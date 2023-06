Ebrei Europei: il 38% Vuole Andarsene, non si Sente Sicuro.

Il 38% degli ebrei europei sta pensando di lasciare l’Europa perché si sente insicuro – “È una vergogna”, dice il vicepresidente della Commissione europea

La conferenza annuale dell’Associazione Ebraica Europea a Porto era intitolata “Plasmare il futuro dell’ebraismo europeo, insieme”.

Margaritis Schinas, responsabile della lotta all’antisemitismo, ha parlato in videomessaggio durante la conferenza annuale dell’Associazione ebraica europea (EJA) a Porto, intitolata “Shaping the future of European Jewry, together”, alla presenza dei leader delle comunità ebraiche di tutta Europa, scrive Yossi Lempkowicz.

“Dobbiamo chiederci che tipo di futuro vogliamo vedere? E che cosa possiamo fare tutti noi per trasformare questa visione in realtà? Siamo un’unica comunità senza confini, quando parliamo con una sola voce, siamo più forti insieme”, ha dichiarato il presidente dell’EJA, il rabbino Menachem Margolin. “L’antisemitismo è in aumento e, purtroppo, le istituzioni ebraiche in tutto il continente devono investire sempre di più nella sicurezza”, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas.

Il commissario, responsabile della lotta all’antisemitismo, è intervenuto in videomessaggio durante la conferenza annuale di due giorni dell’Associazione ebraica europea a Porto, intitolata “Shaping the future of European Jewry, together”, alla presenza di oltre 100 leader di comunità ebraiche provenienti da tutta Europa. “I dati mostrano che il 38% degli ebrei in Europa sta pensando di lasciare l’Europa perché non si sente sicuro.

È una vergogna ed è responsabilità di ogni governo dell’UE proteggere i propri cittadini ebrei”, ha dichiarato.

Ha aggiunto che finora 19 governi dell’UE hanno pubblicato piani d’azione nazionali per combattere l’antisemitismo.

Nel suo discorso di apertura della conferenza, il presidente dell’EJA, il rabbino Menachem Margolin, ha dichiarato: “A quante persone qui presenti è stato chiesto da un funzionario governativo o da un politico come dovrebbe essere il futuro degli ebrei, o cosa dovrebbe essere contenuto in un piano? Non abbastanza. Dobbiamo cambiare questa situazione. Proprio ora, mentre ci incontriamo, i governi di tutta Europa stanno presentando piani che riguardano la vita ebraica in Europa. Dobbiamo chiederci che tipo di futuro vogliamo vedere. E cosa possiamo fare tutti noi per trasformare questa visione in realtà?”.

“Siamo un’unica comunità senza confini, e quando parliamo con una sola voce siamo più forti insieme”, ha detto.

In un videomessaggio, il Ministro israeliano per gli Affari della Diaspora e la Lotta all’Antisemitismo, Amichai Chikli, ha dichiarato che il governo israeliano è preoccupato dalle tendenze in atto in Europa, citando il piano dell’Unione Europea degli Studenti di “abbracciare il movimento BDS”.

I partecipanti alla conferenza hanno adottato una mozione che chiede di separare l’antisemitismo da altre forme di odio e invita gli altri gruppi ebraici a rifiutare l'”intersezionalità”, un quadro teorico che separa i gruppi in “oppressi” e “privilegiati”.

“L’antisemitismo è unico e deve essere trattato come tale”, si legge nella mozione, in cui si osserva che, a differenza di altri odi, è “sancito dallo Stato in molti Paesi”, “coperto dalle Nazioni Unite” e negato come razzismo da altri gruppi.

“Quando si verificano atrocità antisemite o quando gli israeliani vengono uccisi in atti terroristici, la solidarietà o l’empatia nei confronti delle comunità ebraiche da parte di altri gruppi colpiti dall’odio è scarsa o inesistente”, si legge nella mozione.

La mozione invita inoltre i leader dell’UE ad avviare una legislazione che impedisca a coloro che hanno posizioni dichiaratamente antisemite di candidarsi alle istituzioni dell’UE e dichiara “il nostro sostegno incondizionato allo Stato di Israele, compreso qualsiasi governo democraticamente eletto”.

Ha invitato la leadership politica di tutti i partiti in Israele “a superare le loro differenze, rispettando l’ordine che “kol Israel arevim ze la ze”. (“Tutti gli israeliani sono attratti gli uni dagli altri”).

L’anno scorso, la conferenza dell’EJA si è svolta a Budapest. Quest’anno l’organizzazione, che rappresenta le comunità ebraiche di tutta Europa, ha voluto spingersi un po’ più a ovest e adottare una prospettiva più sefardita.

Per questo motivo è stata scelta Porto, che è testimone di una rinascita della comunità ebraica.

L’anno prossimo la conferenza sarà organizzata ad Amsterdam. La città olandese è talvolta soprannominata la “Gerusalemme dell’Occidente”.

Ha osservato che la mossa renderebbe la vita difficile agli studenti ebrei nei campus europei”.

Contro queste minacce e molte altre, dovremo lavorare insieme, con determinazione e saggezza”, ha detto Chikli.

E ha aggiunto: “In tempi di tensione qui in Medio Oriente, anche gli ebrei della diaspora, sia in Europa che negli Stati Uniti, purtroppo, stanno soffrendo. Stiamo lavorando costantemente per assicurarci che ogni comunità sia protetta”.

Il rabbino Menachem Margolin, presidente dell’Associazione Ebraica Europea, parla alla conferenza annuale dell’organizzazione a Porto, 15 maggio 2023.Immagine dell’EJA.Gabriel Senderowicz , presidente della Comunità Ebraica di Porto, ha sottolineato che “molti governi europei confondono la vita ebraica con il patrimonio ebraico. Pensano all’ebraismo come ad antiche case che sono state riabilitate e ad alcuni musei municipali aperti di Shabbat. Sono onorato di essere presidente di una comunità che ha sinagoghe che rispettano l’ebraismo tradizionale, che ha ristoranti kosher, film di storia, un museo ebraico chiuso di Shabbat e un Museo dell’Olocausto che accoglie 50.000 bambini all’anno e insegna loro che l’obiettivo della Soluzione Finale era sterminare gli ebrei e non le minoranze in generale”.

“La conferenza ha incluso tavole rotonde sui piani nazionali per la lotta all’antisemitismo, sull’odio online, su un nuovo programma per i leader giovanili per le attività nei campus e sulle esperienze giovanili di odio, oltre a una campagna contro la vendita di cimeli nazisti.

Lord John Mann, coordinatore del governo britannico contro l’antisemitismo, ha ricordato che quasi il 100% delle università del suo Paese ha sottoscritto la definizione di antisemitismo dell’IHRA. “Ma questo è l’inizio, non la fine del processo”, ha aggiunto.

Alla conferenza sono intervenuti anche il Segretario generale della delegazione interministeriale francese per la lotta contro il razzismo e l’antisemitismo, Elise Fajgeles, il Rappresentante personale del Presidente dell’Ufficio per la lotta contro l’antisemitismo dell’OSCE, Rabbi Andrew Baker, la Presidente del Forum sull’impatto delle donne del Congresso ebraico mondiale, Ruth Wasserman Lande, il Capo del Dipartimento per la lotta contro l’antisemitismo dell’Organizzazione sionista mondiale, Raheli Baratz-Rix, e il Direttore generale di NGO Monitor, Prof. Gerald Steinberg.

La conferenza si è conclusa con una visita al Museo dell’Olocausto, al Museo Ebraico e alla sinagoga Kaddorie Mekor Haim di Porto.

