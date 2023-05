Cambio Climatico: Nord del Mondo si Raffredda, Dati Falsificati.

Quando gli allarmisti climatici commercializzano il loro programma sul “cambiamento climatico catastrofico di origine antropica”, si basano in gran parte sulla presunzione che sia il mondo occidentale a causare il “riscaldamento globale”. I Paesi più grandi dell’Occidente si trovano nell’emisfero settentrionale. Un utente di Twitter ha evidenziato un’anomalia nelle variazioni mensili di temperatura che dimostra che il “riscaldamento globale” non è globale né l’emisfero settentrionale, e quindi l’Occidente, sta sperimentando un “riscaldamento”.

Si sostiene che una delle principali componenti del cambiamento climatico antropogenico sia il riscaldamento globale, che si riferisce a un graduale riscaldamento della Terra causato da un aumento dell’effetto serra indotto dall’uomo, in quanto le concentrazioni di gas serra aumentano principalmente a causa della combustione di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale.

L’Occidente – generalmente considerato come composto da Stati Uniti, Canada, Paesi europei, Australia e Nuova Zelanda – è stato ripetutamente incolpato dell’aumento dell'”effetto serra”.

L'”impronta di gas a effetto serra” o “impronta di carbonio” è il modo in cui gli allarmisti climatici misurano “le emissioni gassose rilevanti per il cambiamento climatico e associate alle attività di produzione o consumo umano”. Secondo i loro calcoli, gli Stati Uniti sono il secondo emettitore di gas serra al mondo dopo la Cina. Ma le emissioni della Cina sono colpa dell’America e dell’Europa, secondo un rapporto del 2009 del Guardian. “Un nuovo studio ha rivelato la piena responsabilità dell’Occidente nelle emissioni cinesi di gas serra”, ha scritto il Guardian.

Zacki ha twittato due grafici comparabili tratti da Our World in Data (“OWD”) dell’Università di Oxford, che mostrano la variazione della temperatura di mese in mese negli ultimi dieci anni. Un grafico si riferisce all’emisfero settentrionale e l’altro all’emisfero meridionale. I grafici rappresentano i dati relativi alla variazione combinata della temperatura dell’aria e dell’acqua della superficie terrestre, espressa come deviazione dalla media 1951-1980.

I dati sono stati ottenuti dalla National Aeronautics and Space Administration (“NASA”), Goddard Institute for Space Studies (“GISS”).

La NASA ha utilizzato questi dati anche per creare mappe di anomalia della temperatura mensile per mostrare quanto più calda o più fredda possa essere una regione in un determinato mese rispetto alla norma per lo stesso mese nella stessa regione dal 1951 al 1980. È importante ribadire che queste mappe non rappresentano la temperatura assoluta, ma mostrano invece le anomalie di temperatura, ovvero quanto è cambiata.

Da alcuni anni la NASA pubblica figure animate, o video, tratte dai dati GISS che mostrano il ciclo stagionale delle anomalie della temperatura globale per ogni mese a partire dal 1880, mostrando quanto la temperatura mensile globale sia stata superiore o inferiore alla media annuale globale nel periodo 1980-2015. Di seguito è riportato l’ultimo video codificato a colori pubblicato dalla NASA. Le temperature normali sono indicate in bianco. Le temperature superiori alla norma sono indicate in rosso e quelle inferiori alla norma in blu. Le temperature normali sono calcolate sul periodo di riferimento di 30 anni 1951-1980.

Nel 2020, due dei fisici atmosferici più rispettati e prolifici d’America, il professore emerito del MIT Richard Lindzen e il professore dell’Università dell’Alabama a Huntsville John Christy, hanno scritto un documento per spiegare come la serie di dati NASA/GISS – a cui i politici e i media si riferiscono come record della temperatura superficiale globale – sia stata effettivamente ottenuta e come si inserisca nella narrazione popolare associata all’allarme climatico.

Uno degli aspetti del record della NASA che il documento affronta è quello delle implicazioni del modo in cui il record è costruito e presentato, e perché è fuorviante.

“Per nascondere il fatto che le medie globali sono piccoli residui di grandi numeri la cui precisione è discutibile, le presentazioni comuni tracciano le anomalie medie globali senza i punti sparsi e ampliano la scala in modo da far sembrare grandi i cambiamenti”, si legge nel documento (pagina 9).

Questo è esattamente ciò che ha fatto OWD. Se si apre la pagina di OWD dedicata al “Riscaldamento globale: anomalia mensile della temperatura”, si vedrà che il grafico predefinito, senza punti di dispersione, inizia nel 1880.