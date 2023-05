Hannibalandia, Chiave di Lettura di Benedetta De Vito (Con Tante Scuse…).

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito ha letto il commento di una lettrice che trovava oscuro l’ultimo articolo pubblicato, quello su Hannibalandia e gli Omini Rossi (che ripubblichiamo qui sotto). E ci ha mandato questo messaggio, che doverosamente vi giriamo…

§§§

§§§

In una bella città di mare, in un fior fior d’albergo blindato dalla polizia e da pochi cronisti, ecco riunite le marionette del Teatro Bocconi. Oh non quelle che si sono già distinte nell’ultimo spettacolo con le due pupille in giacchina rosa cipria, altre, altre. Ché ce ne sono a mazzi, di ogni forma e colore. Qui, affacciate al finestrone, abbiamo le marionette di serie A, quelle che addirittura pensano di non avere i fili che invece si vedono benissimo, anche da lontano. Povere illuse. Lasciamole lì, nella superba certezza di non esser marionette e invece sono pinocchi di legno e spostiamoci invece in una grande villa, sepolta nella verzura, dove sono riuniti gli omini rossi, che tengono in pugno tutti i fili del grande spettacolo in forma arcobalena del teatro Bocconi.

E ora, ingoiate come faccio io questa pilloletta, presa da un libro loro che parla di una bimba e di un coniglio bianco, che vi renderà formichine e dalla fessura, entriamo e aprite bene le orecchie voi pure come me. Oh Signore, quanti pochi sono gli omini rossi, di Hannibalandia, quasi appena dita di una mano! Ma zitti, zitti, e ascoltate bene. Parla uno dei pochi: “E’ tempo fratelli di fare il nostro bilancio verso la vera transizione che è già ben avviata!”. “E non è certo green, ma grim”, ride il secondo, ma il primo lo incenerisce: “Basta con le burle, ci basta Burlone che sai dov’è. A fare il buffone E andiamo avanti. Abbiamo trasformato l’infanticidio, l’offerta di bambini al nostro caro Baal, in diritto e l’abbiamo esportato in tutto il mondo”. Applausi festanti di tutti gli omini rossi. Riprende il primo: “Siamo riusciti anche a farlo accettare nel Paese, anzi nei Paesi, scelti da quello là come nuova patria proprio per contrastare Hannibalandia e tutti ricordate quanta maestria abbiamo usato. Come, fingendo di esser stati sulla luna, siamo sbarcati come esseri semi-divini, salvifici, super-eroi”. Risate generali. E poi, con uno sguardo ammonitore dell’oratore, tutti zitti e mosca.

“Vi ricorderete bene che per inaugurare Hannibalandia lì dove quello là aveva fondato la sua chiesa (in minuscolo, puah!) abbiamo dovuto far le cose in grande, cioè sacrificarne due perché due erano i Paesi, e farlo di mercoledì come sempre, e sceglierli con nomi biblici, mamma e figlio-figlia, per divertirci ancora di più. E lo abbiamo fatto! E quanto divertimento a far sguinzagliare i giornalanti che neppure si chiedono per qual motivo di quei due delitti si parla sempre e ancora mentre di tanti altri, tali e quali, non ci si ricorda per niente”. Risate, risate. “Sì, i pecoroni non vedono nulla e anzi a chi fa notar la verità sputano addosso, tirano le pietre”. “Bè – commenta un altro omino rosso – i giornalanti vivono bene assai”. Risate e risate a sacchi.

“Però”, urla il primo oratore. “Però?” gli fanno eco tutti gli altri. “Però non vi sarà sfuggito che c’è un bambino, Gigino, che ha gli occhi che pungono, un orrido cuore puro ed è protetto da quella là”. E tutti a sputar per terra. Sputò sul libro anche Gigino, che, tirandosi sul capo il manto azzurro, richiuse il suo librone e tutti gli omini rossi scivolarono nel secchio della spazzatura.

§§§

§§§

