Aggressione LGBTQ+ alla sede di Pro Vita & Famiglia.

Ti ricordo che questi vergognosi attacchi arrivano poco tempo dopo la gravissima censura del Comune di Roma (guidato dal Sindaco Arcobaleno Roberto Gualtieri), che ha ordinato l’immediata rimozione delle nostre affissioni stradali contro l’utero in affitto e il mercato dei figli! L’Amministrazione capitolina ha censurato la nostra campagna contro l’utero in affitto perché – sembra incredibile ma è così! – avrebbe violato “la libertà di scelta delle famiglie sul tema della procreazione”. Marco, io voglio davvero sperare, con tutto il mio cuore, che tu stia comprendendo la gravità assoluta di quanto sta accadendo contro Pro Vita & Famiglia. Le censure politiche, gli attacchi vandalici, le intimidazioni… Dobbiamo alzare bandiera bianca? Permetterai che la lobby Lgbtqia e pro utero in affitto canti vittoria? Ma non è questa la questione più importante: non si tratta di Pro Vita & Famiglia… La vera preoccupazione sono le centinaia di bambini che ogni anno vengono strappati dal seno delle loro mamme per essere consegnati – mentre piangono disperatamente – a una coppia di ricchi committenti italiani sconosciuti. La nostra vera preoccupazione sono le migliaia di donne sfruttate da un business disumano che mercifica il loro ventre per affittarlo al miglior offerente. È per loro che lo facciamo, Marco. Non è per noi. È per loro! Possono attaccare, censurare e intimidirci quanto vogliono. Non indietreggerò di un solo millimetro. Anzi, senti bene che ti dico: AVANTI TUTTA! Non ci faremo intimidire e proseguiremo le nostre azioni in difesa della Vita, della famiglia, della dignità delle donne e dei bambini. Abbiamo già incaricato i nostri avvocati di avviare le azioni legali necessarie per superare la censura del Comune di Roma. Partiranno anche le denunce e i processi per diffamazione contro l’Associazione e per gli atti vandalici contro la sede. Ma tutto questo non sarà possibile senza il tuo aiuto… Ho già messo in conto che resistere ci costerà caro in termini economici. Abbiamo il coraggio, la passione e la tenacia dalla nostra parte… Ma la verità è che non disponiamo del denaro necessario. Come già sai, se siamo in grado di fare la differenza giorno dopo giorno è solo grazie alla generosità di persone come te, che hanno a cuore la dignità e la vita di quei bambini; che hanno a cuore la battaglia per coloro che non hanno voce. Una tua donazione ci permetterà di rialzarci e di rilanciare un contrattacco con altre affissioni, altre campagne, altri articoli, altri video, altre manifestazioni, altre azioni legali, altri interventi presso le Istituzioni. Tutto ciò, però, a una sola e semplice condizione: se oggi anche tu rinnovi, con me, il solenne impegno di dare voce agli innocenti senza voce. Lo rinnoverai, Marco? Posso contare su di te? Quei bimbi e quelle donne possono contare su di noi? Allora per favore, aiuta Pro Vita & Famiglia a difendersi e a contrattaccare, a moltiplicare, centuplicare i suoi sforzi per tutelare la dignità della Vita di ogni Essere Umano con una donazione di qualsiasi cifra ti sia possibile.