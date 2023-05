Il Contante è Libertà. È il Vero Green Pass, che Tutela Tutti.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo commento pubblicato su Stilum Curiae all’articolo di ieri su alluvione e utopia green da Francesco. che ringraziamo di cuore. Ci sembra opportuno proporlo a una platea più ampia dei frequentatori del forum, perché tocca temi che ci dovrebbero stare a cuore: e cioè l’attacco concentrico e progressivo alla libertà delle persone, in ogni campo, da parte di entità sovranazionali che non rispondono a nessuno se non ai loro interessi e alla loro volontà di potenza e condizionamento. Buona lettura e condivisione.

Da tempo immemorabile esiste un meccanismo che regola i rapporti sui quali è costituita la vita delle società umane e tutto ciò che ad esse serve per sussistere, e rappresenta per cosi dire la chiave di accesso che permette di poter usufruire di beni tanto materiali quanto spirituali, sancisce il valore di questi, promuove il progresso economico e civile e il benessere della collettività, e costituisce una unità di misura che permette ai cittadini di vivere liberamente tutti quei valori umani e civili che il progresso culturale e sociale concede.

Questa possibilità è data dalla libera circolazione del denaro contante che permette a tutti i cittadini di usufruire liberamente dei beni e servizi e ne rende possibile la vita di questi, basta pensare infatti che qualsiasi cosa è legata all’utilizzo del denaro, tanto i beni materiali quanto i beni spirituali come conoscenze, il sapere, l’insegnamento, i libri ecc. quindi valori spirituali.

Concettualmente assomiglia al green pass in quanto chiave sociale che bisogna avere per poter usufruire di tali beni e servizi presenti nella società, infatti senza il denaro contante non si può accedere al supermercato alla pari che a qualsiasi altro servizio della società civile, però mentre il denaro contante favorisce il libero scambio delle merci e dei servizi generando benessere sviluppo e ricchezza, il green pass lo blocca e provoca l’involuzione del sistema.

Con il denaro contante si può dare la possibilità ad altri di partecipare e vivere liberamente nella società, mentre il green pass essendo personale e non cedibile e vincolato a sua volta a qualche altra forma di obbligo, rende immorale l’utilizzo di tale sistema in quanto ne provoca gravi discriminazioni ed emarginazioni molto più che con il denaro.

Inoltre il green pass rende estremamente fiscale qualsiasi rapporto civile-umano oltre che fisico, ma tale fiscalità non vuol dire automaticamente giustizia, anzi ne è ben lontana, infine toglie ogni possibilità di usare misericordia verso il prossimo e per coloro che non lo sanno o non vogliono capirlo, il giudizio finale sarà senza misericordia verso coloro che non avranno usato misericordia verso il prossimo. (Anche persone di Chiesa erano favorevoli al green pass per entrare in Chiesa).

Mi pare che la questione sia abbastanza grave da pensarci su prima di propugnare meccanismi sociali che sembrano innovativi o tecnologicamente all’avanguardia, e qualsiasi altro sistema che voglia sostituire il valore del denaro contante o voglia imbrigliarlo e legarlo a qualsiasi forma di regolamentazione che altro non sono che forme estreme di controllo sociale, con lo specioso pretesto di praticità, comodità, sicurezza ecc. dovrà fare i conti con le più gravi forme di limitazione di libertà personale e sociale e di violenza che siano mai state conosciute da quando è apparsa la civiltà umana.

Propongo di vincolare la presenza di strumenti elettronici di pagamento-transazioni e quant’altro di elettronicamente indefinibile, solo come pura forma rappresentativa del denaro contante, mentre quest’ultimo non possa mai essere sostituito da niente pena il decadimento di qualsiasi forma di democrazia intesa come libertà, uguaglianza, ma soprattutto impedire la discriminazione disumana delle persone e la conseguente regressione della civiltà al ritorno della barbarie.

Il pericolo è gravissimo in questo frangente storico.

Dobbiamo svegliarci e non pensare con la testa dei furbacchioni ma con la nostra testa, dobbiamo ritornare ad essere sovrani.

