Musica Sacra, la Città Spopolata di Geremia…Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, qualche giorno fa, navigando su Internet, e in particolare su Instagram, mi sono imbattuto in un post del maestro Aurelio Porfiri, che trovate qui sopra. Gli ho suggerito di porre in forma di articolo le considerazioni – amare, mi sembra – contenute nel post e rapida è arrivata la gentile risposta. Buona lettura e condivisione.

§§§

Memorare

Circa 30 anni fa, quando ho cominciato a prendere coscienza della enorme crisi della musica sacra, ho cercato risposte da chi pensavo me le potesse dare. Perché non riuscivo a capire come si potesse essere arrivati ad un punto così basso nel culto dovuto a Dio. Dio! Non stiamo parlando di qualcuno che merita soltanto un po’ di rispetto, ma del Creatore e Padre. Quel Dio! Mi chiedevo: ma che sarà questo Dio se musica e liturgia per il suo culto sono così sciatti e per niente curati?

Mi dicevano che le riforme della liturgia richiedono tempo, il futuro sarebbe stato migliore. Il futuro…chi se lo immagina il futuro quando hai 20 anni. Magari aspetti 10 anni e vedi che le cose non migliorano ma anzi…allora facciamo 20 anni, forse qualcosa cambierà…ma quando mai; 30 anni, dopo 30 anni ci saranno segni di ripresa…

Oggi ho capito che io non abiterò quel futuro, anzi, forse nessuno lo abiterà. Perché si continua a spostare il confine per non ammettere un fallimento. Come ho detto, mi è capitato di parlare con persone che la riforma liturgica l’avevano fatta e quando interrogati in privato riconoscevano che gli sviluppi degli ultimi decenni non corrispondono a quanto avevamo immaginato.

Ho capito che la musica sacra ha ora tanti nomi – liturgica, rituale, cultuale – perché in realtà non ne ha nessuno. Alcuni ci dicono che la musica sacra non esiste, è stata solo una bella fantasia durata due millenni scarsi.

Essa è la città spopolata che solo Geremia potrebbe descrivere come si deve.

Alcuni osano ancora sperare, ma sembra di essere in quei tempi in cui la speranza rischia l’imprudenza.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale