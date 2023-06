Habla un político que abandonó el Estado profundo. Agostino Nobile

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile ofrece a vuestra atención este artículo extremadamente interesante sobre los mecanismos que quieren gobernar el mundo. Feliz lectura y difusión.

Entrevista a un político abandonó el Estado profundo

Călin Georgescu trabajó para las Naciones Unidas como experto en desarrollo sostenible durante 17 años y durante los mismos años fue presidente del Consejo de Administración del Centro de Apoyo Europeo en el Club de Roma. También ha ocupado cargos como asesor del ministro de Medio Ambiente, secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, Director del Departamento de Organizaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía. Vivió muchos años en Suiza y Austria y decidió volver a su tierra natal, fundando el movimiento “Agua, Nutrición y Energía” y el proyecto “La tierra de nuestros antepasados”, que desde entonces ha reunido a muchos miembros y seguidores.

En la entrevista del 21 de mayo de 2022 habla de su trabajo y del proceso dentro de las Naciones Unidas y del Club de Roma, y de cómo sus nobles objetivos se fueron bloqueando con el tiempo y se dio cuenta, en el transcurso de su trabajo, de que todo gira en torno al dinero y al poder y que las personas, el medio ambiente y la paz no son el verdadero objetivo de estas instituciones. En 2021 abandonó estas instituciones y ya no forma parte de estas ONGs. Son cosas que hemos escrito y reescrito durante años, pero cuando las confirma una persona que ha formado parte de lo que llamamos el Estado profundo debería hacer levantar las antenas a los incrédulos. Aunque, como sabemos, no hay más sordo que el que no quiere oír. He aquí algunos extractos de la entrevista que he traducido del inglés.

“La razón para crear la Sociedad de las Naciones y después la Organización de Naciones Unidas era que no hubiera más guerras en el mundo, pero como todos sabemos, cada año hemos tenido al menos entre 20/30 conflictos en todo el planeta.

[…] en el Club de Roma se entra para influir en las decisiones. Los políticos entran en él y el Club de Roma empieza a ser “políticamente correcto” y en el momento en que se empieza a ser políticamente correcto pierdes totalmente tu libertad y en realidad has perdido tu propósito. Como ser humano, lo primero ante todo es vivir con dignidad, con honor y no oprimir la vida de los demás para complacer los intereses de los políticos.

[…] ser políticamente correcto significa aceptar una agenda que no constituye el orden del día de la dignidad humana y del respeto. Entre nosotros, en primer lugar el respeto por nosotros mismos y luego el respeto por los demás. Y también respetar a la madre tierra y esto ha sucedido en todas partes del planeta

[…] Estuve en Somalia, después de cuatro o cinco años, luego del desastre de 1995. Mataron a casi un millón de habitantes locales por sus propios intereses y no es fácil entenderlo. Sobre todo cuando ves con tus propios ojos lo que hay dentro: hay dos o tres grupos étnicos luchando entre sí. Hay muchos otros a nuestro alrededor, como extranjeros que sólo invierten para hacerlos pelear. […] En este momento la situación es la misma en todas partes.

[…] ningún ser humano quiere la guerra, sólo una mente loca puede creer esto también porque creemos en Dios y somos cristianos. […] Aquellos que tuvieron muchos seguidores y que hablaban de paz -Martin Luther King o Gandhi o cualquier otro, incluso Jesús, que hablaba de paz-, todos fueron asesinados o intentaron eliminarlos.

[…] necesitamos el lenguaje de Jesús, no podemos utilizar el lenguaje de los políticos. Si queremos sobrevivir tenemos que ser más espirituales. […] Tengo que decir que hay una especie de guerra entre la humanidad y el transhumanismo.

[…] se trata de controlar a la gente, y ellos encuentran la solución. Construyen una escuela y a través de la educación controlan a casi todos, porque los niños van con pureza, con inocencia y amor a la vida y salen de la escuela como adultos estandarizados.

[…] porque los artistas piensan siempre que eres libre, que no hay límites para ti, que puedes intentar cualquier cosa y que siempre estás limitado en esta sociedad. La sociedad no necesita que seas sabio, porque va en contra de la inversión de la sociedad que hace ser nuevo, por eso no necesitan que seas sabio. Necesitan que seas obediente para respetar las reglas, para respetar el orden del día, para ser políticamente correcto, de lo contrario si eres libre eres rebelde.

[…] por cierto, se puede ver cómo los medios de comunicación coordinan inteligentemente todos estos procesos. […] para coordinar la mente se coordina la información y muy a menudo oigo a personas cercanas a mí decir ‘en la tv dijeron esto y lo otro’, así que todo el mundo está atado a la tv.

[…] Mi honor de ser un ser humano no me permite aceptar que me guíen otros u otra agenda, sabiendo que la agenda internacional es totalmente diferente de cómo la explican los medios de comunicación a la gente.

[…] La agenda del Estado profundo, si puedo decirlo así, es sólo la de controlar a la gente y de controlar a las personas como lo han estado haciendo durante los últimos dos años para controlar el alma, para controlar la humanidad que ya no debería existir. Podemos ver que lo que podemos perder hoy, si no nos paramos firmes sobre nuestras propias piernas, podemos perder la humanidad de nuestro yo. Este es de hecho su objetivo, porque el alma permanece para siempre, y si logran controlarla, controlan a las personas. Todo se basa en el poder.

[…] se centran exactamente en la emoción, te controlan con el miedo a que haya una guerra, el miedo a no tener salario, el miedo a no tener comida, el miedo a no tener agua, todo está controlado.

[…] La soberanía, debemos promover la soberanía.

[…] todo lo que ha sucedido hoy en día en el mundo es sólo para controlar a las personas, para controlar la propiedad privada y para concentrar todo en una sola mano para hacer una centralización, incluso si debatimos sobre la democracia. También si debatimos el capitalismo o la globalización, es sólo para concentrar todo en una única mano.

[…] He trabajado en la Agenda 2030 o en la Agenda 21, como quieran llamarla, que es solamente un capítulo de la Agenda 21. La Agenda 2030 es un problema, es una cuestión de autodeterminación o de determinación externa. Si lees la Agenda 2030 de la ONU encuentras cosas hermosas como tener aire limpio, buena comida, salud para todos. Si la lees piensas que esto es el paraíso en la tierra.

[…] si hoy en una comunidad yo produzco maíz y en otra comunidad produzco manzanas, uno les da la manzana a ellos y ellos me dan el maíz a mí. Esto ocurre en todas partes, puede ocurrir porque la filosofía del universo es el amor entre nosotros. El amor es el poder principal que puede existir en este planeta. ¿Y esta es la razón por la que los políticos y todas las ONG nunca hablan de amor?”.

La entrevista original en inglés: https://www.youtube.com/watch? v=bVX1a_Mha5I&t=2812s

Recuerdo brevemente otra entrevista a Georgescu.

Reiner Fuellmich, el abogado alemán que combate el fraude del escándalo COVID-19, entrevistó el 24 de enero de 2023 a Călin Georgescu, quien describe el proceso de infiltración global y toma de control de las Naciones Unidas por parte de los oligarcas, en particular por Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial (FEM)

Călin Georgescu revela cómo Trump había desbaratado los planes del Estado profundo que se suponía iban a tener lugar en 2016 bajo la presidencia de Hillary Clinton.

Se suponía que la pandemia tendría lugar en 2016. Parece que la escasez de agua y alimentos prevista para 2020 se ha pospuesto para 2025.

Se habla de cómo la legalización de la pedofilia es uno de los puntos de llegada de los multimillonarios que controlan la ONU, la OMS y todas las siglas internacionales.

Georgescu está convencido de que su sistema está a punto de derrumbarse. Personalmente, no me fío de ellos hasta que no vea rodar sus cabezas, obviamente en sentido metafórico.

Aquí la entrevista original del doctor Reiner Fuellmich https://www.youtube.com/watch? v=ctwNUYShvL0

A cargo de Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 12 de junio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/06/12/parla-un-politico- che-ha-lasciato-lo-stato- profondo-nobile/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

