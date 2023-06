Conversiones, Bergoglio. Comentario de un sacerdote católico.

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este breve post escrito por don Francesco D’Erasmo, a quien agradecemos de corazón, en relación a una exteriorización del pontífice reinante en el tema de la conversión. Feliz lectura y a difundir.

Conversiones

Dice Bergoglio de una señora que le presentó dos convertidos:

“Y esta señora, que hablaba español, me dice: ‘Padre, estoy contenta porque he convertido a estos dos: éste es de tal sitio y ésta es de tal otro’. Yo me enfadé, ¿saben? y le dije: ‘Tú no has convertido nada, has faltado al respeto a estas personas: no les has acompañado, has hecho proselitismo y eso no es evangelizar’. Estaba orgullosa por haberlos convertido” (https://www.vaticannews.va/ it/papa/news/2023-05/papa- francesco-udienza-barnabiti- sa-zaccaria-missione-spirito. html).

Pobre hombre, quizás aún no se ha dado cuenta de que a nosotros, los católicos, no nos importa nada su ira.

Nosotros, los católicos, más bien tememos a “Aquél que tiene el poder de arrojar el alma y el cuerpo a la Gehena”. (Mt 10, 28).

Y si él, Bergoglio, no se convierte, entenderá de qué se trata por experiencia personal.

En cambio, nosotros, los católicos, sabemos que Jesús ordenó a los suyos: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt 28,19-20).

Francesco d’Erasmo, sacerdote católico

Visitación de la Santísima Virgen María

Publicado originalmente en italiano el 1 de junio de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/06/01/40355/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

