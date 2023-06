L’Arcivescovo Carlo Maria Viganò su Twitter.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, giusto due righe per informarvi che l’arcivescovo Carlo Maria Viganò ha aperto un profilo su twitter, che potete trovare a questo collegamento. È la prima presenza di mons. Viganò su un social. Forse non è casuale che avvenga su una piattaforma non controllata dai padroni di facebook, Instagram, Tik Tok e Whatsapp.

