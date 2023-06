Card. Burke: “Prego ogni giorno perché il Sinodo non si faccia”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione questo articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Il cardinale Raymond Leo Burke, ex capo della Segnatura Apostolica, ha criticato il prossimo Sinodo dei vescovi sulla sinodalità per l’agenda che si cela dietro l’ambiguità dei prelati incaricati di guidarlo.

In un’ampia intervista a EWTN che ha riguardato il Sinodo sulla sinodalità, gli abusi clericali sugli omosessuali, la Messa tradizionale in latino e il rifiuto della Santa Comunione a chi persiste in un peccato grave manifesto, il cardinale ha detto che oltre ai chiari tentativi di cambiare gli insegnamenti sessuali e morali della Chiesa, un problema con il Sinodo sulla sinodalità è che i cardinali leader non riescono nemmeno ad articolare chiaramente il significato di sinodalità.

“Il fatto è che non c’è un’idea chiara di cosa sia la sinodalità”, ha detto. “Non è certamente un segno della Chiesa. I segni della Chiesa sono uno, santo, cattolico e apostolico”.

Osservando che la mancanza di chiarezza su cosa sia la sinodalità ha permesso ai vescovi di portare avanti un’agenda eterodossa che è tutt’altro che fedele all’insegnamento e alla pratica costante della Chiesa, specialmente per quanto riguarda la morale sessuale, Burke ha detto: “In Germania, è stato uno slogan per portare avanti… insegnamenti e pratiche chiaramente contrari all’insegnamento e alla pratica costante della Chiesa, e questo ha causato un danno enorme in Germania. Lo stato della Chiesa in Germania è francamente allarmante, e questo ora sembra diventare un programma nella Chiesa universale attraverso il sinodo”.

Burke ha raccontato che “il capo del Sinodo dei vescovi ha recentemente rilasciato un’intervista in cui sembra indicare che non ha un’idea chiara di ciò che accadrà o un’idea chiara di cosa sia la sinodalità. Eppure sta andando avanti a guidare questo processo. E, naturalmente, il presidente della sessione del Sinodo sulla sinodalità, [il cardinale lussemburghese Jean-Claude] Hollerich, ha sposato pubblicamente insegnamenti e pratiche che sono chiaramente contrari a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato nella pratica”.

“Si tratta quindi di questioni che destano la massima preoccupazione. La mia preghiera personale ogni giorno a nostro Signore è che in qualche modo faccia in modo che il Sinodo non abbia luogo, perché francamente non riesco a vedere alcun bene da esso”.

