni, in complicità con il sistema globalista modernista del verbo del politicamente (scorretto) abbia rappresentato in Italia la forma anti-cristiana del fare politica; sotto di loro nasce una nuova specie d’uomo, una nuova specie di società con la famiglia tradizionale impallinata e distrutta,. Il risultato finale è l’esilio del la morale naturale che appartiene per nascita ad ogni uomo; dunque hanno esiliato i principi eterni del Creatore, dell’uomo creato a sua immagine e somiglianza, non il dio del PD e dei compagni di viaggio, che continuano ad imporsi per creare l’uomo ad immagine e somiglianza del politicamente corretto, pardon scorretto e delle adulterate libertà. Dove sei Chiesa istituzione…?

Vitantonio Marasciulo.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale